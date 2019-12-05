Общество

Агентство ТелеграфАгентство ТелеграфМедведев прокомментировал снижение доходов россиян

Дмитрий Медведев прокомментировал снижение реальных доходов населения в России. Председатель правительства РФ высказал свое мнение во время пресс-конференции с журналистами.
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Медведев спрогнозировал рост располагаемых доходов россиян к концу года на 0,2–0,3%

Коммерсантъвчера в 04:28

Медведев рассказал о росте реальных доходов россиян в 2019 году

Газета.Ruвчера в 06:47

Медведев рассказал о росте доходов россиян в 2019 году

Телеканал 360°вчера в 05:28

Медведев спрогнозировал рост реальных доходов россиян к концу года

ТАССвчера в 06:02

Медведев спрогнозировал незначительный рост реальных доходов россиян

РБКвчера в 04:26

Медведев прокомментировал ситуацию с реальными доходами россиян

RT на русскомвчера в 04:24

Медведев пообещал помочь бедным

Lenta.ruвчера в 04:35
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Общество

«Мы разучились любить»: что сказал Егор Жуков в своем последнем слове

В Кунцевском районном суде 21-летний студент Высшей школы экономики Егор Жуков выступил с последним словом — в пятницу, 6 декабря, судья зачитает его приговор по обвинению в экстремизме.
Афиша Daily 04 декабря в 14:34
Происшествия

В Ростове чиновник «РЖД» подозревается в злоупотреблениях

Южное следственное управление на транспорте возбудило уголовное дело о злоупотреблении должностными полномочиями в отношении высокопоставленного сотрудника «РЖД», говорится в сообщении ЮСУТ.
Don24 03:52
Происшествия

Обвиняемый в смертельном ДТП в Екатеринбурге оставлен под стражей

Обвиняемый в смертельном ДТП житель Екатеринбурга Владимир Васильев оставлен под стражей до марта. Такое решение вынес Ленинский райсуд.
REGNUM 03:54
Здоровье

В двух больницах Приморья медкарты заменили браслетами со штрих-кодом

Пилотный проект реализуется сразу в двух медучреждениях Приморья, онкологическом диспансере и краевой клинической больнице № 2, рассказали корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевой администрации.
REGNUM вчера в 22:36
Биатлон

Тюменская биатлонистка Куклина обновила личный рекорд на Кубке мира

Правда УрФО вчера в 15:26
Энергетика

Цены на нефть выросли на новостях из Вены

Цены на нефть возобновили рост после появления сообщений о том, что мониторинговый комитет ОПЕК+ рекомендует сократить добычу нефти еще на 500 000 б/д.
Profinance.ru вчера в 10:04
Политика

В Китае ввели ответные ограничения для дипломатов США

«Китай уведомил посольство США в КНР о том, что мы немедленно примем ответные меры», — заявила официальный представитель МИД КНР и добавила, что данные меры вводятся в качестве ответа на введенные в октябре текущего года госдепом США ограничения для китайских дипломатов.
REGNUM 03:12
Происшествия

В Москве суд оштрафовал Новикова, ударившего кинолога на акции 27 июля

РИА Новости 03:30
Общество

Le Monde сообщила о «базе российских шпионов» в Альпах

По меньшей мере 15 «офицеров ГРУ» с 2014 по 2018 год якобы использовали Французские Альпы как свою опорную базу.
Рифей-Пермь вчера в 06:33
Общество

WP: в США скончался бежавший из СССР бывший майор КГБ

Бежавший из СССР бывший майор КГБ Виктор Шеймов скончался в США. Об этом сообщает The Washington Post.
Газета.Ru вчера в 20:26
Общество

Совет Федерации отказался от новогоднего корпоратива

Совет Федерации не планирует проводить новогодний корпоратив. Сенаторы ограничатся бокалом шампанского за свой счёт.
Евразия Daily 04:32
Экономика

Пенсии неработающих пенсионеров будут увеличены с 1 января 2020 года

По заявлению пресс-службы Пенсионного фонда РФ, пенсионные выплаты неработающих пенсионеров вырастут на 6,6 процента с начала следующего года.
News-24.ru 00:53
Общество

