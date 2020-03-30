Неблагоприятный сценарий распространения коронавируса потребует более жестких мер, а чтобы этого избежать, надо прислушаться к президенту и проявить самодисциплину, заявил заместитель председателя российского Совета безопасности Дмитрий Медведев.

Происшествия Полиция Петербурга создала группы для выявления нарушителей карантина «По инициативе петербургского главка созданы межведомственные дежурные группы по выявлению нарушений обязательного карантина для недопущения распространения коронавирусной инфекции в городе», — приводит ТАСС сообщение ведомства.

Политика Дмитрий Гудков утратил «Гражданскую инициативу» «Гражданская инициатива» продолжит работу во главе с ее создателем Андреем Нечаевым, а команда господина Гудкова планирует участвовать в думских выборах в одномандатных округах.

Здоровье Врачи установили время сохранения в организме коронавируса Китайские специалисты одного из медцентров китайской столицы провели исследование сохранения коронавируса в человеческом теле после излечения.

Происшествия Рейс из Сочи успешно сел в Москве после сигнала об отказе двигателя В столичном аэропорту «Шереметьево» благополучно приземлился самолет рейса 1741 Сочи – Москва, после того как в нем сработал датчик неисправности левого двигателя, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на представителя экстренных служб.

Общество На Украине число случаев коронавируса достигло 356 Число заразившихся коронавирусом на Украине возросло с 311 до 356, умерли 9 человек, сообщила в субботу пресс-служба минздрава.

Политика Россия ограничила пропуск через госграницу на фоне коронавируса С 18 марта Россия на фоне распространения коронавируса до 1 мая временно ограничила въезд на свою территорию для иностранцев и лиц без гражданства, в том числе прибывающих из Белоруссии.

Волейбол Чемпионаты России по волейболу досрочно завершены Всероссийская федерация волейбола на заочном заседании президиума приняла решение досрочно завершить сезон в связи с пандемией коронавируса.

Энергетика На рынке США зафиксировали отрицательные цены на нефть Агентство Bloomberg сообщило, что на американском рынке спрос на нефть опустился до такого уровня, что некоторые производители готовы платить за разгрузку хранилищ.

Экономика Мантуров предложил на полгода отменить НДС для предприятий потребрынка Министр промышленности и торговли Денис Мантуров направил премьеру Михаилу Мишустину письмо с указанием экстренных мер государственной поддержки, которые, по его мнению, необходимы сферам общественного питания и услуг, а также владельцам коммерческой недвижимости.

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Политика Зеленский описал три сценария развития ситуации с коронавирусом Президент Украины Владимир Зеленский оценил возможности медицинской системы страны по трем вариантам развития ситуации с пандемией коронавируса SARS-CoV-2.