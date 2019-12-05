Общество

ПолитРоссияПолитРоссияМедведев заявил о росте реальных доходов россиян

По итогам всего года ожидается положительный показатель реальных доходов граждан. Медведев заявил, что отдельно правительство уделяет внимание наиболее уязвимым категориям граждан: инвалидам, пожилым людям, а также россиянам с низким доходом.
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Медведев спрогнозировал рост реальных доходов россиян к концу года

ТАСС06:02

Медведев рассказал о росте реальных доходов россиян в 2019 году

Газета.Ru06:47

Медведев пообещал помочь бедным

Lenta.ru04:35

Медведев спрогнозировал незначительный рост реальных доходов россиян

РБК04:26

Медведев прокомментировал ситуацию с реальными доходами россиян

RT на русском04:24

Медведев заявил об увеличении дохода россиян на треть процента

Национальная служба новостей04:21

Медведев спрогнозировал рост располагаемых доходов россиян к концу года на 0,2–0,3%

Коммерсантъ04:28
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Экономика

HeadHunter назвал отрасли с самыми высокими и низкими зарплатами

В отраслях информационных технологий (ИТ) и розничной торговли оказались самые быстрорастущие зарплаты, сообщают «Известия» со ссылкой на исследование компании HeadHunter.
РБК вчера в 22:32
Фигурное катание

Российские фигуристки узнали порядок выхода на лед в финале Гран-при

Стал известен порядок выступления женщин в короткой программе в рамках финала Гран-при по фигурному катанию, передает корреспондент "Газеты.Ru" Эльвира Ондар.
Газета.Ru вчера в 07:15
Здоровье

Метформин от диабета может провоцировать рак

Речь идет о препарате метформин, в составе которого могут содержаться некоторые опасные химические соединения.
Ugpressa.ru вчера в 22:33
Политика

Зеленский попал на обложку Time

Журнал Time вынес на обложку номера фотографию президента Украины Владимира Зеленского. Обложка была опубликована в Twitter издания.
Газета.Ru 10:22
Гаджеты

Состоялся дебют первого «умного» телевизора от Nokia

5 июня состоялся дебют первого «умного» телевизора от Nokia. Панель анонсирована индийской площадкой электронной коммерции Flipkart.
Актуальные Новости 08:42
Политика

США расширили санкции против России

Минфин США ввел санкции против российских компаний и физлиц, которые, по версии ведомства, были связаны с киберпреступлениями.
РИА Новости 10:28
Экономика

Спрос инвесторов на участие в IPO Saudi Aramco превысил $ 50 млрд

Сегодня, 4 декабря, завершается прием заявок от институциональных инвесторов для участия в IPO (первое публичное размещение акций) государственной нефтекомпании Саудовской Аравии Saudi Aramco.
Евразия Daily вчера в 04:14
Армия и оружие

В США оценили советский супер-танк для ядерной войны

В США оценили уникальный советский танк для ядерной войны под названием Объект 279.
ТК Звезда 01 декабря в 18:57
Кино

Режиссер «Дау» попросил Минкульт допустить в прокат все части фильма

Режиссер Илья Хржановский написал главе Минкульта Владимиру Мединскому письмо, в котором попросил выдать прокатные удостоверения всем частям «Дау».
Афиша Daily 09:14
Политика

Медведев прокомментировал акции протестов в Москве

Премьер-министр России Дмитрий Медведев, отвечая на вопросы в ходе встречи с представителями телеканалов, высказался насчет прошедших в Москве протестных акций.
Газета.Ru 05:47
Политика

В Болгарии ответили на слова Путина о торможении «Турецкого потока»

Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов отреагировал на слова президента России Владимира Путина о торможении строительства "Турецкого потока" со стороны Софии.
РЕН ТВ вчера в 16:41
Происшествия

В Перми почтили память жертв трагедии в клубе «Хромая лошадь»

В Перми почтили память жертв пожара в клубе "Хромая лошадь", который произошел 10 лет назад.
Вести.Ru 05:28
Гаджеты

Huawei полностью заменила американские компоненты в смартфонах

До введения американских санкций компания использовала компоненты Qorvo, Skywork и Broadcom, теперь же их заменили на китайские Hisense и японские Murata.
Коммерсантъ 03 декабря в 22:55
Авто

