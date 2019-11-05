Экономика

RT на русскомRT на русскомМедведев заявил о важности поддержки экспорта российских товаров

Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил о необходимости продолжать поддержку экспорта российских товаров, назвав это важным направлением работы.
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Назван объем поддержки российского экспорта

Lenta.ruвчера в 07:04

Сделано в России

Российская газетавчера в 06:35

Медведев заявил о важности поддержки экспорта российских товаров

RT на русскомвчера в 05:32

РЭЦ за девять месяцев поддержал экспортеров из РФ на $14,8 млрд

REGNUMвчера в 05:35

Глава РЭЦ рассказал Медведеву о новых рынках для российской продукции

РИА Новостивчера в 04:24

Объем поддержки РЭЦ российского экспорта за девять месяцев достиг $14,8 млрд

ТАССвчера в 04:53

Слепнев: экспорт продукции РФ через интернет при поддержке РЭЦ достиг $115 млн

Будущее России. Национальные проектывчера в 04:23
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Россия проиграла команде Квебека в матче Суперсерии

Нева Спорт 00:13
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При атаке на погранзаставу в Таджикистане уничтожены 15 боевиков

"В результате операции силовых структур 15 членов вооруженной преступной группы, находящиеся в окружении, были уничтожены, пять из них задержаны", — сказали в пресс-службе ГКНБ.
РИА Новости 00:23
Общество

В России назвали новый способ кражи данных клиентов банков

В России злоумышленники научились похищать персональные данные клиентов банков через доступ к рабочей почте сотрудников, об этом сообщила «Известиям» старший контент-аналитик «Лаборатории Касперского» Татьяна Щербакова.
REGNUM 00:12
Политика

«Нафтогаз» оценил претензии к «Газпрому» в 22 миллиарда долларов

Глава "Нафтогаза Украины" Андрей Коболев заявил, что Киев имеет претензии к "Газпрому" на 22 миллиарда долларов и для их обнуления нужны встречные шаги со стороны России на сопоставимые суммы.
РИА Новости вчера в 08:03
Общество

В России запретят продавать смартфоны без российского ПО

Законопроект, который запрещает продажу компьютеров и смартфонов без российского программного обеспечения, прошел первое чтение в Думе, сообщает агентство РИА Новости.
Вести.Ru вчера в 08:12
Общество

Большинство россиян не сделали сбережений на будущую пенсию

Из 24,6% респондентов, откладывающих деньги на будущую пенсию, традиционные накопительные инструменты — депозит или накопительный счет в банке — выбирают 39,2%, отмечают аналитики Райффайзенбанка.
РБК вчера в 23:00
Происшествия

По факту смертельного ДТП под Ростовом-на-Дону возбуждено дело

В Ростовской области возбуждено уголовное дело по факту смертельного ДТП, виновник которого скрылся с места происшествия.
REGNUM 01:05
Происшествия

Отец солдата, расстрелявшего сослуживцев в Забайкалье, встретился с сыном

REGNUM вчера в 22:58
Футбол

Конте о 2:3 с «Боруссией»: «Я просто в бешенстве. „Интер“ должен был лучше спланировать сезон»

Главный тренер "Интера" Антонио Конте резко высказался после матча группового раунда Лиги чемпионов против "Боруссии" (2:3).
Sports.ru вчера в 18:15
Политика

Трамп написал Зеленскому письмо с обещанием непоколебимой поддержки

29 мая 2019 года президент США Дональд Трамп написал Владимиру Зеленскому письмо с поздравлениями с избранием на пост главы Украины, в котором американский лидер обещал украинскому коллеге непоколебимую поддержку со стороны Соединенных Штатов.
Газета.Ru 00:50
Общество

Почти 60% россиян выступают за решительные перемены в стране

Доля россиян, выступающих за решительные перемены в стране, выросла за последние два года с 42 до 59% – таковы данные совместного исследования Московского центра Карнеги и «Левада-центра», с которыми ознакомились «Ведомости».
Ведомости вчера в 16:21
Общество

МВД заглушит сотовую связь в тюрьмах

В ведомстве полагают, что установка "блокираторов" поможет снизить число преступлений с применением информационно-телекоммуникационных технологий, в частности позволит бороться с дистанционным мошенничеством.
Газета.Ru 00:33
Происшествия

