Общество
ПолитРоссияМедведев заявил о росте реальных доходов россиян
По итогам всего года ожидается положительный показатель реальных доходов граждан. Медведев заявил, что отдельно правительство уделяет внимание наиболее уязвимым категориям граждан: инвалидам, пожилым людям, а также россиянам с низким доходом.
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Экономика
HeadHunter назвал отрасли с самыми высокими и низкими зарплатами
В отраслях информационных технологий (ИТ) и розничной торговли оказались самые быстрорастущие зарплаты, сообщают «Известия» со ссылкой на исследование компании HeadHunter.
Фигурное катание
Российские фигуристки узнали порядок выхода на лед в финале Гран-при
Стал известен порядок выступления женщин в короткой программе в рамках финала Гран-при по фигурному катанию, передает корреспондент "Газеты.Ru" Эльвира Ондар.
Здоровье
Метформин от диабета может провоцировать рак
Речь идет о препарате метформин, в составе которого могут содержаться некоторые опасные химические соединения.
Политика
Зеленский попал на обложку Time
Журнал Time вынес на обложку номера фотографию президента Украины Владимира Зеленского. Обложка была опубликована в Twitter издания.
Гаджеты
Состоялся дебют первого «умного» телевизора от Nokia
5 июня состоялся дебют первого «умного» телевизора от Nokia. Панель анонсирована индийской площадкой электронной коммерции Flipkart.
Политика
США расширили санкции против России
Минфин США ввел санкции против российских компаний и физлиц, которые, по версии ведомства, были связаны с киберпреступлениями.
Экономика
Спрос инвесторов на участие в IPO Saudi Aramco превысил $ 50 млрд
Сегодня, 4 декабря, завершается прием заявок от институциональных инвесторов для участия в IPO (первое публичное размещение акций) государственной нефтекомпании Саудовской Аравии Saudi Aramco.
Армия и оружие
В США оценили советский супер-танк для ядерной войны
В США оценили уникальный советский танк для ядерной войны под названием Объект 279.
Кино
Режиссер «Дау» попросил Минкульт допустить в прокат все части фильма
Режиссер Илья Хржановский написал главе Минкульта Владимиру Мединскому письмо, в котором попросил выдать прокатные удостоверения всем частям «Дау».
Политика
Медведев прокомментировал акции протестов в Москве
Премьер-министр России Дмитрий Медведев, отвечая на вопросы в ходе встречи с представителями телеканалов, высказался насчет прошедших в Москве протестных акций.
Политика
В Болгарии ответили на слова Путина о торможении «Турецкого потока»
Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов отреагировал на слова президента России Владимира Путина о торможении строительства "Турецкого потока" со стороны Софии.
Происшествия
В Перми почтили память жертв трагедии в клубе «Хромая лошадь»
В Перми почтили память жертв пожара в клубе "Хромая лошадь", который произошел 10 лет назад.
Гаджеты
Huawei полностью заменила американские компоненты в смартфонах
До введения американских санкций компания использовала компоненты Qorvo, Skywork и Broadcom, теперь же их заменили на китайские Hisense и японские Murata.
Авто
Volkswagen анонсировал новый купе-кроссовер Volkswagen Nivus
Кино
Совет кинокритиков США признал «Ирландца» лучшим фильмом года
Драма Мартина Скорсезе «Ирландец» с Робертом Де Ниро и Аль Пачино получила награду за лучший фильм этого года от Национального совета кинокритиков США.
Кино
Кассель в Москве сравнил Бледанс с Белуччи
Актриса Эвелина Бледанс рассказала в Instagram, что французский актер Венсан Кассель сравнил ее со своей экс-супругой, итальянской актрисой Моникой Белуччи.
Политика
В Совфеде прокомментировали заявление Киева о плане Б по Донбассу
Первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров в беседе с RT прокомментировал заявление помощника украинского лидера Владимира Зеленского Андрея Ермака о том, что план Б на случай отсутствия прогресса на нормандском саммите заключается в том, чтобы изолировать Донбасс стеной.
Общество
На опоре Крымского моста появилось граффити с котом и строителем
Граффити появилось на 256-й опоре автодорожной части Крымского моста.
Общество
ФБК: Светлана Медведева летала на бизнес-джете за $50 млн
Происшествия
Виновник аварии с участием 13 автомобилей в Петербурге был пьян
Водитель автомобиля Audi, который в четверг днем устроил аварию с участием 13 машин на Выборгском шоссе Петербурга, в момент ДТП был пьян.
Общество
Трамп встретился с Елизаветой II и Кейт Миддлтон в Букингемском дворце
Трамп уже встречался с британской монаршей особой в 2019 году — летом Елизавета II приняла президента США и его супругу Меланию в Букингемском дворце.
Происшествия
Бийчанке, убившей свою 11-месячную дочь, дали 15 лет тюрьмы
Политика
Медведев прокомментировал решение о повышении пенсионного возраста
Решение о повышении пенсионного возраста было одним из самых сложных, заявил в ходе общения с тележурналистами в четверг, 5 декабря, премьер-министр России Дмитрий Медведев.
Политика
Скабеева дозвонилась до Зеленского
Телеведущая «России 1» Ольга Скабеева дозвонилась до президента Украины Владимира Зеленского.
Политика
МИД Украины вызвал посла Казахстана из-за заявления о Крыме
Министерство иностранных дел Украины вызвало посла Казахстана Самата Ордабаева из-за высказывания президента республики Касима-Жомарта Токаева о непризнании воссоединения Крыма с Россией аннексией.
Общество
Россия приостановила перепрофилирование завода в иранском Фордо
Россия приостановила проект по перепрофилированию завода в иранском Фордо из-за начала обогащения урана на нем. Об этом говорится в заявлении топливной компании госкорпорации "Росатом" ТВЭЛ, опубликованном в четверг, 5 декабря.
Шоу-бизнес
Отец Жанны Фриске отреагировал на резкие слова Дмитрия Шепелева
Владимир Фриске пришел в ярость от недавнего интервью Дмитрия Шепелева, в котором тот рассказал о том, что последние два года жизни его гражданская супруга Жанна Фриске вообще не общалась с отцом.
Общество
Le Monde сообщила о базировании «шпионов ГРУ» в Альпах
Порядка 15 "офицеров ГРУ" (ныне Главное управление Генштаба) в течение нескольких лет использовали французские Альпы как опорную базу, утверждает французское издание Le Monde со ссылкой на источники.