Экономика
RT на русскомМедведев заявил о важности поддержки экспорта российских товаров
Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил о необходимости продолжать поддержку экспорта российских товаров, назвав это важным направлением работы.
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Слепнев: экспорт продукции РФ через интернет при поддержке РЭЦ достиг $115 млн
Будущее России. Национальные проекты04:23
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Украинку Maruv назвали лучшей российской певицей на MTV EMA
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Путин раскритиковал министра науки и высшего образования Котюкова
Президент России Владимир Путин раскритиковал министра науки и высшего образования Михаила Котюкова из-за малого количества бюджетных мест при наборе групп в магистратуры и потребовал разобраться с этим.
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Джонсон призвал Трампа не вводить пошлины на импорт автомобилей из ЕС
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призвал президента США Дональда Трампа не вводить пошлины на импорт европейских автомобилей и отменить тарифы на британские товары, в том числе на шотландский виски.
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Общество
В Госдуме планируют ввести налоговый вычет на фитнес-услуги
Летом 2020 года у россиян может появиться возможность оформить налоговый вычет на фитнес-услуги.
РИА Новости вчера в 19:01
Политика
«Киевский нонсенс»: Пушков высмеял претензии «Нафтогаза» к «Газпрому»
Озвученные украинской компанией цифры парламентарий назвал киевским нонсенсом.
РИА Новости 12:17
Происшествия
Дрыманов заявил о напившихся во время обыска у него следователях ФСБ
Обыски в загородном доме экс-начальника московского главка СК Александра Дрыманова закончились тем, что двое следователей ФСБ выпили его запасы алкоголя и испортили забор.
Газета.Ru 11:29
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Алла Пугачева даже за более чем внушительную сумму в 21 миллион рублей отказывается выступать на Новый год.
Дни24 11:24
Технологии
«Microsoft» представляет обновленный логотип браузера Edge
Компания «Microsoft» обновляет логотип своего нового браузера Edge, основывающегося на движке Chromium.
ГЛАС.RU 03 ноября в 02:05
Экономика
Власти Саудовской Аравии одобрили IPO Saudi Aramco
Саудовские власти одобрили IPO Saudi Aramco. Размещение акций крупнейшей нефтегазовой компании в мире пройдет на национальной бирже Tadawul.
Газета.Ru 03 ноября в 04:07
Армия и оружие
Минобороны собирается вернуть понятие военной тайны
"Военная тайна" как понятие может вернуться в российское законодательство, сообщили СМИ источники в Минобороны.
Газета.Ru 02:36
Происшествия
Сотрудник ГУФСИН в Красноярске окунул заключенного в унитаз
Russian Deadline 14:14
Экономика
Сахарным заводам в России предрекли банкротство
Многие российские сахарные заводы оказались под угрозой банкротства в среднесрочной перспективе из-за падения цен на продукт.
Lenta.ru 12:40
Происшествия
Отец Рамиля Шамсутдинова приехал в Забайкалье на встречу с сыном
Регион online 06:46
Политика
Штаты ввели новые санкции против Венесуэлы
В ограничительный перечень были включены данные Педро Мигеля Каррено Эскобара, одного из депутатов Национальной конституционной ассамблеи, который подозревается Штатами в применении «чрезмерной силы против протестующих и журналистов».
Наша версия 12:59
Общество
«Аэрофлот» введет топливный сбор для рейсов на Дальний Восток
Авиакомпания «Аэрофлот» с 1 января 2020 года начнет взимать топливный сбор, включаемый в стоимость билетов, на рейсах между Москвой и городами Дальнего Востока, а также Магаданом в классах комфорт и бизнес, следует из информации на сайте авиаперевозчика.
РБК 09:48
Политика
США призвали признать Крым российским
Экс-сотрудник дипломатической службы США Деннис Ортблад в статье журнала National Interest призвал власти Соединенных Штатов Америки признать Крым частью России.
Газета.Ru 20:00
Происшествия
В Адыгее нашли тело убитой школьницы
РИА Новости 12:03
Происшествия
Двух подозреваемых в убийстве бывшего мэра Киселевска задержали
В Кемеровской области задержаны двое подозреваемых в убийстве бывшего мэра Киселевска Сергея Лаврентьева, сообщается на сайте Следственного комитета.
РБК 00:40
Теннис
Медведев узнал соперников по групповому этапу на Итоговом турнире ATP
В Лондоне прошла жеребьевка Итогового чемпионата ATP, который пройдет с 10 по 17 ноября.
Sportbox.RU 08:55
Хоккей
Никита Щербак подписал контракт с «Трактором»
Челябинск Сегодня 09:15
Происшествия
На Камчатке проверят видео с женщиной, избившей трехлетнего ребенка
Мать ребенка лишена родительских прав за пьянство. Кричащая и избившая малыша женщина - супруга дяди.
Российская газета 01:31
Футбол
Валенсия — Лилль 4:1
«Валенсия» уверенно победила «Лилль» в матче Лиги чемпионов.
Metaratings 16:51
Футбол
«Лион» обыграл «Бенфику» и обошел «Зенит» в группе Лиги чемпионов
Французский "Лион" со счетом 3:1 дома обыграл португальскую "Бенфику" в матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов.
ТАСС Спорт 17:07
Политика
В Польше заявили о тревоге из-за интеграции России и Белоруссии
Усиление интеграции России и Белоруссии в рамках Союзного государства вызывает тревогу в Европе, так как это может изменить «европейский баланс сил», сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на европейских и американских чиновников.
РБК 18:08
Наука
Найдена связь между верой в демонов и инфекционными заболеваниями
Международная группа учёных провела исследование и заявила, что суеверия и вера в существование злых духов более распространены в обществах, в которых выше вероятность подхватить инфекционное заболевание.
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Общество
Диетолог назвала самые вредные сладости
РИА Новости 01:00
Общество
Вывезший своих детей из Швеции россиянин вернулся в Москву
Лисов с тремя детьми прошел пограничный контроль в аэропорту Шопена в Варшаве.
RuNews24.ru 03 ноября в 08:01