В Чите из психбольницы сбежали двое пациентов

В Забайкальском крае правоохранители и поисковики разыскивают двоих пациентов, которые в ночь на 6 ноября сбежали из краевой клинической психиатрической больницы имени Кандинского в Чите.
REGNUM вчера в 23:32
Происшествия

Пять человек погибли в ДТП под Курском

Пять человек стали жертвами ДТП на трассы Щигры - Колпна в Курской области утром в среду, 6 ноября.
Известия вчера в 23:32
Политика

Путин раскритиковал министра высшего образования Котюкова

Президент России Владимир Путин раскритиковал министра науки и высшего образования Михаила Котюкова из-за небольшого количества бюджетных мест при наборе групп в магистратуры.
Известия вчера в 12:34
Хоккей

«Нью-Джерси» обыграл «Виннипег», Гусев реализовал буллит

Sport24.ru вчера в 22:55
Происшествия

Летевший из Томска во Вьетнам самолёт вынужденно сел в Китае

Life.ru вчера в 23:47
Политика

Американский экс-дипломат призвал признать Крым российским

США следует признать Крым частью России для улучшения отношений с Москвой, отметил в статье журнала The National Interest бывший сотрудник американской дипломатической службы Деннис Ортблад.
RT на русском вчера в 18:44
Политика

Президент Сербии заявил об отсутствии денег на покупку С-400

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что сербские власти не планируют приобретать в России систему ПВО С-400, потому что на эту покупку у них нет средств.
РИА Новости вчера в 17:15
Футбол

«Зенит» в домашнем матче проиграл «Лейпцигу» в Лиге чемпионов

В матче 4-го тура петербургский "Зенит" на своем поле принимал "РБ Лейпциг", в конечном итоге уступив немцам со счетом 0:2.
Газета.Ru вчера в 16:17
Наука

Выявили связь между курением и шизофренией

Британские генетики выявили связь между курением, шизофренией и депрессией.
MOS.news 00:01
Технологии

Всевидящее около: любой телефон выпущен уже со шпионской функцией

В третьем эксперименте исследовались возможности эксплуатации секретной зоны, когда телефон находится в спящем режиме.
Известия вчера в 16:01
Спорт

Звезда голландской гимнастики ван де Лер восемь лет снималась в порно

Бывшая звезда спортивной гимнастики из Голландии рассказала о том, как восемь лет снималась в фильмах для взрослых.
VSE42.RU вчера в 23:40
Игры

Так почему в Star Wars Jedi: Fallen Order нет отрубания конечностей штурмовиков?

Одним из главных, если не единственным, разочарований Star Wars Jedi: Fallen Order остаётся отсутствие отрубания конечностей у штурмовиков — на них остаются следы от светового меча, однако даже при прохождении «лезвия» тело остаётся целым.
Игромания.ру вчера в 09:39
Космос

«Вояджер-2» передал первые данные из межзвездного пространства

Ученые опубликовали результаты исследований на основе данных, переданных с американского межпланетного аппарата "Вояджер-2", который достиг межзвездного пространства.
Эхо Москвы вчера в 02:30
Авто

Toyota представила бюджетный кроссовер дешевле миллиона рублей

Компания Toyota рассекретила модель Raize, которая стала самым доступным кроссовером марки.
Журнал Авто.ру вчера в 03:54
Политика

«Для Омской области Казахстан имеет ключевое значение»: Бурков

Казахстан на сегодняшний день имеет ключевое значение для Омской области.
REGNUM 00:33
Политика

Швеции предложили вступить в НАТО из-за российской агрессии

Депутат заявила, что основная причина, почему Швеция должна вступить в НАТО, это «агрессия против Украины, которая длится уже несколько лет».
URA.Ru 01:11
Происшествия

Появилось видео нападения на детский сад в Нарьян-Маре

Следственный комитет России опубликовал видео, на котором мужчина заходит в детский сад в Нарьян-Маре, поднимается по лестнице и заходит в комнату, где обвиняемый совершил убийство шестилетнего ребенка.
Известия вчера в 04:38
Общество

Билла Гейтса снова подвинули в рейтинге богатейших людей мира

Самым богатым человеком в мире по-прежнему остается основатель Amazon Джефф Безос, чье состояние оценивается в 112,4 миллиарда долларов.
Lenta.ru вчера в 15:08
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