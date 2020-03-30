Коронавирус
РИА НовостиМедведев заявил о возможности принятия жестких мер из-за коронавируса
Неблагоприятный сценарий распространения коронавируса потребует более жестких мер, а чтобы этого избежать, надо прислушаться к президенту и проявить самодисциплину, заявил заместитель председателя российского Совета безопасности Дмитрий Медведев.
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Общество
В Москве ограничили передвижение граждан из-за коронавируса
1. Начиная с завтрашнего дня домашний режим самоизоляции вводится для всех жителей Москвы независимо от возраста.
Общество
Вирусолог дал прогноз по пику заболеваемости коронавирусом в России
Вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альштейн в беседе с НСН дал прогноз по пику заболеваемости коронавирусной инфекцией COVID-19 в России.
Происшествия
Первый случай заражения коронавирусом выявили в Иркутской области
В Иркутской области официально подтвердили первый случай заболевания коронавирусом COVID-19.
Происшествия
В ГУ МВД опровергли введение комендантского часа в Подмосковье
В воскресенье вечером в Подмосковье был введен всеобщий режим самоизоляции для профилактики коронавируса.
Авто
Назвали стоимость Lada XRAY Cross Instinct
В начале этого месяца была представлена новая версия модели Lada XRAY Cross.
Происшествия
Полиция Петербурга создала группы для выявления нарушителей карантина
«По инициативе петербургского главка созданы межведомственные дежурные группы по выявлению нарушений обязательного карантина для недопущения распространения коронавирусной инфекции в городе», — приводит ТАСС сообщение ведомства.
Культура
Алексей Глызин о шоу «Маска»: «Скинул за проект килограмма три»
Певец поделился впечатлениями об участии в неординарной программе. Каждый из участников шоу «Маска» спрятан за сложным костюмом.
Общество
В Китае заявили об остановке эпидемии коронавируса в стране
Распространение коронавируса SARS-CoV-2, который является возбудителем заболевания COVID-19, в Китае практически остановилось.
Общество
Минтруд пояснил, как россиянам будет оплачиваться нерабочая неделя
Минтруд России дал разъяснение, как россиянам будет оплачиваться нерабочая неделя.
Политика
Дмитрий Гудков утратил «Гражданскую инициативу»
«Гражданская инициатива» продолжит работу во главе с ее создателем Андреем Нечаевым, а команда господина Гудкова планирует участвовать в думских выборах в одномандатных округах.
Здоровье
Врачи установили время сохранения в организме коронавируса
Китайские специалисты одного из медцентров китайской столицы провели исследование сохранения коронавируса в человеческом теле после излечения.
Происшествия
Рейс из Сочи успешно сел в Москве после сигнала об отказе двигателя
В столичном аэропорту «Шереметьево» благополучно приземлился самолет рейса 1741 Сочи – Москва, после того как в нем сработал датчик неисправности левого двигателя, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на представителя экстренных служб.
Общество
На Украине число случаев коронавируса достигло 356
Число заразившихся коронавирусом на Украине возросло с 311 до 356, умерли 9 человек, сообщила в субботу пресс-служба минздрава.
Политика
Россия ограничила пропуск через госграницу на фоне коронавируса
С 18 марта Россия на фоне распространения коронавируса до 1 мая временно ограничила въезд на свою территорию для иностранцев и лиц без гражданства, в том числе прибывающих из Белоруссии.
Волейбол
Чемпионаты России по волейболу досрочно завершены
Всероссийская федерация волейбола на заочном заседании президиума приняла решение досрочно завершить сезон в связи с пандемией коронавируса.
Энергетика
На рынке США зафиксировали отрицательные цены на нефть
Агентство Bloomberg сообщило, что на американском рынке спрос на нефть опустился до такого уровня, что некоторые производители готовы платить за разгрузку хранилищ.
Общество
Не гулять с детьми рекомендовал из-за коронавируса Роспотребнадзор
Роспотребнадзор напомнил родителям о способах профилактики коронавируса для детей.
Экономика
Мантуров предложил на полгода отменить НДС для предприятий потребрынка
Министр промышленности и торговли Денис Мантуров направил премьеру Михаилу Мишустину письмо с указанием экстренных мер государственной поддержки, которые, по его мнению, необходимы сферам общественного питания и услуг, а также владельцам коммерческой недвижимости.
Общество
В Псковской области от коронавирусной инфекции умер первый пациент
Пациент с подтвержденным заражением коронавирусом и сопутствующей патологией легких умер в воскресенье в Псковской области.
Здоровье
Назвали новый признак заражения коронавирусом
Специалисты Американской академии офтальмологии предупредили о том, что один из ранних признаков заражения коронавирусом – это конъюнктивит, представляющий собой воспаление слизистой оболочки глаза.
Общество
В Москве подтверждены первые два случая коронавируса в Череповце
Московский референс-центр подтвердил инфицирование коронавирусом двух череповчан, которые находились на базе отдыха в Торово.
Культура
Российские телеканалы призывают зрителей оставаться дома
Российские телеканалы призывают жителей России оставаться дома.
Общество
Глава Минздрава рассказал об эффективности марлевых масок
Четырехслойные марлевые маски способны защитить от инфекции, рассказал министр здравоохранения Михаил Мурашко.
Политика
Зеленский описал три сценария развития ситуации с коронавирусом
Президент Украины Владимир Зеленский оценил возможности медицинской системы страны по трем вариантам развития ситуации с пандемией коронавируса SARS-CoV-2.
Религия
Патриарх Кирилл призвал воздержаться от посещения храмов
Хоккей
Главный тренер клуба КХЛ «Локомотив» заразился коронавирусом
Главный тренер ярославского клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Локомотив" Майк Пелино заразился коронавирусом, передает ТАСС.
Политика
Украинские министры подали в отставку в разгар пандемии коронавируса
На Украине подали в отставку министры финансов Игорь Уманский и здравоохранения Илья Емец.
Здоровье
Грейпфрут в сочетании с лекарствами может быть смертельно опасен
Как сообщает ToDay News Ufa, употреблять грейпфрут или его сок и принимать лекарственные препараты может быть смертельно для человеческого организма.