Коронавирус

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Неблагоприятный сценарий распространения коронавируса потребует более жестких мер, а чтобы этого избежать, надо прислушаться к президенту и проявить самодисциплину, заявил заместитель председателя российского Совета безопасности Дмитрий Медведев.
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Медведев заявил о возможности принятия жестких мер из-за коронавируса

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Медведев напомнил о победах человечества над болезнями

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В Москве ограничили передвижение граждан из-за коронавируса

1. Начиная с завтрашнего дня домашний режим самоизоляции вводится для всех жителей Москвы независимо от возраста.
Российская газета 13:06
Общество

Вирусолог дал прогноз по пику заболеваемости коронавирусом в России

Вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альштейн в беседе с НСН дал прогноз по пику заболеваемости коронавирусной инфекцией COVID-19 в России.
RT на русском вчера в 21:30
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Первый случай заражения коронавирусом выявили в Иркутской области

В Иркутской области официально подтвердили первый случай заболевания коронавирусом COVID-19.
РБК вчера в 21:15
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В ГУ МВД опровергли введение комендантского часа в Подмосковье

В воскресенье вечером в Подмосковье был введен всеобщий режим самоизоляции для профилактики коронавируса.
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Песков рассказал детали посещения Путиным больницы в Коммунарке

РИА Новости 08:25
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Назвали стоимость Lada XRAY Cross Instinct

В начале этого месяца была представлена новая версия модели Lada XRAY Cross.
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Полиция Петербурга создала группы для выявления нарушителей карантина

«По инициативе петербургского главка созданы межведомственные дежурные группы по выявлению нарушений обязательного карантина для недопущения распространения коронавирусной инфекции в городе», — приводит ТАСС сообщение ведомства.
Известия 27 марта в 03:35
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Алексей Глызин о шоу «Маска»: «Скинул за проект килограмма три»

Певец поделился впечатлениями об участии в неординарной программе. Каждый из участников шоу «Маска» спрятан за сложным костюмом.
Wday.ru 11:24
Общество

В Китае заявили об остановке эпидемии коронавируса в стране

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, который является возбудителем заболевания COVID-19, в Китае практически остановилось.
Известия 09:06
Общество

Минтруд пояснил, как россиянам будет оплачиваться нерабочая неделя

Минтруд России дал разъяснение, как россиянам будет оплачиваться нерабочая неделя.
Evo-rus.com вчера в 13:55
Политика

Дмитрий Гудков утратил «Гражданскую инициативу»

«Гражданская инициатива» продолжит работу во главе с ее создателем Андреем Нечаевым, а команда господина Гудкова планирует участвовать в думских выборах в одномандатных округах.
Коммерсантъ 17:11
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Врачи установили время сохранения в организме коронавируса

Китайские специалисты одного из медцентров китайской столицы провели исследование сохранения коронавируса в человеческом теле после излечения.
Shraibikus News 16:37
Происшествия

Рейс из Сочи успешно сел в Москве после сигнала об отказе двигателя

В столичном аэропорту «Шереметьево» благополучно приземлился самолет рейса 1741 Сочи – Москва, после того как в нем сработал датчик неисправности левого двигателя, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на представителя экстренных служб.
Известия 17:27
Общество

На Украине число случаев коронавируса достигло 356

Число заразившихся коронавирусом на Украине возросло с 311 до 356, умерли 9 человек, сообщила в субботу пресс-служба минздрава.
РИА Новости вчера в 16:42
Общество

Названы температура и время активности коронавируса

Вести.Ru 04:40
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Россия ограничила пропуск через госграницу на фоне коронавируса

С 18 марта Россия на фоне распространения коронавируса до 1 мая временно ограничила въезд на свою территорию для иностранцев и лиц без гражданства, в том числе прибывающих из Белоруссии.
ТАСС 17:14
Волейбол

Чемпионаты России по волейболу досрочно завершены

Всероссийская федерация волейбола на заочном заседании президиума приняла решение досрочно завершить сезон в связи с пандемией коронавируса.
Вести.Ru вчера в 08:40
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На рынке США зафиксировали отрицательные цены на нефть

Агентство Bloomberg сообщило, что на американском рынке спрос на нефть опустился до такого уровня, что некоторые производители готовы платить за разгрузку хранилищ.
РИА Новости вчера в 03:47
Общество

Не гулять с детьми рекомендовал из-за коронавируса Роспотребнадзор

Роспотребнадзор напомнил родителям о способах профилактики коронавируса для детей.
Live24 вчера в 01:17
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Мантуров предложил на полгода отменить НДС для предприятий потребрынка

Министр промышленности и торговли Денис Мантуров направил премьеру Михаилу Мишустину письмо с указанием экстренных мер государственной поддержки, которые, по его мнению, необходимы сферам общественного питания и услуг, а также владельцам коммерческой недвижимости.
Ведомости 12:15
Общество

В Псковской области от коронавирусной инфекции умер первый пациент

Пациент с подтвержденным заражением коронавирусом и сопутствующей патологией легких умер в воскресенье в Псковской области.
ТАСС 10:59
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Назвали новый признак заражения коронавирусом

Специалисты Американской академии офтальмологии предупредили о том, что один из ранних признаков заражения коронавирусом – это конъюнктивит, представляющий собой воспаление слизистой оболочки глаза.
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Российские телеканалы призывают жителей России оставаться дома.
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Глава Минздрава рассказал об эффективности марлевых масок

Четырехслойные марлевые маски способны защитить от инфекции, рассказал министр здравоохранения Михаил Мурашко.
РИА Новости вчера в 09:41
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Зеленский описал три сценария развития ситуации с коронавирусом

Президент Украины Владимир Зеленский оценил возможности медицинской системы страны по трем вариантам развития ситуации с пандемией коронавируса SARS-CoV-2.
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Патриарх Кирилл призвал воздержаться от посещения храмов

RT на русском 05:59
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Главный тренер клуба КХЛ «Локомотив» заразился коронавирусом

Главный тренер ярославского клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Локомотив" Майк Пелино заразился коронавирусом, передает ТАСС.
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На Украине подали в отставку министры финансов Игорь Уманский и здравоохранения Илья Емец.
Вести.Ru 15:52
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Грейпфрут в сочетании с лекарствами может быть смертельно опасен

Как сообщает ToDay News Ufa, употреблять грейпфрут или его сок и принимать лекарственные препараты может быть смертельно для человеческого организма.
ToDay News Ufa 15:56
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