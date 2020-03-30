Коронавирус
РИА НовостиМедведев заявил о возможности принятия жестких мер из-за коронавируса
Неблагоприятный сценарий распространения коронавируса потребует более жестких мер, а чтобы этого избежать, надо прислушаться к президенту и проявить самодисциплину, заявил заместитель председателя российского Совета безопасности Дмитрий Медведев.
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Медведев призвал российских граждан проявить самодисциплину из-за коронавируса
Московский Комсомолец18:15
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Экономика
Мантуров предложил отменить НДС и налог на прибыль
Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров предлагает ряд налоговых льгот для предприятий потребительского рынка, передает ТАСС.
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Трамп спрогнозировал пик смертности от коронавируса в США
Президент США Дональд Трамп спрогнозировал пик смертности от коронавируса в стране. Его слова передает РИА Новости.
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В МВД сообщили, что в Подмосковье не вводили комендантский час
В Московской области не вводили комендантский час.
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На Филиппинах при взлете разбился самолет Lion Air
Музыка
СМИ: кантри-музыкант Джо Диффи умер от осложнений коронавируса
"Легенда кантри-музыки Джо Диффи ушел из жизни сегодня - в воскресенье, 29 марта - от осложнений коронавируса", - приводит издание слова представителя музыканта.
Общество
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Президент РФ Владимир Путин поручил начать осуществлять дополнительные выплаты для семей с детьми, имеющих право на материнский капитал, с 1 апреля.
Политика
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Сложившуюся в стране ситуацию пресс-секретарь Путина назвал беспрецедентной.
Политика
Введение Собяниным всеобщего режима изоляции в Москве оценили
Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас оценил введение мэром Москвы Сергеем Собяниным всеобщего режима изоляции в городе.
Шоу-бизнес
Сын Газманова рассказал о самоизоляции отца
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На Украине рассказали об отставке министров финансов и здравоохранения
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Шоу-бизнес
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Известно, что отцом ребенка стал покойный муж журналистки Игорь Малашенко.
Общество
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Пандемия коронавируса с невероятной скоростью разрушает транспортные и производственные цепочки, заставляет государства возвращать границы и перестраивать ключевые общественные институты, университеты стремительно переходят на удаленное обучение.
Энергетика
Цена на нефть WTI опустилась ниже 20 долларов впервые с 2002 года
Цена на нефть марки WTI опустилась ниже 20 долларов за баррель впервые с 2002 года. Об этом свидетельствуют данные торгов.
Общество
Умер писатель-фронтовик Юрий Бондарев
Общество
Врач из Нью-Йорка разрыдалась на камеру из-за коронавируса
Врач-реаниматолог из Нью-Йорка Коллин Смит записала пронзительное видео о ситуации с коронавирусом.
Религия
Патриарх Кирилл призвал воздержаться от посещения храмов
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал прихожан воздержаться от посещения храмов на фоне ситуации с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.
Происшествия
Второй случай заболевания коронавирусом подтвержден в Иркутске
В Иркутской области официально подтвержден второй случай заболевания коронавирусом.
Политика
Зеленский предупредил о грозящем Украине дефолте
Украине из-за коронавируса грозит дефолт. Об этом заявил президент страны Владимир Зеленский, передает ТАСС.
Политика
Трамп предсказал сроки достижения дна в США из-за коронавируса
Президент США Дональд Трамп предсказал сроки, когда США, по его словам, достигнут дна из-за коронавируса, передает РИА Новости.
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WSJ сообщила о дефиците золота в США
Инвесторы и банкиры столкнулись с дефицитом золотых слитков и монет в США в свободной продаже, сообщает The Wall Street Journal (WSJ).
Общество
Правительство РФ уточнило список товаров первой необходимости
Правительство РФ в воскресенье внесло уточнения в перечень товаров первой необходимости, который был утвержден распоряжением кабинета министров 28 марта.
Здоровье
В Амурской области зарегистрирован случай коронавирусной инфекции
Впервые диагнозы поставлены в Амурской, Иркутской и Омской областях. За сутки по России полностью выздоровели 15 человек.
Здоровье
Врач объяснил большое число молодых пациентов с коронавирусом на ИВЛ
Ранее 29 марта сообщалось, что в Москве 15 процентов тяжелых больных коронавирусом — люди младше 40 лет.
Футбол
Сёмин отреагировал на слухи о переходе Кокорина в «Локомотив»
72-летний наставник московского "Локомотива" Юрий Сёмин прокомментировал слухи о том, что "железнодорожники" достигли соглашения с форвардом "Зенита" Александром Кокориным .
Футбол
Министр спорта Италии заявил, что Серия А не возобновится 3 мая
Министр спорта Италии Винченцо Спадафора высказался о возможном возобновлении сезона футбольной Серии А.
Общество
Роспотребнадзор дал рекомендации по защите детей от коронавируса
Москва, 29 марта 2020, 15:00 — REGNUM Ряд рекомендаций по защите детей от коронавирусной инфекции дали родителям специалисты Роспотребнадзора по городу Москве.