Общество
ПолитРоссияМедведев заявил о росте реальных доходов россиян
По итогам всего года ожидается положительный показатель реальных доходов граждан. Медведев заявил, что отдельно правительство уделяет внимание наиболее уязвимым категориям граждан: инвалидам, пожилым людям, а также россиянам с низким доходом.
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Политика
Медведев прокомментировал решение о повышении пенсионного возраста
Решение о повышении пенсионного возраста было одним из самых сложных, заявил в ходе общения с тележурналистами в четверг, 5 декабря, премьер-министр России Дмитрий Медведев.
Футбол
Сергей Семак опроверг проблемы с алкоголем у Лунева
Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак опроверг слухи о том, что отсутствие вратаря Андрея Лунева в воротах команды может быть связано с дисциплинарными проблемами.
Политика
Премьер Болгарии объяснил задержки с «Турецким потоком»
Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов объяснил задержку со строительством газопровода "Турецкий поток" на территории страны необходимостью выполнить обязательные процедуры Евросоюза.
Спорт
Женская сборная России по гандболу одержала 4-ю кряду победу на ЧМ
Россиянки одержали победу со счётом 33:23. Российские спортсменки завершат выступление на групповом этапе матчем со Швецией 6 декабря.
Политика
На Украине сообщили о срыве переговоров с Россией по транзиту газа
Запланированные на сегодня переговоры по заключению нового контракта по транзиту газа между Россией и Украиной не состоятся.
Футбол
Стало известно, какой контракт греческий АЕК предложил Слуцкому
Греческий АЕК предложил российскому тренеру Леониду Слуцкому контракт на полтора года. Об этом сообщает греческий портал Sportime.
Общество
Стоимость ОСАГО может быть увеличена
Тарифный коридор ОСАГО может быть расширен на 30%, сообщают «Известия» со ссылкой на Российский союз страховщиков (РСА).
Шоу-бизнес
Дочь Анджелины Джоли и Брэда Питта официально взяла мужское имя
Старшая из биологических детей Анджелины Джоли и Бреда Питта 13-летняя Шайло официально взяла себе имя Джон, пишут СМИ.
Игры
Страница ремастера Vanquish появилась в Microsoft Store
В Microsoft Store появилась страница ремастера шутера от третьего лица Vanquish, который, если верить утечке, должен выйти на Xbox One уже 18 февраля 2020 года.
Кино
Венсан Кассель привез в Москву новый фильм
Чтобы лично представить картину, в Москву прилетели актеры Венсан Кассель и Реда Катеб, а также режиссеры Эрик Толедано и Оливье Накаш.
Происшествия
В Москве таксист изнасиловал уснувшую пассажирку
В Москве таксист изнасиловал девушку, которая возвращалась с подругой домой из ночного клуба в центре города и уснула в машине.
Экономика
Пенсии неработающих пенсионеров вырастут с 1 января 2020 года
Средний же размер страховой пенсии для неработающих пенсионеров в следующем году составит 16,4 тысячи рублей.
Политика
Украина выдвигает новые условия для переговоров с ДНР и ЛНР
Власти Украины заявили, что у них появились новые условия для начала переговоров с представителями самопровозглашенных республик Донбасса в Минске.
Политика
Украинцам хотят запретить ездить в Россию по внутренним паспортам
В МИД Украины сообщили, что с 1 марта 2020 года гражданами страны могут отменить возможность пересекать границу с Россией по внутреннему паспорту и свидетельству о рождении.
Происшествия
В Санкт-Петербурге девушка во время тест-драйва Audi разбила 13 машин
В Санкт-Петербурге девушка во время тест-драйва автомобиля Audi A7 повредила 13 машин.
Политика
Лукашенко рассказал о предстоящих переговорах с Путиным
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск и Москва завершают работу над программой действий для углубления интеграции в рамках Союзного государства и пакетом дорожных карт.
Политика
Россия объявила персоной нон грата болгарского дипломата
Агентство Vesti.bg отмечает, что болгарский дипломат, который должен покинуть Россию в течение 24 часов, находится в том же ранге, что и российский, объявленный персоной нон грата властями Болгарии в конце октября 2019 года.
Кино
Названы любимые новогодние фильмы российских зрителей
Советская комедия Эльдара Рязанова «Ирония судьбы, или С легким паром!» заняла первое место в списке любимых новогодних фильмов жителей России.
Общество
Во Франции начнется бессрочная забастовка против пенсионной реформы
Масштабная общенациональная забастовка, которая повлечет за собой значительные перебои в работе общественного транспорта, начнется во Франции 5 декабря и, как предполагается, будет бессрочной; разные категории французов готовятся выразить протест против объявленной правительством пенсионной реформы.
Космос
«Триколор» запустит собственный телеканал live-трансляций
Вещание «Большого эфира» начнется 6 декабря с трансляции с космодрома Байконур пуска ракеты-носителя «Союз-2.1а» с грузовым кораблем «Прогресс МС-13» .Телеканал также в режиме реального времени покажет стыковку «грузовика» с пилотируемой орбитальной станцией, которая намечена на 9 декабря.
Политика
Помощник Владимира Зеленского призвал не ослаблять давление на Россию
Помощник Владимира Зеленского призвал не ослаблять давление на Россию Помощник украинского президента Андрей Ермак, отвечающий в офисе президента за отношения с Россией и курирующий урегулирование конфликта в Донбассе, призвал не снимать с России санкции до полного восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины.
Шоу-бизнес
Ургант назвал резкими слова Певцова о «чужом для России» Познере
Как сообщало ИА REGNUM, ранее актёр Дмитрий Певцов в видеобращении в Instagram, где он предстаёт в образе Сталина, назвал журналиста Владимира Познера «чужим для России» и посоветовал ему уехать из страны.
Религия
Дмитрий Киселев увидел противоречие между РПЦ и Богом
Телеведущий, гендиректор международного информационного агенства «Россия сегодня» Дмитрий Киселев заявил о наличии у Русской православной церкви разногласий с богом в вопросе суррогатного материнства и экстракорпорального оплодотворения (ЭКО).
Политика
Медведев ответил Батрутдинову шуткой про Харламова
Премьер-министр России Дмитрий Медведев в ходе общения с журналистами российских телеканалов обменялся шутками с комедийным актером и телеведущим "ТНТ" Тимуром Батрутдиновым.
Общество
Медведев назвал разовой ситуацию с падением котировок «Яндекса»
Ситуация с падением котировок акций интернет-компании «Яндекс» на фоне обсуждения законопроекта «о значимых сайтах» является разовой, заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев в ходе интервью российским телеканалам.
Шоу-бизнес
«Как помет мамонта»: Волочкову в кружевном боди назвали дряхлой
Подписчики мужского пола, например, просто сошли с ума от вида балерины. Анастасию Волочкову разве что богиней не называли.
Общество
Совет судей отказался от идеи наказания СМИ за критические публикации
Журналисты, сообщившие о намерении Совета судей выступить с предложением о введении для СМИ ответственности за выпуск дискредитирующих судебную систему публикаций, «поторопились с выводами».