Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев не исключает роста преступности среди мигрантов, потерявших работу и оставшихся в России из-за пандемии коронавируса и вызванного ей экономического кризиса.

с чего всё началось

Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что в России существует риск увеличения преступности среди мигрантов, которые потеряли работу из-за пандемии коронавируса, передает ТАСС.

Медведев заявил о риске роста преступности среди мигрантов в России

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