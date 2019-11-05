Экономика

RT на русскомRT на русскомМедведев заявил о важности поддержки экспорта российских товаров

Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил о необходимости продолжать поддержку экспорта российских товаров, назвав это важным направлением работы.
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Назван объем поддержки российского экспорта

Lenta.ru07:04

Сделано в России

Российская газета06:35

Слепнев: экспорт продукции РФ через интернет при поддержке РЭЦ достиг $115 млн

Будущее России. Национальные проекты04:23

Медведев заявил о важности поддержки экспорта российских товаров

RT на русском05:32

Глава РЭЦ рассказал Медведеву о новых рынках для российской продукции

РИА Новости04:24

Объем поддержки РЭЦ российского экспорта за девять месяцев достиг $14,8 млрд

ТАСС04:53

РЭЦ за девять месяцев поддержал экспортеров из РФ на $14,8 млрд

REGNUM05:35
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Политика

Путин предложил заменить «Википедию» Российской энциклопедией

Президент России Владимир Путин назвал неправильным ориентирование россиян на "Википедию", как на источник информации, и предложил заменить ее Большой российской энциклопедией.
Газета.Ru 13:19
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Эмери лишил Джаку капитанской повязки «Арсенала»

Главный тренер лондонского «Арсенала» Унаи Эмери в преддверии матча 4-го тура группового этапа Лиги Европы с «Виторией Гимарайнш» лишил полузащитника «канониров» Гранита Джаку капитанской повязки, сообщает BBC.
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Космос

«Вояджер-2» передал на Землю сигнал из межзвездного пространства

Оказалось, в ноябре 2018-го космический аппарат вышел в межзвездное пространство и передал оттуда первый сигнал.
ТВ Центр 03:31
Политика

Пушков высмеял претензии «Нафтогаза» к «Газпрому»

Член Совета Федерации Алексей Пушков прокомментировал подсчитанную «Нафтогазом» сумму в $22 млрд, которую компания собирается взыскать с «Газпрома».
Rambler News Service 12:34
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Мужа Заворотнюк после шоу Навки упрекнули в непрофессионализме

Известный российский фигурист Петр Чернышев, муж актрисы Анастасии Заворотнюк, впервые появился на публике после слухов о тяжелой болезни супруги — он выступил в Петербурге в ледовом шоу Татьяны Навки «Руслан и Людмила», от которого не все фанаты остались в восторге.
ФАН вчера в 06:35
Общество

Меркель рассказала о своих планах на пенсию в ГДР

Канцлер ФРГ Ангел Меркель уехала бы в Америку после выхода на пенсию в 60 лет - если бы не рухнула Берлинская стена.
Газета.Ru 16:24
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Звонок Путину помог исполнить последнее желание онкобольной россиянки

Аргументы и Факты 15:18
Экономика

Определён покупатель акций АО «Воронежская горэлектросеть»

Подведены итоги конкурса по определению покупателя акций АО «Воронежская горэлектросеть», сообщили ИА REGNUM 5 ноября в пресс-службе мэрии.
REGNUM 11:08
Игры

Так почему в Star Wars Jedi: Fallen Order нет отрубания конечностей штурмовиков?

Одним из главных, если не единственным, разочарований Star Wars Jedi: Fallen Order остаётся отсутствие отрубания конечностей у штурмовиков — на них остаются следы от светового меча, однако даже при прохождении «лезвия» тело остаётся целым.
Игромания.ру 09:39
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Новости недели: от анекдота Путина про бабушку стало не до смеха

Цена на квартиры вдвое разнится.
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Шоу-бизнес

«Лайки не нужны»: Самбурская опубликовала пикантное фото в Instagram

Актриса Настасья Самбурская опубликовала пикантное селфи в социальной сети.
Пятый канал 06:46
Авто

Aston Martin представил первый в своей истории мотоцикл

Британский автопроизводитель Aston Martin выпустил первый в истории марки мотоцикл, который получил название AMB 001.
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На рязанского священника, избившего жену, завели уголовное дело

