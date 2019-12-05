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Происшествия В Ростове чиновник «РЖД» подозревается в злоупотреблениях Южное следственное управление на транспорте возбудило уголовное дело о злоупотреблении должностными полномочиями в отношении высокопоставленного сотрудника «РЖД», говорится в сообщении ЮСУТ.

Здоровье В двух больницах Приморья медкарты заменили браслетами со штрих-кодом Пилотный проект реализуется сразу в двух медучреждениях Приморья, онкологическом диспансере и краевой клинической больнице № 2, рассказали корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевой администрации.

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Происшествия На месте пожара в одесском колледже найдена вторая погибшая Тело второй погибший обнаружено на месте пожара в колледже в Одессе. Об этом сообщает вечером 5 декабря местный портал «Думская».

Фигурное катание Трусова не заявила тройной аксель на Финал Гран-при Российская фигуристка Александра Трусова не заявила тройной аксель ни в одной из программ на Финал Гран-при, сообщается на сайте Международного союза конькобежцев.