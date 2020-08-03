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Известия
Известия

Медведев заявил о возможном усложнении получения работы мигрантами

Экспертное сообщество обсуждает возможность усложнения процедуры предоставления мигрантам права на работу в России, например изменения порядка въезда трудовых мигрантов в нашу страну.В источнике
С чего всё началось
ТАСС

В России могут усложнить процедуру предоставления мигрантам права на работу

"В настоящее время в отдельных регионах страны существует нехватка мест в центрах временного содержания иностранных граждан и это создает трудности при депортации из России мигрантов, которые совершили правонарушения", - отметил Медведев.
ТАСС08:04
Подробнее о событии
Известия

Медведев заявил о возможном усложнении получения работы мигрантами

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Россия может усложнить правила въезда трудовых мигрантов

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РБК

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Комсомольская правда

Медведев предложил ужесточить меры за действия трудовых мигрантов

Комсомольская правда09:09
ТАСС

В России могут усложнить процедуру предоставления мигрантам права на работу

ТАСС08:04
URA.Ru

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URA.Ru08:03
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Медведев призвал обсудить «жесткие меры» за действия трудовых мигрантов

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