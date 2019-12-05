Общество

ПолитРоссияПолитРоссияМедведев заявил о росте реальных доходов россиян

По итогам всего года ожидается положительный показатель реальных доходов граждан. Медведев заявил, что отдельно правительство уделяет внимание наиболее уязвимым категориям граждан: инвалидам, пожилым людям, а также россиянам с низким доходом.
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Медведев спрогнозировал рост реальных доходов россиян к концу года

ТАССвчера в 06:02

Медведев прокомментировал ситуацию с реальными доходами россиян

RT на русскомвчера в 04:24

Медведев рассказал о росте доходов россиян в 2019 году

Телеканал 360°вчера в 05:28

Медведев спрогнозировал рост располагаемых доходов россиян к концу года на 0,2–0,3%

Коммерсантъвчера в 04:28

Медведев спрогнозировал незначительный рост реальных доходов россиян

РБКвчера в 04:26

Медведев рассказал о росте реальных доходов россиян в 2019 году

Газета.Ruвчера в 06:47

Медведев рассказал о росте доходов россиян

Lenta.ruвчера в 04:17
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Происшествия

Экс-главу Щелковского района Подмосковья обвинили во взяточничестве

Известия 02:06
Происшествия

Суд приговорил Егора Жукова к условному сроку

РИА Новости 02:39
Шоу-бизнес

Познер оставит обвинения Певцова без ответа

Ранее News.ru сообщал, что телеведущий Иван Ургант прокомментировал видеообращение Певцова к Познеру.
News.ru вчера в 18:05
Экономика

Появился первый претендент на строительство платного моста через Лену

Зачем нужен мост через Лену Проект строительства моста через Лену с платной автодорогой получил поддержку президента Владимира Путина, заявил 18 ноября глава Якутии Айсен Николаев.
РБК 01:00
Общество

В Совфеде задумались создать общую систему оплаты труда учителей

Зарплаты российских учителей необходимо привести к единому знаменателю, для чего следует создать общую для всей страны систему оплаты их труда.
Известия вчера в 17:12
Происшествия

На Выборгском шоссе в Петербурге произошло массовое ДТП

Массовое ДТП с участием 13 автомобилей произошло в Выборгском районе Петербурга в четверг днем, сообщили журналистам в региональном УГИБДД.
ТАСС вчера в 03:31
Общество

Раймонд Паулс отметил «навязчивость» российской публики

Композитор привёл в пример концерт, в котором он участвовал с Аллой Пугачёвой.
REGNUM 01:52
Армия и оружие

В Турции испытали российские С-400

Турки рассчитывали на высокие боевые качества российской зенитной ракетной системы С-400, но комплексы превзошли их ожидания, несмотря на то, что программа облета по своей насыщенности и напряженности превосходит даже аналогичные российские мероприятия.
Газета.Ru вчера в 08:10
Политика

Россия готова обсуждать включение в ДСНВ систем «Кинжал» и «Посейдон»

Москва готова обсуждать возможность включения в будущий ДСНВ систем "Кинжал" и "Посейдон", но будет ставить перед США собственные вопросы, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
РИА Новости 02:50
Политика

Пранкер Лексус рассказал о телефонном звонке Зеленскому

RT на русском 01:10
Шоу-бизнес

Влад Топалов трогательно поздравил сына с первым днем рождения

Заметим, в ожидании сына Регина Тодоренко и Влад Топалов на протяжении долгого времени скрывали грядущее пополнение.
Летидор вчера в 02:43
Происшествия

При строительстве порта под Калининградом похищено 1,6 млрд рублей

РИА Новости 04 декабря в 07:35
Происшествия

В Челябинске маршрутка протаранила остановку

В Челябинске на проспекте Победы утром 6 декабря маршрутка выехала на остановку. Есть пострадавшие, пишет 74.ru.
REGNUM 00:32
Общество