В посольстве РФ отреагировали на арест судна в Сингапуре

Пресс-секретарь посольства России в Сингапуре Сергей Новосельцев прокомментировал ситуацию с попавшим под санкции США российским судном "Севастополь", которое арестовали в Сингапуре.
Газета.Ru 03:48
Происшествия

Участника ДТП в Петербурге 104 раза привлекали за превышение скорости

"За 2019 год водитель привлекался к административной ответственности 105 раз, из них 104 - за превышение установленной скорости", - говорится в сообщении.
РИА Новости 04:40
Происшествия

В Зеленограде водитель сбил на переходе женщину с двумя детьми

Водитель Lada сбил троих человек на пешеходном переходе в Зеленограде, сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе столичного управления ГИБДД.
ТАСС вчера в 11:55
Общество

Раймонд Паулс назвал российскую публику навязчивой

Советский и латвийский композитор Раймонд Паулс сравнил публику России и Латвии, назвав первую навязчивой.
Известия 00:28
Экономика

Украина взыскала с «Газпрома» два миллиарда долларов

«Нафтогаз» сумел взыскать с «Газпрома» около 2,1 миллиарда долларов, или 45 процентов всей компенсации, присужденной Стокгольмским арбитражем.
Lenta.ru вчера в 15:18
Политика

Порошенко дал Зеленскому советы по общению с Путиным

Политик считает, что самый важный совет, который он может дать Зеленскому, — это «никогда и ни в чем не доверять [президенту России Владимиру] Путину, не поддаваться на кагэбэшные манипуляции и заискивания».
Lenta.ru 02:55
Экономика

Правительство решило защитить стартапы от поглощения крупными фирмами

В России могут ограничить возможности поглощения стартапов крупными компаниями, сообщил вице-премьер Максим Акимов.
РИА Новости 04:36
Шоу-бизнес

Дмитрий Шепелев рассказал об угрозах со стороны отца Жанны Фриске

Телеведущий Дмитрий Шепелев в интервью Ксении Собчак рассказал о том, что отец покойной певицы Жанны Фриске угрожал застрелить его на детской площадке, когда тот гулял с сыном Платоном.
Наша версия 04 декабря в 09:47
Общество

МВД выступило против снижения нештрафуемого порога превышения скорости

Вопрос о штрафе за превышение ограничения скорости движения более чем на десять километров в час в настоящее время обсуждается на уровне правительственной комиссии по безопасности дорожного движения.
РИА Новости вчера в 11:30
Экономика

Показатели IPO Saudi Aramco станут рекордными

Известия вчера в 14:29
Общество

Кинологи назвали самые популярные у россиян породы собак

Самой популярной породой собак у россиян в 2019 году стал немецкий шпиц.
РБК 02:59
Авто

Представитель АвтоВАЗа рассказал, когда автомобили LADA станут лучше

Стив Маттин, вице-президент по дизайну АвтоВАЗа, восемь лет живет в России и разрабатывает фирменный стиль автомобилей LADA.
32CARS.ru 01:30
Происшествия

На месте пожара в одесском колледже найдена вторая погибшая

Тело второй погибший обнаружено на месте пожара в колледже в Одессе. Об этом сообщает вечером 5 декабря местный портал «Думская».
REGNUM вчера в 13:30
Шоу-бизнес

Особняк Анастасии Волочковой за 2,5 млрд пытаются продать мошенники

На сайтах недвижимости появилось объявление о продаже роскошного особняка Анастасии Волочковой.
Собеседник 04:02
Общество

В Сбербанке назвали самые популярные схемы кражи денег с карт

Сбербанк России рассказал о самых популярных схемах, которые используют мошенники для кражи денег с карт клиентов.
RT на русском 02:28
Фигурное катание

Трусова не заявила тройной аксель на Финал Гран-при

Российская фигуристка Александра Трусова не заявила тройной аксель ни в одной из программ на Финал Гран-при, сообщается на сайте Международного союза конькобежцев.
РИА Новости 04 декабря в 05:04
Политика

Премьеры России и Белоруссии обсудят интеграцию

В ноябре Румас заявил, что Россия и Белоруссия уже подготовили к подписанию не менее 20 дорожных карт по интеграции.
ПРАЙМ вчера в 16:17
Политика

Пранкер Лексус рассказал о телефонном звонке Зеленскому

RT на русском 01:10
Как работают Яндекс.Новости?
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