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В сети появился новый клип фронтмена Rammstein, снятый в Петербурге

Piter.tv 03:25
Шоу-бизнес

70-летний Ричард Гир в третий раз станет отцом

Напомним, будущий малыш сделает актера отцом в третий раз. У Ричарда Гира уже есть двое детей.
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Футбол

Александр Егоров: «Вилков провел хороший матч, это бесспорно»

После игры Виктор Михайлович Гончаренко сказал, что нужно дать игрокам побороться в таких матчах.
Спорт-Экспресс 10:35
Общество

Бывший солист «Агаты Кристи» посетил передовую в ДНР

Один из основателей группы «Агата Кристи» Вадим Самойлов выступил перед солдатами самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР).
Lenta.ru 13:28
Космос

Стеклянный шар отправят в космос перед Новым годом

РЕН ТВ 03 ноября в 19:13
Культура

Путин поприветствовал участников выставки «Память поколений»

Президент РФ Владимир Путин передал приветственное послание гостям и участникам выставки "Память поколений: Великая Отечественная война в изобразительном искусстве".
Life.ru вчера в 04:04
Происшествия

Дрыманов заявил о напившихся во время обыска у него следователях ФСБ

Обыски в загородном доме экс-начальника московского главка СК Александра Дрыманова закончились тем, что двое следователей ФСБ выпили его запасы алкоголя и испортили забор.
Газета.Ru 11:29
Экономика

СП: региональные программы капремонта жилья не справляются с задачами

Результаты проведенного Счетной палатой (СП) анализа реализации региональных программ капитального ремонта жилья в 2018-2019 годах показали, что они не справляются со своими задачами, говорится в сообщении на сайте ведомства.
РИА Новости 01:01
Политика

США до сих пор не могут заменить российские ракетные двигатели РД-180

Вывод в космос важных объектов национальной безопасности США до сих пор осуществляется российскими ракетными двигателями РД-180, сообщает 2 ноября National Interest.
Красная весна 05:02
Политика

Путин усомнился в разделении образования на бакалавриат и магистратуру

Президент Владимир Путин усомнился в целесообразности разделения обучения на бакалавриат и магистратуру, в особенности применительно к подготовке школьных преподавателей по русскому языку.
РИА Новости 10:54
Футбол

Сергей Семак: «Лейпциг» победил заслуженно

"Зенит" проиграл немецкому РБ "Лейпциг" и второй матч группового этапа Лиги чемпионов.
Вести.Ru 16:00
Происшествия

На Октябрьской железной дороге произошел сбой в движении поездов

На нескольких направлениях Октябрьской железной дороги из-за неблагоприятных погодных условий произошел сбой в движении поездов.
РБК 14:10
Политика

В администрации Трампа прокомментировали показания Волкера и Сондленда

Во вторник конгресс опубликовал показания посла в ЕС Гордона Сондленда и бывшего спецпредставителя по Украине Курта Волкера.
РИА Новости 16:15
Шоу-бизнес

Ева Польна впервые прокомментировала состояние дочери

Накануне стало известно, что 14-летняя дочь Евы Польны и Дениса Клявера, Эвелин, попала в больницу в тяжелом состоянии.
7Дней.ру вчера в 13:12
Кино

Названы самые жуткие персонажи фильмов ужасов

Журналисты издания The Independent составили рейтинг самых жутких персонажей в истории мирового кинематографа.
Piter.tv 03:23
Армия и оружие

В Средиземном море прошли совместные военные учения ВМФ и ВКС России

Военно-морской флот и Воздушно-космические силы России провели совместные учения в акватории Средиземного моря.
Комсомольская правда 03 ноября в 23:35
Общество

В России запретят продавать смартфоны без российского ПО

Законопроект, который запрещает продажу компьютеров и смартфонов без российского программного обеспечения, прошел первое чтение в Думе, сообщает агентство РИА Новости.
Вести.Ru 08:12
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