Volkswagen анонсировал новый купе-кроссовер Volkswagen Nivus

Автоновости дня 03:10
Кино

Совет кинокритиков США признал «Ирландца» лучшим фильмом года

Драма Мартина Скорсезе «Ирландец» с Робертом Де Ниро и Аль Пачино получила награду за лучший фильм этого года от Национального совета кинокритиков США.
Национальная служба новостей вчера в 12:31
Кино

Кассель в Москве сравнил Бледанс с Белуччи

Актриса Эвелина Бледанс рассказала в Instagram, что французский актер Венсан Кассель сравнил ее со своей экс-супругой, итальянской актрисой Моникой Белуччи.
Газета.Ru 08:25
Политика

В Верховной раде подрались два депутата из партии Зеленского

РБК 09:07
Политика

В Совфеде прокомментировали заявление Киева о плане Б по Донбассу

Первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров в беседе с RT прокомментировал заявление помощника украинского лидера Владимира Зеленского Андрея Ермака о том, что план Б на случай отсутствия прогресса на нормандском саммите заключается в том, чтобы изолировать Донбасс стеной.
RT на русском 09:57
Общество

На опоре Крымского моста появилось граффити с котом и строителем

Граффити появилось на 256-й опоре автодорожной части Крымского моста.
REGNUM вчера в 13:27
Общество

ФБК: Светлана Медведева летала на бизнес-джете за $50 млн

Ведомости вчера в 08:06
Происшествия

Виновник аварии с участием 13 автомобилей в Петербурге был пьян

Водитель автомобиля Audi, который в четверг днем устроил аварию с участием 13 машин на Выборгском шоссе Петербурга, в момент ДТП был пьян.
ТАСС 10:19
Общество

Трамп встретился с Елизаветой II и Кейт Миддлтон в Букингемском дворце

Трамп уже встречался с британской монаршей особой в 2019 году — летом Елизавета II приняла президента США и его супругу Меланию в Букингемском дворце.
News.ru вчера в 02:26
Происшествия

Бийчанке, убившей свою 11-месячную дочь, дали 15 лет тюрьмы

Московский Комсомолец вчера в 22:22
Политика

Медведев прокомментировал решение о повышении пенсионного возраста

Решение о повышении пенсионного возраста было одним из самых сложных, заявил в ходе общения с тележурналистами в четверг, 5 декабря, премьер-министр России Дмитрий Медведев.
Известия 06:35
Политика

Скабеева дозвонилась до Зеленского

Телеведущая «России 1» Ольга Скабеева дозвонилась до президента Украины Владимира Зеленского.
Взгляд.ру вчера в 11:26
Политика

МИД Украины вызвал посла Казахстана из-за заявления о Крыме

Министерство иностранных дел Украины вызвало посла Казахстана Самата Ордабаева из-за высказывания президента республики Касима-Жомарта Токаева о непризнании воссоединения Крыма с Россией аннексией.
Lenta.ru 09:57
Политика

Путин пригласил на парад Победы в Москву ветерана ВОВ из Ейска

Известия 09:13
Общество

Россия приостановила перепрофилирование завода в иранском Фордо

Россия приостановила проект по перепрофилированию завода в иранском Фордо из-за начала обогащения урана на нем. Об этом говорится в заявлении топливной компании госкорпорации "Росатом" ТВЭЛ, опубликованном в четверг, 5 декабря.
Известия 10:12
Шоу-бизнес

Отец Жанны Фриске отреагировал на резкие слова Дмитрия Шепелева

Владимир Фриске пришел в ярость от недавнего интервью Дмитрия Шепелева, в котором тот рассказал о том, что последние два года жизни его гражданская супруга Жанна Фриске вообще не общалась с отцом.
Woman.ru 09:09
Общество

Le Monde сообщила о базировании «шпионов ГРУ» в Альпах

Порядка 15 "офицеров ГРУ" (ныне Главное управление Генштаба) в течение нескольких лет использовали французские Альпы как опорную базу, утверждает французское издание Le Monde со ссылкой на источники.
Газета.Ru 08:40
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