Власти Сингапура арестовали попавшее под санкции российское судно

Власти порта Сингапура арестовали российское судно «Севастополь», которое с прошлого года находится под американскими санкциями, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на заместителя генерального директора компании-судовладельца «Гудзон» Олега Аникина.
РБК вчера в 22:32
Экономика

На Украине заявили о реальном взыскании с «Газпрома» $2,1 млрд

Коболев назвал крайним сценарием обращение в Стокгольмский арбитраж с претензией на $12 млрд в случае прекращения транзита.
РБК вчера в 16:25
Общество

Назван основной способ кражи денег с карт россиян

За последние несколько лет мошенники, занимающиеся кражей средств с банковских счетов россиян, практически полностью перешли на телефонные звонки под видом сотрудников банка, пишет «Коммерсантъ».
Lenta.ru 01:43
Происшествия

В Зеленограде водитель сбил на переходе женщину с двумя детьми

ТАСС вчера в 11:55
Авто

Компания Kia получила ОТТС на внедорожник Mohave в России

Южнокорейская компания Kia получила Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) в РФ на новую модель Mohave.
REGNUM 01:44
Политика

Зеленский попал на обложку Time

Журнал Time вынес на обложку номера фотографию президента Украины Владимира Зеленского. Обложка была опубликована в Twitter издания.
Газета.Ru вчера в 10:22
Кино

Актер, сыгравший Аладдина, заявил, что стал заложником одной роли

РИА Новости 04 декабря в 04:07
Общество

ФБК: Жена Медведева летала на частном самолете за 50 млн долларов

Юга.ру 04 декабря в 09:32
Политика

Медведев назвал решение по пенсионной реформе одним из самых сложных

Премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что решение о пенсионной реформе стало одним из самых сложных для него.
РБК вчера в 07:03
Шоу-бизнес

Дмитрий Шепелев заявил, что отец Жанны Фриске угрожал ей пистолетом

Шоумен, у которого не сложились отношения с родителями Жанны Фриске, отметил, что у певицы также были конфликты с отцом.
Srnsk вчера в 13:05
Политика

Путин назвал условия Украины по транзиту газа неприемлемыми

Один из вопросов, которые задали президенту России журналисты 4 декабря, касался транзита газа через Украину: - Я постоянно повторяю, что мы готовы сохранить украинский транзит, мы ведем сейчас переговоры об этом в Вене, это никакой не секрет.
Комсомольская правда 04 декабря в 10:29
Политика

В Белоруссии рассказали о несогласованных вопросах по интеграции с РФ

У Москвы и Минска осталось 16 вопросов, которые требуют согласования, по всем интеграционным дорожным картам.
REGNUM 02:35
Происшествия

Полиция Британии разбирается в гибели российского миллиардера в ДТП

В Великобритании полиция продолжает выяснять обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, в результате которого погиб российский предприниматель и миллиардер Дмитрий Обретецкий.
REGNUM 01:04
Общество

ФСБ осталась без новых пограничных застав из-за кражи сотен миллионов рублей

Исходя из расчета, что строительство одной заставы обходится примерно в 300 миллионов рублей, то действия Сулина и неустановленных лиц могли привести к тому, что пограничники остались без двух новых объектов, отметил источник издания.
Lenta.ru 01:50
Фигурное катание

Американка лидирует в финале Гран-при среди юниоров

В финале Гран-при по фигурному катанию сезона-2019/20 среди юниоров фигуристки-одиночницы представили свою короткую программу.
Inc-news.ru вчера в 13:19
Космос

Может ли вселенная быть закольцована: неожиданное открытие

Ученые утверждают, что существует небольшая вероятность того, что вселенная замкнута и представляет собой своего рода петлю.
Популярная механика 02 декабря в 01:01
Политика

Россия объявила болгарского дипломата персоной нон грата

Российское правительство объявило в четверг, 5 декабря, официального представителя посольства Болгарии "персоной нон грата".
Кривое-зеркало.ру вчера в 18:28
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