Общество
Агентство ТелеграфМедведев прокомментировал снижение доходов россиян
Дмитрий Медведев прокомментировал снижение реальных доходов населения в России. Председатель правительства РФ высказал свое мнение во время пресс-конференции с журналистами.
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Медведев спрогнозировал рост располагаемых доходов россиян к концу года на 0,2–0,3%
Коммерсантъвчера в 04:28
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Общество
«Мы разучились любить»: что сказал Егор Жуков в своем последнем слове
В Кунцевском районном суде 21-летний студент Высшей школы экономики Егор Жуков выступил с последним словом — в пятницу, 6 декабря, судья зачитает его приговор по обвинению в экстремизме.
Происшествия
В Ростове чиновник «РЖД» подозревается в злоупотреблениях
Южное следственное управление на транспорте возбудило уголовное дело о злоупотреблении должностными полномочиями в отношении высокопоставленного сотрудника «РЖД», говорится в сообщении ЮСУТ.
Происшествия
Обвиняемый в смертельном ДТП в Екатеринбурге оставлен под стражей
Обвиняемый в смертельном ДТП житель Екатеринбурга Владимир Васильев оставлен под стражей до марта. Такое решение вынес Ленинский райсуд.
Здоровье
В двух больницах Приморья медкарты заменили браслетами со штрих-кодом
Пилотный проект реализуется сразу в двух медучреждениях Приморья, онкологическом диспансере и краевой клинической больнице № 2, рассказали корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевой администрации.
Биатлон
Тюменская биатлонистка Куклина обновила личный рекорд на Кубке мира
Энергетика
Цены на нефть выросли на новостях из Вены
Цены на нефть возобновили рост после появления сообщений о том, что мониторинговый комитет ОПЕК+ рекомендует сократить добычу нефти еще на 500 000 б/д.
Политика
В Китае ввели ответные ограничения для дипломатов США
«Китай уведомил посольство США в КНР о том, что мы немедленно примем ответные меры», — заявила официальный представитель МИД КНР и добавила, что данные меры вводятся в качестве ответа на введенные в октябре текущего года госдепом США ограничения для китайских дипломатов.
Общество
Le Monde сообщила о «базе российских шпионов» в Альпах
По меньшей мере 15 «офицеров ГРУ» с 2014 по 2018 год якобы использовали Французские Альпы как свою опорную базу.
Общество
WP: в США скончался бежавший из СССР бывший майор КГБ
Бежавший из СССР бывший майор КГБ Виктор Шеймов скончался в США. Об этом сообщает The Washington Post.
Общество
Совет Федерации отказался от новогоднего корпоратива
Совет Федерации не планирует проводить новогодний корпоратив. Сенаторы ограничатся бокалом шампанского за свой счёт.
Экономика
Пенсии неработающих пенсионеров будут увеличены с 1 января 2020 года
По заявлению пресс-службы Пенсионного фонда РФ, пенсионные выплаты неработающих пенсионеров вырастут на 6,6 процента с начала следующего года.
Общество
В посольстве РФ отреагировали на арест судна в Сингапуре
Пресс-секретарь посольства России в Сингапуре Сергей Новосельцев прокомментировал ситуацию с попавшим под санкции США российским судном "Севастополь", которое арестовали в Сингапуре.
Происшествия
Участника ДТП в Петербурге 104 раза привлекали за превышение скорости
"За 2019 год водитель привлекался к административной ответственности 105 раз, из них 104 - за превышение установленной скорости", - говорится в сообщении.
Происшествия
В Зеленограде водитель сбил на переходе женщину с двумя детьми
Водитель Lada сбил троих человек на пешеходном переходе в Зеленограде, сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе столичного управления ГИБДД.
Общество
Раймонд Паулс назвал российскую публику навязчивой
Советский и латвийский композитор Раймонд Паулс сравнил публику России и Латвии, назвав первую навязчивой.
Экономика
Украина взыскала с «Газпрома» два миллиарда долларов
«Нафтогаз» сумел взыскать с «Газпрома» около 2,1 миллиарда долларов, или 45 процентов всей компенсации, присужденной Стокгольмским арбитражем.
Политика
Порошенко дал Зеленскому советы по общению с Путиным
Политик считает, что самый важный совет, который он может дать Зеленскому, — это «никогда и ни в чем не доверять [президенту России Владимиру] Путину, не поддаваться на кагэбэшные манипуляции и заискивания».
Экономика
Правительство решило защитить стартапы от поглощения крупными фирмами
В России могут ограничить возможности поглощения стартапов крупными компаниями, сообщил вице-премьер Максим Акимов.
Шоу-бизнес
Дмитрий Шепелев рассказал об угрозах со стороны отца Жанны Фриске
Телеведущий Дмитрий Шепелев в интервью Ксении Собчак рассказал о том, что отец покойной певицы Жанны Фриске угрожал застрелить его на детской площадке, когда тот гулял с сыном Платоном.
Общество
МВД выступило против снижения нештрафуемого порога превышения скорости
Вопрос о штрафе за превышение ограничения скорости движения более чем на десять километров в час в настоящее время обсуждается на уровне правительственной комиссии по безопасности дорожного движения.
Экономика
Показатели IPO Saudi Aramco станут рекордными
Общество
Кинологи назвали самые популярные у россиян породы собак
Самой популярной породой собак у россиян в 2019 году стал немецкий шпиц.
Авто
Представитель АвтоВАЗа рассказал, когда автомобили LADA станут лучше
Стив Маттин, вице-президент по дизайну АвтоВАЗа, восемь лет живет в России и разрабатывает фирменный стиль автомобилей LADA.
Происшествия
На месте пожара в одесском колледже найдена вторая погибшая
Тело второй погибший обнаружено на месте пожара в колледже в Одессе. Об этом сообщает вечером 5 декабря местный портал «Думская».
Шоу-бизнес
Особняк Анастасии Волочковой за 2,5 млрд пытаются продать мошенники
На сайтах недвижимости появилось объявление о продаже роскошного особняка Анастасии Волочковой.
Общество
В Сбербанке назвали самые популярные схемы кражи денег с карт
Сбербанк России рассказал о самых популярных схемах, которые используют мошенники для кражи денег с карт клиентов.
Фигурное катание
Трусова не заявила тройной аксель на Финал Гран-при
Российская фигуристка Александра Трусова не заявила тройной аксель ни в одной из программ на Финал Гран-при, сообщается на сайте Международного союза конькобежцев.
Политика
Премьеры России и Белоруссии обсудят интеграцию
В ноябре Румас заявил, что Россия и Белоруссия уже подготовили к подписанию не менее 20 дорожных карт по интеграции.
Политика