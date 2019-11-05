Экономика
RT на русскомМедведев заявил о важности поддержки экспорта российских товаров
Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил о необходимости продолжать поддержку экспорта российских товаров, назвав это важным направлением работы.
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Футбол
Валенсия — Лилль 4:1
«Валенсия» уверенно победила «Лилль» в матче Лиги чемпионов.
Metaratings 16:51
Шоу-бизнес
Константин Богомолов трогательно поздравил Ксению Собчак с 38-летием
Известный режиссер Константин Богомолов опубликовал очень трогательные фото со своей женой Ксенией Собчак.
Дни24 03:40
Футбол
Александр Егоров: «Вилков провел хороший матч, это бесспорно»
Глава департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров разобрал для журналистов все спорные эпизоды 15-го тура чемпионата России, а также подвел итоги первого круга чемпионата.
Спорт-Экспресс 10:35
Политика
В Белом доме заявили об отсутствии оснований для импичмента Трампа
Показания американских дипломатов Курта Волкера и Гордона Сондланда Палате представителей Конгресса США демонстрируют, что попытка импичмента президента Дональда Трампа не имеет под собой никаких оснований.
ТАСС 17:21
Гаджеты
В России теперь можно арендовать iPhone
За ежемесячную плату от 3940 рублей в месяц в России можно пользоваться моделями iPhone XS, XS Max, iPhone 11, 11 Pro и Pro Max, пишет «Российская газета».
BFM.ru 04:32
Общество
К расстрелявшему 8 человек в Горном солдату приехал отец
Московский Комсомолец Чита 18:24
Политика
Путин раскритиковал министра науки и высшего образования Котюкова
Президент России Владимир Путин раскритиковал министра науки и высшего образования Михаила Котюкова из-за малого количества бюджетных мест при наборе групп в магистратуры и потребовал разобраться с этим.
Известия 19:06
Общество
В Госдуме предложили блокировать сотовую связь в тюрьмах
В местах лишения свободы могут ограничить использование сотовой связи.
РИА Новости 18:41
Здоровье
5 признаков рака, которые часто не воспринимаются всерьез
Многие люди не воспринимают предупреждающие признаки всерьез, в то время как эти сигналы могут помочь выявить онкологическое заболевание на такой стадии, когда его лечение может помочь сохранить жизнь.
MedikForum.ru вчера в 12:18
Космос
Ученые обнаружили черную дыру с необычно малой массой
Новая методика поиска чёрных дыр помогла обнаружить чёрную дыру с необычно малой массой.
REGNUM 06:14
Общество
Европейские банки готовят замену американским Visa и MasterCard
В Европе 20 банков занимаются разработкой единой европейской платежной системы, которая сможет заменить американские Visa, MasterCard и другие, сообщают источники в отрасли.
Взгляд.ру 14:48
Армия и оружие
Сирийская армия заняла нефтяное месторождение на северо-востоке страны
РИА Новости 13:20
Наука
Динамика протеинов раскрывает суперпрочность паутины паука
Паутинный шелк, используемый пауками для охоты, перемещения и конструирования укрытий, производится с помощью протеинов, формирующих фиброидные соединения.
Машины и Механизмы вчера в 15:37
Музыка
Украинку Maruv признали лучшей российской исполнительницей
Украинская певица Maruv, которая не поехала на "Евровидение" в этом году, была признана лучшим российским исполнителем по версии MTV Europe Music Awards.
Вести.Ru вчера в 13:22
Игры
Авторы Call of Duty Modern Warfare опровергли демонизацию русских
Pravda.Ru 03 ноября в 07:26
Здоровье
О пользе чая для организма мужчин и женщин поведали медики
Медики поведали о том, что чай благодаря флавоноидам полезен для организма мужчин и женщин.
Пишет Омск 11:26
Игры
Red Dead Redemption 2 вышла на ПК
РИА Новости 12:40
Космос
Поляризация реликтового излучения помогла измерить массу скопления галактик
Группы SPTpol и DES впервые измерили массу скоплений галактик с помощью слабого гравитационного линзирования колебаний поляризации реликтового излучения.
N+1 01 ноября в 07:47
Игры
Так почему в Star Wars Jedi: Fallen Order нет отрубания конечностей штурмовиков?
Одним из главных, если не единственным, разочарований Star Wars Jedi: Fallen Order остаётся отсутствие отрубания конечностей у штурмовиков — на них остаются следы от светового меча, однако даже при прохождении «лезвия» тело остаётся целым.
Игромания.ру 09:39
Армия и оружие
NYT: около 200 российских наемников прибыли в Ливию
За последние шесть недель в Ливию приехали около 200 российский наемников, среди которых есть снайперы из ЧВК "Вагнер".
Газета.Ru 18:46
Общество
В России подали рекордный иск на 100 трлн рублей
В России подан самый большой иск о компенсации морального ущерба, который составил 100 трлн рублей, сообщили в пресс-службе Федеральной службы судебных приставов (ФССП) России.
Московский Комсомолец вчера в 04:54
Авто
В Туле наладят производство нового Haval H5
Китайский Haval привезёт в Россию рамный внедорожник H5, который по факту выступает копией Great Wall Hover H5, ушедшего с российского рынка в 2015 году.
SpeedMe 03:32
Авто
Volkswagen запустил серийное производство электрокара ID.3
Компания Volkswagen начала производство своего электрокара ID.3. Первую партию хэтчбеков выпустят в ноябре на заводе в Цвиккау.
AutoNews 04:01
Происшествия
Дрыманов сообщил о напившихся во время обыска у него сотрудниках ФСБ
Бывший начальник Главного следственного управления СК по Москве Александр Дрыманов заявил в суде, что нарушения, допущенные при обыске у него дома, стали предметом доклада главы Следственного комитета Александра Бастрыкина на имя директора ФСБ Александра Бортникова.
РБК 07:07
Происшествия
В Адыгее нашли тело убитой школьницы
РИА Новости 12:03
Автоспорт
Льюис Хэмилтон в шестой раз выиграл чемпионат мира «Формулы-1»
На трассе Circuit of The Americas в американском штате Техас Гран-При США закончился победой пилота Mercedes Вальттери Боттаса и досрочным получением титула чемпиона серии 2019 года его напарником Льюисом Хэмилтоном.
Независимая газета 03 ноября в 16:01
Шоу-бизнес
Поведение МакSим во время концерта в Казани сочли неадекватным
Несколько поклонников певицы МакSим отметили необычное поведение артистки во время концерта в Казани 2 ноября.
Известия 07:41