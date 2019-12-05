Общество

ПолитРоссияПолитРоссияМедведев заявил о росте реальных доходов россиян

По итогам всего года ожидается положительный показатель реальных доходов граждан. Медведев заявил, что отдельно правительство уделяет внимание наиболее уязвимым категориям граждан: инвалидам, пожилым людям, а также россиянам с низким доходом.
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Медведев спрогнозировал рост реальных доходов россиян к концу года

ТАСС06:02

Медведев заявил об увеличении дохода россиян на треть процента

Национальная служба новостей04:21

Медведев спрогнозировал рост располагаемых доходов россиян к концу года на 0,2–0,3%

Коммерсантъ04:28

Медведев спрогнозировал незначительный рост реальных доходов россиян

РБК04:26

Медведев прокомментировал ситуацию с реальными доходами россиян

RT на русском04:24

Медведев рассказал о росте реальных доходов россиян в 2019 году

Газета.Ru06:47

Медведев пообещал помочь бедным

Lenta.ru04:35
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ЦСКА в овертайме переиграл «Жальгирис» в матче баскетбольной Евролиги

ЦСКА одержал восьмую победу в "регулярке" Евролиги и поднялся на четвертое место в турнирной таблице, а "Жальгирис", потерпевший шестое поражение кряду, расположился на 17-й строчке.
Вести.Ru 15:25
Финансы

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Из-за введенных дополнительных американских санкций, Министерство финансов России, вероятнее всего, не сможет больше занимать в долларах, сообщил Bloomberg директор департамента государственного долга и государственных финансовых активов Константин Вышковский.
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Правительство Украины намерено с 1 марта 2020 года отменить для украинских граждан возможность пересекать границу с Россией по внутренним паспортам.
Lenta.ru 09:01
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РИА Новости вчера в 09:28
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В сообщении министерства юстиции США отмечается, что награда за Якубца, которого власти США и Великобритании обвиняют в руководстве группой хакеров, похитившей более $100 млн, стала самой большой из всех, которые когда-либо назначались за голову киберпреступника.
РБК 12:21
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Медведев предостерег россиян об опасности незаконных протестов

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Газета.Ru 07:50
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В Санкт-Петербурге водитель Audi разбил 13 машин

В Санкт-Петербурге водитель на автомобиле Audi A7 повредил 13 машин.
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Греческие СМИ сообщили, что Каррера может возглавить АЕК

Итальянский специалист Массимо Каррера, последним местом работы которого был российский «Спартак», является претендентом на вакантную должность главного тренера греческого футбольного клуба АЕК.
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Лукас Сантос: никогда не жил в таком безопасном месте, как Россия

Полузащитник ЦСКА Лукас Сантос заявил, что никогда не жил в месте безопаснее, чем Россия.
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Показатели IPO Saudi Aramco станут рекордными

Государственная саудовская нефтяная компания Saudi Aramco установила финальную оценку объема размещения на бирже — объем привлечения первичного публичного размещения акций (IPO) составил $25,6 млрд, что стало рекордным показателем.
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В Москве таксист изнасиловал уснувшую пассажирку

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Машина сбила женщину с двумя детьми в Зеленограде

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В Госдуме поддержали законопроект о возвращении пива на стадионы

«Комитет Государственной Думы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи сегодня на своём заседании единогласно поддержал принятие законопроекта, снимающего запрет на продажу пива на стадионах во время проведения футбольных матчей», - написал он в соцсетях.
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В операционных системах Android 9 и 10 разработчики из Google внедрили новую функцию под названием "Режим фокуса".
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