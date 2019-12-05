Общество
ПолитРоссияМедведев заявил о росте реальных доходов россиян
По итогам всего года ожидается положительный показатель реальных доходов граждан. Медведев заявил, что отдельно правительство уделяет внимание наиболее уязвимым категориям граждан: инвалидам, пожилым людям, а также россиянам с низким доходом.
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Происшествия
Волонтеры в Калининграде пытаются спасти отравленных лебедей
Неизвестные отравили лебедей на Верхнем озере и в парке Макса Ашмана в Калининграде.
Музыка
YouTube назвал самые популярные видео в России в 2019 году
YouTube составил рейтинг самых просматриваемых видео русскоязычного сегмента в 2019 году. Об этом рассказали в "Google Россия".
Политика
Новак не исключил встречу с Украиной и ЕК по газу на следующей неделе
Министр энергетики России Александр Новак не исключил, что на следующей неделе может состояться трёхсторонняя встреча по транзиту газа через Украину.
Политика
Лукашенко опроверг планы по объединению Белоруссии с Россией
Президент Белоруссии Александр Лукашенко опроверг создание единого парламента с любым государством, в том числе и с Российской Федерацией.
Технологии
Group-IB рассказала о случаях перехвата переписки в Telegram
Как пояснили эксперты, дело в том, что при активации мессенджера на новом устройстве Telegram отправляет код авторизации на все устройства пользователя, а потом, по запросу, — СМС-сообщение на телефон.
Фигурное катание
Чен выиграл короткую программу в финале Гран-при, Алиев – четвертый
Кино
Федор Добронравов не собирается уходить из сериала «Сваты»
Инсайдер от имени актёра Фёдора Добронравова рассказал, что ждёт дальше сериал "Сваты".
Политика
В Кремле не ждут соглашения по итогам встречи «нормандской четверки»
По итогам встречи "нормандской четверки" в Париже 9 декабря соглашения не будет, но, возможно, стороны примут необязывающий документ.
Политика
Медведев пообещал не закрывать YouTube
«YouTube как был, так и останется, и те, кто зарабатывает на YouTube, смогут зарабатывать, хотя это зависит не от нас, а от политики самого YouTube»,-- заявил господин Медведев.
Энергетика
Украина взыскала с «Газпрома» два миллиарда долларов
«Нафтогаз» сумел взыскать с «Газпрома» около 2,1 миллиарда долларов, или 45 процентов всей компенсации, присужденной Стокгольмским арбитражем.
Футбол
Ибрагимович: есть только один Роналдо — бразилец
Форвард «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович высказался о возможном противостоянии с нападающим «Ювентуса» Криштиану Роналду.
Баскетбол
ЦСКА в овертайме переиграл «Жальгирис» в матче баскетбольной Евролиги
ЦСКА одержал восьмую победу в "регулярке" Евролиги и поднялся на четвертое место в турнирной таблице, а "Жальгирис", потерпевший шестое поражение кряду, расположился на 17-й строчке.
Финансы
Минфин России откажется от заимствований в долларах
Из-за введенных дополнительных американских санкций, Министерство финансов России, вероятнее всего, не сможет больше занимать в долларах, сообщил Bloomberg директор департамента государственного долга и государственных финансовых активов Константин Вышковский.
Политика
Украинцам запретят выезжать в Россию по внутренним паспортам
Правительство Украины намерено с 1 марта 2020 года отменить для украинских граждан возможность пересекать границу с Россией по внутренним паспортам.
Общество
Прокурор попросил четыре года колонии студенту Егору Жукову
Общество
США назначили за хакера из России самую крупную в истории награду
В сообщении министерства юстиции США отмечается, что награда за Якубца, которого власти США и Великобритании обвиняют в руководстве группой хакеров, похитившей более $100 млн, стала самой большой из всех, которые когда-либо назначались за голову киберпреступника.
Гаджеты
Realme представил для России флагманский смартфон X2 Pro
Политика
Медведев предостерег россиян об опасности незаконных протестов
В противном случае опасных ситуаций в стране не удастся избежать. В качестве примера он привел протестные акции "желтых жилетов" во Франции.
Происшествия
В Санкт-Петербурге водитель Audi разбил 13 машин
В Санкт-Петербурге водитель на автомобиле Audi A7 повредил 13 машин.
Футбол
Греческие СМИ сообщили, что Каррера может возглавить АЕК
Итальянский специалист Массимо Каррера, последним местом работы которого был российский «Спартак», является претендентом на вакантную должность главного тренера греческого футбольного клуба АЕК.
Шоу-бизнес
Шепелев рассказал о судьбе денег на лечение Жанны Фриске
Часть долга перед «Русфондом», состоявшего из собранных Первым каналом на лечение певицы Жанны Фриске денег, оплатил ее бывший гражданский муж, ведущий Дмитрий Шепелев.
Общество
В России показали раскрытый ядерный чемоданчик
Политика
Представитель Юрия Луценко подтвердила его встречу с адвокатом Трампа
Бывший генпрокурор Украины Юрий Луценко встретился с Рудольфом Джулиани — адвокатом главы США Дональда Трампа, заявила пресс-секретарь экс-руководителя надзорного ведомства Лариса Сарган.
Футбол
Лукас Сантос: никогда не жил в таком безопасном месте, как Россия
Полузащитник ЦСКА Лукас Сантос заявил, что никогда не жил в месте безопаснее, чем Россия.
Экономика
Показатели IPO Saudi Aramco станут рекордными
Государственная саудовская нефтяная компания Saudi Aramco установила финальную оценку объема размещения на бирже — объем привлечения первичного публичного размещения акций (IPO) составил $25,6 млрд, что стало рекордным показателем.
Футбол
В Госдуме поддержали законопроект о возвращении пива на стадионы
«Комитет Государственной Думы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи сегодня на своём заседании единогласно поддержал принятие законопроекта, снимающего запрет на продажу пива на стадионах во время проведения футбольных матчей», - написал он в соцсетях.
Технологии
Уникальная функция появилась на смартфонах с Android 9 и 10
В операционных системах Android 9 и 10 разработчики из Google внедрили новую функцию под названием "Режим фокуса".