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Политика Лукашенко опроверг планы по объединению Белоруссии с Россией Президент Белоруссии Александр Лукашенко опроверг создание единого парламента с любым государством, в том числе и с Российской Федерацией.

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Экономика Показатели IPO Saudi Aramco станут рекордными Государственная саудовская нефтяная компания Saudi Aramco установила финальную оценку объема размещения на бирже — объем привлечения первичного публичного размещения акций (IPO) составил $25,6 млрд, что стало рекордным показателем.