Замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что пандемия коронавируса, скорее всего, изменила мир окончательно.

Медведев заявил об изменении мира из-за пандемии

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