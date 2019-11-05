Экономика
RT на русскомМедведев заявил о важности поддержки экспорта российских товаров
Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил о необходимости продолжать поддержку экспорта российских товаров, назвав это важным направлением работы.
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Слепнев: экспорт продукции РФ через интернет при поддержке РЭЦ достиг $115 млн
Будущее России. Национальные проекты04:23
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Игры
Red Dead Redemption 2 вышла на ПК
РИА Новости 12:40
Политика
Путин уволил более десяти генералов СК, МВД и МЧС
Всего от должностей освобождены шесть генералов МЧС, четыре — МВД и один — Следственного комитета.
Известия вчера в 16:56
Происшествия
Дело о подготовке взрыва на концерте Киркорова передано в суд Ростова
В Южный окружной военный суд Ростова после утверждения обвинительного заключения повторно направлено уголовное дело о подготовке теракта на концерте Филиппа Киркорова в Махачкале в июле 2017 года.
Российская газета 02:57
Футбол
«Зенит» снова проиграл «Лейпцигу» в Лиге чемпионов
Российская газета 15:18
Шоу-бизнес
Блюменкранц из шоу «Дом-2» узнал результаты ДНК-теста на отцовство
Шоумен и экс-участник шоу "Дом-2" вызвал на детектор лжи бывшую жену.
Дни.ру 06:22
Авто
В Сети показали изображения салона обновлённой Lada 4x4
Дизайнеры опубликовали рендерные изображения салона обновленного российского внедорожника.
32CARS.ru 01:26
Экономика
Делягин призвал Силуанова не радоваться доходам бюджета от роста НДС
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по прогнозу Минфина, в следующие три года от повышения НДС бюджет страны получит в 2020 году — 639 млрд рублей, в 2021 году — 689 млрд рублей, в 2022 году — 737 млрд рублей.
REGNUM 01:56
Политика
«Нафтогаз» оценил претензии к «Газпрому» в 22 миллиарда долларов
Глава "Нафтогаза Украины" Андрей Коболев заявил, что Киев имеет претензии к "Газпрому" на 22 миллиарда долларов и для их обнуления нужны встречные шаги со стороны России на сопоставимые суммы.
РИА Новости 08:03
Происшествия
В Приморье в районе поиска пропавших рыбаков нашли перевернутую лодку
Спасатели в районе поисков шести пропавших в Приморье рыбаков обнаружили с воздуха похожий на лодку предмет, сообщил РИА Новости представитель регионального главка МЧС РФ.
РИА Новости 00:21
Общество
В Госдуме предложили ограничивать число разрешений на такси
Депутат Госдумы Александр Старовойтов, зампред комитета по транспорту и строительству, предложил дать право регионам устанавливать предельное количество действующих разрешений на такси.
Интерфакс 02:02
Здоровье
Диетологи рассказали, какой завтрак обеспечивает бодрость и сытость
Диетологи рассказали РИА Новости, сколько нужно есть на завтрак, чтобы взбодриться и не чувствовать голод как можно дольше, стоит ли менять традиционное молоко на модное сейчас молоко растительного происхождения, а также о каких привычных блюдах на завтрак стоит забыть.
РИА Новости 19:04
Музыка
Украинская певица Maruv признана лучшим российским исполнителем
Вечерняя Москва вчера в 06:15
Политика
Трамп обсудил с Джонсоном торговые отношения после брексита
Американский президент Дональд Трамп в ходе телефонного разговора обсудил с британским премьер-министром Борисом Джонсоном торговые отношения двух стран после выхода Великобритании из Евросоюза.
RT на русском 20:18
Происшествия
В миасской больнице санитарка умыла пациентку половой тряпкой
Российская газета 07:35
Политика
США призвали признать Крым российским
Экс-сотрудник дипломатической службы США Деннис Ортблад в статье журнала National Interest призвал власти Соединенных Штатов Америки признать Крым частью России.
Газета.Ru 20:00
Политика
В МИД РФ оценили запреты Эстонии пропускать российские судна
Нежелание Таллина пропускать в территориальные воды Эстонии российское судно "Академик Привалов" вызывает "крайнее недоумение", заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
Газета.Ru 07:53
Авто
В Туле наладят производство нового Haval H5
Китайский Haval привезёт в Россию рамный внедорожник H5, который по факту выступает копией Great Wall Hover H5, ушедшего с российского рынка в 2015 году.
SpeedMe 03:32
Происшествия
Полиция ищет сбежавших пациентов из психбольницы в Чите
Два пациента 6 ноября сбежали из Краевой клинической психиатрической больницы имени Кандинского в Чите. Их поисками занимается полиция.
Zab.RU 20:15
Здоровье
5 признаков рака, которые часто не воспринимаются всерьез
Многие люди не воспринимают предупреждающие признаки всерьез, в то время как эти сигналы могут помочь выявить онкологическое заболевание на такой стадии, когда его лечение может помочь сохранить жизнь.
MedikForum.ru вчера в 12:18
Происшествия
Генерал Дрыманов заявил, что передавал заму не деньги, а коньяк
Экс-начальник московского главка СК РФ Александр Дрыманов утверждает, что передавал своему заму Денису Никандрову не его долю от коррупционных дел, а коньяк.
РИА Новости 06:36
Экономика
Банки России отказались принимать маткапитал как взнос по ипотеке
Крупнейшие российские банки с широкой региональной сетью отказались брать материнский капитал в качестве полного или частичного первоначального взноса по ипотеке с господдежкой для семей с детьми, сообщают «Известия» со ссылкой на кол-центры кредитных организаций.
Mockva.ru 06:37
Экономика
Эксперты рассказали, какой металл будет дорожать быстрее золота
"Ралли палладия в основном вызвано фундаментальными факторами: предложение не способно достаточно быстро отреагировать на растущий спрос в автомобильной промышленности Европы и Китая", — заявил РИА Новости глава отдела стратегий на товарно-сырьевом рынке Saxo Bank Оле Хансен.
ПРАЙМ 19:36
Хоккей
Хагелин: «Вашингтону» повезло, что с нами Самсонов
Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Карл Хагелин поделился мнением об игре российского голкипера Ильи Самсонова в нынешнем сезоне.
Чемпионат 07:05
Экономика
УГМК получит крупнейшее месторождение меди на Урале
Стартовый платеж на аукционе составит 2,1 миллиарда Правительство РФ запланировало на 2019 год проведение аукциона на разведку и добычу крупнейшего на Урале Волковского месторождения ванадиево-железо-медных руд.
Правда УрФО вчера в 22:21
Общество
Россияне согласились больше работать ради четырехдневной недели
40% респондентов заявили, что готовы работать интенсивнее.
Известия 12:00
Культура
Актер Евгений Миронов обвинил Ленина в русофобии
RuNews24.ru 11:35
Общество
В Прикамье Оса признана самым комфортным городом
В Пермском крае у города Оса самый высокий индекс качества городской среды — 192 баллов, что свидетельствует о благоприятной городской среде.
REGNUM 07:48