Коронавирус
Газета.RuМедведев заявил о риске роста преступности среди мигрантов в России
Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что в России существует риск увеличения преступности среди мигрантов, которые потеряли работу из-за пандемии коронавируса, передает ТАСС.
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Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев не исключает роста преступности среди мигрантов, потерявших работу и оставшихся в России из-за пандемии коронавируса и вызванного ей экономического кризиса.ТАССвчера в 09:45
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Медведев предположил, что преступность среди потерявших работу мигрантов может возрасти
Московский Комсомолецвчера в 10:06
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RT на русском вчера в 22:26
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Политика
На Камчатке назначили дату досрочных выборов губернатора
Петропавловск-Камчатский, 10 июня 2020, 06:22 — REGNUM На 40-й сессии Законодательного собрания Камчатского края определена дата досрочных выборов губернатора, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе камчатского парламента.
REGNUM вчера в 23:22
Армия и оружие
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Депутаты ЛДПР предложили ввести минимальную почасовую оплату труда
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BFM.ru 08 июня в 06:46
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Новый законопроект поступил на рассмотрение в Госдуму, согласно которому российские пенсионеры получат новые льготы.
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РБК вчера в 23:02
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Саакашвили предупредил об угрозе распада Украины
Глава Национального совета реформ Украины Михаил Саакашвили заявил, что страна стоит на грани распада из-за усиления центробежных сил во всех регионах.
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В Воронеже полицейский насмерть сбил пешехода
В Воронеже полицейский вылетел на тротуар и сбил троих человек, передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 16:25
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Скандально известный российский актер Алексей Панин изъявил желание отправиться в тюрьму вместе с народным артистом Михаилом Ефремовым.
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Жена погибшего в ДТП отказалась примириться с Ефремовым
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Кавказский узел вчера в 11:12
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Юлия Михалкова рассказала о причинах ухода из «Уральских пельменей»
Звезда популярного шоу «Уральских пельменей» Юлия Михалкова поделилась подробностями ухода из знаменитого коллектива и причинами начала сольной карьеры.
Наша версия вчера в 06:19
Армия и оружие
Уничтоженный турецким дроном ЗРПК «Панцирь-С1» попал на видео
Украинское агентство Defense Express подсчитало, что за последние несколько лет в результате военных конфликтов в Сирии и Ливии было потеряно как минимум 23 ЗРПК "Панцирь-С1", 15 в Ливии и 8 в Сирии.
Деловое.ТВ 07 июня в 03:00
Политика
Трамп приказал сократить численность американских войск в Германии
Американский президент Дональд Трамп приказал сократить численность американских войск в Германии.
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Экономика
Три крупнейших банка России выбыли из рейтинга лучших по версии Forbes
По сравнению с прошлогодней версией рейтинга, список лучших покинули все три крупнейших по размеру активов банка России — Сбербанк, ВТБ и Газпромбанк, а также занимающий шестое место Россельхозбанк.
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Авиация Хафтара нанесла неожиданный удар в тыл силам ПНС: турецкая «бесполётная зона» не сработала
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Фоторежим появится в The Last of Us Part II с патчем первого дня
Релиз The Last of Us Part II ожидается 19 июня текущего года эксклюзивно на PlayStation 4. Первые рецензии на новое творение Naughty Dog появятся ровно за неделю до выхода, то есть 12 июня.
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