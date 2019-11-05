Экономика

RT на русскомRT на русскомМедведев заявил о важности поддержки экспорта российских товаров

Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил о необходимости продолжать поддержку экспорта российских товаров, назвав это важным направлением работы.
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Назван объем поддержки российского экспорта

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Госдума приняла в первом чтении законопроект, согласно которому регионы смогут создавать специальные социальные учреждения (вытрезвители).
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АвтоВАЗ готовит «зимнюю» Lada Vesta

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Apple создаст смартфон с обернутым вокруг корпуса дисплеем

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Глава политсовета парламентской партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук считает, что президенту Украины Владимиру Зеленскому следует советоваться с жителями страны в таких вопросах как открытие рынка земли или вступление в НАТО, а также призвал принять закон о референдуме.
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Директор МакSим прокомментировала провальный концерт певицы в Казани

В Сети появились видеозаписи и недовольные посты от тех, кто присутствовал на концерте певицы МакSим в Казани.
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Водительские права Брежнева выставят на торги

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Глава «мусорной» госкомпании раскрыл размер своей зарплаты

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Apple предупредила об отключении от Интернета старых моделей iPhone

Apple предупредила владельцев старых моделей iPhone и iPad о необходимости обновить операционную систему до последней доступной версии iOS, иначе с 4 ноября они лишатся возможности заходить в Интернет.
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«Точка невозврата пройдена, кто будет лечить? Мигранты» – Эксперт о будущем отечественной медицины

Как отмечают эксперты отрасли, проблемой во многом становится то, что "скорая помощь" стала предоставлять не помощь, как таковую, а услуги.
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