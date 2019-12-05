Общество

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Реальные располагаемые доходы россиян в период с января по октябрь 2019 года выросли. Об этом рассказал премьер-министр России Дмитрий Медведев в ходе интервью российским телеканалам.
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Медведев рассказал о росте реальных доходов россиян в 2019 году

Газета.Ru06:47

О лекарствах, допинге и домашнем насилии. Главное из «Разговора с Дмитрием Медведевым»

ТАСС06:10

Медведев спрогнозировал незначительный рост реальных доходов россиян

РБК04:26

Медведев спрогнозировал рост располагаемых доходов россиян к концу года на 0,2–0,3%

Коммерсантъ04:28

Медведев прокомментировал ситуацию с реальными доходами россиян

RT на русском04:24

Медведев заявил об увеличении дохода россиян на треть процента

Национальная служба новостей04:21

Медведев рассказал о росте доходов россиян

Lenta.ru04:17
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Происшествия

Момент ДТП во время тест-драйва Audi в Петербурге попал на видео

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Салах, Мане и ван Дейк вошли в заявку «Ливерпуля» на клубный ЧМ

Футболисты Мохамед Салах, Садио Мане и Вирджил ван Дейк вошли в заявку английского "Ливерпуля" для участия в клубном чемпионате мира в Катаре.
РИА Новости 06:24
Происшествия

В Петербурге неизвестные «заминировали» 22 станции метро

Неизвестные сообщили о "минировании" 22 станций метро Петербурга, подобные угрозы поступили в четверг в ряд учебных и медицинских учреждений города, заявил РИА Новости источник в силовых структурах.
РИА Новости 05:56
Политика

Премьер Болгарии оправдал задержки с «Турецким потоком» процедурами ЕС

Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов попытался оправдаться за задержку в строительстве той части газопровода "Турецкий поток", которая проходит по территории его страны.
Российская газета 03:37
Общество

Французы начинают бессрочную забастовку против пенсионной реформы

Разные категории французов готовятся выразить протест против объявленной правительством пенсионной реформы.
BFM.ru 04:10
Политика

Медведев оценил уровень интеграции России и Белоруссии

В отношениях России и Белоруссии есть сложные темы, однако можно найти их решение на любом уровне.
ТК Звезда 06:41
Общество

Медведев объяснил медленную трату средств на нацпроекты

В ходе «Встречи с Дмитрием Медведевым» премьера спросили о медленном расходовании средств на национальные проекты.
Взгляд.ру 04:34
Политика

В Раде подрались депутаты из партии Зеленского

Предыдущая драка в Верховной Раде произошла между депутатом от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Николаем Скориком и избранником от фракции президента Украины «Слуга народа» Николаем Тищенко.
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Экономика

Лукашенко заявил об отсутствии потребности в российских кредитах

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что республика не просит у России кредитов и что он запретил белорусскому министерству финансов брать у Евразийского фонда стабилизации и развития (ЕФСР) транш в размере $200 млн.
Известия 07:00
Политика

Россия высылает болгарского дипломата

Москва объявила персоной нон грата сотрудника болгарского посольства в ответ на решение Софии о высылке российского дипломата в конце октября, заявили в МИД Болгарии.
RT на русском 05:41
Общество

На опоре Крымского моста появилось граффити с котом и строителем

Граффити появилось на 256-й опоре автодорожной части Крымского моста.
REGNUM вчера в 13:27
Общество

Власти США разрешили перебазирование «Морского старта» в Россию

REGNUM 06:13
Шоу-бизнес

40-летняя Ирина Слуцкая в третий раз стала мамой

Ирина Слуцкая родила третьего малыша. Пол ребенка пока неизвестен, но по некоторым данным, на которые ссылается сайт КП, это мальчик.
Телепрограмма 03 декабря в 21:19
Происшествия

В Петербурге задержали забросавшего Вечный огонь снегом подростка

РБК 03:57
Шоу-бизнес

«Давай поженимся» планируют закрыть после Нового года

ФАН вчера в 02:53
Политика

СБУ отпустила задержанного члена партии «Единая Россия»

Задержанный в Херсонской области член севастопольского отделения партии "Единая Россия" Игорь Кучерявый вышел на свободу, сообщил РИА Новости уполномоченный по правам человека в Севастополе Павел Буцай.
РИА Новости 03:17
Политика

Медведев предупредил о последствиях незаконных протестов

Премьер-министр России Дмитрий Медведев в интервью российским телеканалам заявил, что гражданам необходимо выражать своё мнение в соответствии с законодательством, иначе можно «докатиться до опасных ситуаций».
RT на русском 06:02
Армия и оружие

Трофейный украинский танк «Булат» модернизировали в ЛНР

В социальных сетях появилась фотография модернизированного луганскими ополченцами трофейного украинского танка Т-64БМ "Булат".
Российская газета 04:48
Общество

Госдума приняла закон о штрафах для иностранных СМИ-иноагентов

Госдума приняла в третьем, окончательном, чтении законопроект о штрафах до 5 млн рублей для иностранных СМИ-иноагентов.
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Космос

Зонд Parker измерил потоки частиц вблизи Солнца

Зонд успешно выдерживает экстремальные условия и передает ученым данные о солнечных ветрах и нагреве короны.
МИР 24 03:51
Кино

Национальный совет кинокритиков США выбрал лучший фильм 2019 года

Kinonews.ru 03 декабря в 15:08
Политика

Оператор «Северного потока — 2» ускорил строительство газопровода

Работа по укладке труб газопровода «Северный поток — 2» оператором Nord Stream 2 AG ведется активнее.
REGNUM 04:48
Спорт

Медведев прокомментировал проблему допинга в России

В российском спорте существует проблема с применением запрещенных препаратов, а это неприемлемо, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев в ходе пресс-конференции с тележурналистами.
Москва 24 06:34
Общество

Медведев назвал состояние первичного звена здравоохранения удручающим

Общее состояние первичного звена здравоохранения в ряде регионов России удручающее, заявил председатель правительства РФ Дмитрий Медведев в ходе общения с тележурналистами в прямом эфире.
РИА Новости 05:25
Политика

Путин продлил на пять лет полномочия Садовничего на посту ректора МГУ

Президент России Владимир Путин продлил на пять лет полномочия Виктора Садовничего на посту ректора МГУ, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
РИА Новости 05:25
Шоу-бизнес

Дмитрий Шепелев довел Владимира Фриске до бешенства

Как и следовало ожидать, после откровений Дмитрия Шепелева Владимир Фриске не смог сдержать негодования.
Paparazzi.ru 05:36
Гаджеты

Xiaomi начала продажи умных телевизоров Mi TV 5 Pro

Xiaomi объявила о официальном запуске новых смарт-телевизоров Xiaomi Mi TV 5 Pro с диагональю 55 и 65 дюйма.
The GEEK вчера в 05:20
Фигурное катание

Трусова не заявила тройной аксель на Финал Гран-при

Российская фигуристка Александра Трусова не заявила тройной аксель ни в одной из программ на Финал Гран-при, сообщается на сайте Международного союза конькобежцев.
РИА Новости вчера в 05:04
Культура

Ургант назвал резкими слова Певцова о «чужом для России» Познере

Как сообщало ИА REGNUM, ранее актёр Дмитрий Певцов в видеобращении в Instagram, где он предстаёт в образе Сталина, назвал журналиста Владимира Познера «чужим для России» и посоветовал ему уехать из страны.
REGNUM 02:21
Общество

Медведев рассказал, как встретит Новый год

ТАСС 06:16
Как работают Яндекс.Новости?
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