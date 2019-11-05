Экономика

RT на русскомRT на русскомМедведев заявил о важности поддержки экспорта российских товаров

Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил о необходимости продолжать поддержку экспорта российских товаров, назвав это важным направлением работы.
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Медведев: нужно продолжать оказывать поддержку продвижению российских товаров за рубежом

ТАСС04:18

Медведев заявил о важности поддержки экспорта российских товаров

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Медведев отметил важность поддержки экспорта российских товаров

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Медведев: поддержка российского экспорта должна быть продолжена

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