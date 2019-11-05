Экономика
RT на русскомМедведев заявил о важности поддержки экспорта российских товаров
Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил о необходимости продолжать поддержку экспорта российских товаров, назвав это важным направлением работы.
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Слепнев: экспорт продукции РФ через интернет при поддержке РЭЦ достиг $115 млн
Будущее России. Национальные проекты04:23
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Кино
Мэттью Макконахи предложили роль в новом «Бэтмене»
Piter.tv 14:53
Экономика
Бизнесу гарантировали льготы при инвестициях в экономику России
В нижнюю палату парламента внесён законопроект о защите крупных инвестиционных проектов в российскую экономику.
News.ru 11:52
Футбол
«Зенит» проиграл «Лейпцигу» в матче Лиги чемпионов
RT на русском 14:50
Политика
В МИД РФ оценили запреты Эстонии пропускать российские судна
Нежелание Таллина пропускать в территориальные воды Эстонии российское судно "Академик Привалов" вызывает "крайнее недоумение", заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
Газета.Ru 07:53
Экономика
Власти предложили распространить опыт реновации на Дальний Восток
Пока с 2012 по 2018 год Дальний Восток привлек 7 трлн руб. Чтобы привлечь капитал, авторы нацпрограммы предлагают дополнительные стимулы кроме действующих механизмов (территорий опережающего развития, свободных портов и "офшора" во Владивостоке с налоговыми льготами и преференциями).
РБК 10:19
Общество
В России введут налоговый вычет на фитнес
Газета.Ru вчера в 16:13
Политика
В Киеве заявили о готовности к прекращению транзита газа
Киев готов к ситуации, если транзит российского газа через Украину будет прекращен.
Известия вчера в 18:36
Происшествия
Спецслужбы предотвратили теракт в Москве
Сотрудники силовых служб задержали в Москве готовившего теракт мужчину, сообщил во вторник, 5 ноября, РЕН ТВ.
Известия 04:11
Общество
Билл Гейтс потерял второе место в рейтинге богатейших людей
Основатель компании Microsoft Билл Гейтс уступил второе место в рейтинге богатейших людей мира французскому бизнесмену, президенту группы компаний Louis Vuitton Moët Hennessy Бернару Арно, следует из рейтинга Forbes.
РИА Новости 15:10
Политика
Путин призвал совершенствовать правовые нормы русского языка
Президент России Владимир Путин заявил, что нужно совершенствовать правовые нормы русского языка, но они не должны носить революционный характер и делать его вульгарным.
РИА Новости 14:24
Общество
Госдума одобрила законопроект о вытрезвителях
Госдума приняла в первом чтении законопроект, согласно которому регионы смогут создавать специальные социальные учреждения (вытрезвители).
RT на русском 10:35
Авто
АвтоВАЗ готовит «зимнюю» Lada Vesta
Lada Vesta с вариатором получит пересмотренную комплектацию Comfort, которую дополнят зимним пакетом Winter.
Авторамблер 04:59
Гаджеты
Apple создаст смартфон с обернутым вокруг корпуса дисплеем
Ferra 03 ноября в 12:04
Политика
Медведчук призвал Зеленского принять закон о референдуме
Глава политсовета парламентской партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук считает, что президенту Украины Владимиру Зеленскому следует советоваться с жителями страны в таких вопросах как открытие рынка земли или вступление в НАТО, а также призвал принять закон о референдуме.
РИА Новости 13:53
Общество
Росгвардия хочет получить право сбивать дроны с помощью оружия
Росгвардия хочет получить право сбивать беспилотные летательные аппараты над охраняемыми объектами при помощи огнестрельного оружия и боевой техники из-за высокой стоимости специальных средств для борьбы с БПЛА, заявил во вторник заместитель директора Росгвардии, генерал-полковник Олег Борукаев.
РИА Новости 10:39
Футбол
Сарри: жду, что «Локомотив» сыграет с «Ювентусом» открыто и агрессивно
Главный тренер «Ювентуса» Маурицио Сарри поделился мнением о тактике «Локомотива» в матче с его командой в 4-м туре групповом этапа Лиги чемпионов.
Чемпионат 14:06
Происшествия
СК опубликовал видео нападения на детский сад в Нарьян-Маре
СК РФ опубликовал видео нападения на детский сад в Нарьян-Маре, где был убит шестилетний мальчик.
Инфорос 05:04
Шоу-бизнес
Директор МакSим прокомментировала провальный концерт певицы в Казани
В Сети появились видеозаписи и недовольные посты от тех, кто присутствовал на концерте певицы МакSим в Казани.
Вести Подмосковья 12:56
Общество
Глава «мусорной» госкомпании раскрыл размер своей зарплаты
Назначенный в апреле 2019 года на пост гендиректора «Российского экологического оператора» (РЭО) Денис Буцаев в интервью РБК впервые раскрыл размер своей зарплаты.
РБК 02:00
Политика
Трамп: Хотим заключить сделку по контролю над вооружениями с РФ и КНР
Глава Белого дома считает, что Россия и Китай хотели бы заключить новую договоренность в области контроля над вооружениями, "особенно когда дело касается ядерного оружия", - цитирует ТАСС президента США.
Российская газета вчера в 17:31
Общество
Анджелину Джоли эвакуировали со съемок из-за бомбы
Группу вместе с Джоли в срочном порядке эвакуировали, так как на территории обнаружили неразорвавшуюся бомбу времен Второй мировой войны.
Блокнот.ру 06:59
Футбол
Эмери лишил Джаку капитанской повязки «Арсенала»
Главный тренер лондонского «Арсенала» Унаи Эмери в преддверии матча 4-го тура группового этапа Лиги Европы с «Виторией Гимарайнш» лишил полузащитника «канониров» Гранита Джаку капитанской повязки, сообщает BBC.
Чемпионат 14:55
Спорт
WADA предъявило обвинения в допинге еще 47 россиянам
Всемирное антидопинговое агентство WADA отправило в международные спортивные федерации 47 пакетов документов россиян, на основании которых должны быть открыты дела против российских спортсменов.
Полит.ру 05:56
Гаджеты
Apple предупредила об отключении от Интернета старых моделей iPhone
Apple предупредила владельцев старых моделей iPhone и iPad о необходимости обновить операционную систему до последней доступной версии iOS, иначе с 4 ноября они лишатся возможности заходить в Интернет.
UfaTime.ru вчера в 05:29
Здоровье
«Точка невозврата пройдена, кто будет лечить? Мигранты» – Эксперт о будущем отечественной медицины
Как отмечают эксперты отрасли, проблемой во многом становится то, что "скорая помощь" стала предоставлять не помощь, как таковую, а услуги.
Царьград 16:03
Происшествия
Руководитель «Свидетелей Иеговы» в Томске приговорен к 6 годам колонии
Суд приговорил томича Сергея Климова, обвиняемого в организации деятельности в Томске религиозного объединения «Свидетели Иеговы», к шести годам лишения свободы.
vtomske.ru 02:34
Происшествия
В миасской больнице санитарка умыла пациентку половой тряпкой
В минздраве Челябинской области прокомментировали взорвавшее соцсети видео, на котором санитарка одной из больниц Миасса умывает пациентку грязной тряпкой, предварительно смочив ее из тазика на полу.
Российская газета 07:35