Медведев заявил о возможном усложнении получения работы мигрантами
Экспертное сообщество обсуждает возможность усложнения процедуры предоставления мигрантам права на работу в России, например изменения порядка въезда трудовых мигрантов в нашу страну.В источнике
С чего всё началось
В России могут усложнить процедуру предоставления мигрантам права на работу
"В настоящее время в отдельных регионах страны существует нехватка мест в центрах временного содержания иностранных граждан и это создает трудности при депортации из России мигрантов, которые совершили правонарушения", - отметил Медведев.
ТАСС08:04
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