Коронавирус
RT на русскомМедведев заявил об изменении мира из-за пандемии
Замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что пандемия коронавируса, скорее всего, изменила мир окончательно.
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Энергетика
Саудовская Аравия и Россия могут возобновить ценовую войну
Ценовая война между Саудовской Аравией и России может снова возобновиться, когда нефтяные котировки приблизятся к 50-55 долларов за баррель.
ГЛАС.RU 04:11
Гаджеты
Apple выпустила «коронавирусное» обновление iOS для iPhone
Отчаянные "коронавирусные" времена требуют отчаянных мер - компания Apple выпустила очередной апдейт своей операционной системы iOS, который позволяет разблокировать iPhone с функцией FaceID, даже если на лице пользователя маска, ношение которой рекомендовано в общественных местах.
Газета.Ru 05:58
Экономика
Минфин решил не менять правила налогового резидентства из-за пандемии
Из-за ограничений, введенных для борьбы с коронавирусом, многие бизнесмены могут стать налоговыми резидентами стран, в которых не планировали оставаться долгое время.
РБК 02:28
Здоровье
Кардиолог назвала самые опасные продукты для сердца
По словам кандидата медицинских наук Анны Кореневич, наибольшую опасность представляют продукты с высоким ГИ (гликемическим индексом).
Родной город 05:23
Общество
СМИ узнали о планах властей изолировать людей с иммунитетом к COVID-19
Московский власти собираются потребовать соблюдения двухнедельной самоизоляции людей, у которых выявили антитела к коронавирусу.
РБК 06:17
Происшествия
Под Тулой завели дело из-за фото Гитлера на сайте Бессмертного полка
Российская газета 05:38
Армия и оружие
Россия предложила на экспорт радар для гиперзвуковых целей
Российская газета 04:29
Авто
«АвтоВАЗ» представит 17 новых моделей к 2026 году
Как отметил Алексей Лихачёв, с 2020 по 2022 год «АвтоВАЗ» намерен выпустить 5 новых моделей, а также провести несколько фейслифтов существующих автомобилей.
Тарантас Ньюс 19 мая в 09:12
Происшествия
СКР возбудил дело из-за фейка о продаже масок из гуманитарной помощи
Главное следственное управление СКР возбудило уголовное дело из-за фейка о продаже в магазинах масок из гуманитарной помощи.
Коммерсантъ 19 мая в 13:45
Гаджеты
На карантине россияне перешли на более дешёвые смартфоны
«Яндекс.Маркет» изучил спрос на российском рынке на смартфоны с 1 февраля по 30 апреля нынешнего года.
MobiDevices 05:49
Музыка
Little Big названы фаворитами Евровидения-2020
Smolnarod.ru вчера в 07:14
Общество
«Северный поток» освободили от газовой директивы ЕС
Федеральное сетевое агентство Германии (BNA) освободило газопровод "Северный поток" от правил Газовой директивы Евросоюза на территории Германии на 20 лет, сообщил оператор Nord Stream AG.
РИА Новости вчера в 13:24
Политика
Украина пригрозила меморандумом против России в морской трибунал
Киев, 21 мая 2020, 11:15 — REGNUM Украина намерена подать в Международный морской трибунал меморандум против России после задержания в Керченском проливе украинских моряков в конце 2018 года.
REGNUM 04:15
Шоу-бизнес
Горячее фото Ким Кардашьян в белом бикини собрало 2 млн лайков
Всего за несколько часов фотография набрала более 2 млн лайков и множество комментариев.
РЕН ТВ вчера в 21:57
Общество
Госдума приняла закон о едином регистре сведений о населении России
Госдума на пленарном заседании в четверг приняла в третьем чтении правительственный законопроект о создании единого федерального регистра, содержащего информацию о населении страны.
ТАСС 06:00
Политика
Путин наградил Шойгу орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени
Президент России Владимир Путин в день рождения министра обороны Сергея Шойгу подписал указ о его награждении орденом "За заслуги перед Отечеством" I степени с мечами, сообщается пресс-служба Кремля.
РИА Новости 05:03
Общество
В Совфеде предложили узаконить самоизоляцию
Москва, 21 мая 2020, 09:37 — REGNUM В Совфеде предложили на уровне федерального закона закрепить понятие «самоизоляция».
REGNUM 02:37
Общество
На Кубани с 23 мая снимают режим карантина внутри муниципалитетов
ТАСС/ Власти на Кубани с 23 мая снимают внутри муниципальных образований действующий из-за пандемии коронавируса режим карантина, ограничения сохраняются для лиц пожилого возраста и имеющих хронические заболевания.
ТАСС 05:50
Происшествия
В Бурятии завели дело на иностранца, кидавшего камни в медсестер
Российская газета 04:06
Общество
Герой России Юсупов вывез с Мальты и Кипра 210 россиян
С Мальты и Кипра "Уральские авиалинии" вывезли 210 российских туристов, которые находились там долгое время из-за коронавирусной инфекции.
Московский Комсомолец Екатеринбург 03:47
Общество
В России захотели массово сажать за серые зарплаты
В России захотели ввести массовую уголовную ответственность за серые зарплаты.
Lenta.ru 03:58
Здоровье
38 медиков заразились коронавирусом в Алтайском крае
У 38 медиков и 11 пациентов Краевой клинической больницы скорой медицинской помощи подтверждены положительные результаты на коронавирус.
Катунь 24 03:13
Шоу-бизнес
Романтическое видео с Аллой Пугачевой выложил в сеть Максим Галкин
Романтическое видео с участием своей супруги Аллы Пугачевой выложил в сеть юморист Максим Галкин На нем 71-летняя примадонна под саундтрек из кинофильма «Красотка» позировала перед камерой, кокетливо улыбаясь мужу.
КМВ Новости 02:38
Армия и оружие
Российская военная полиция приняла на вооружение парализаторы
В российском военном ведомстве заявили о поставке на вооружение военной полиции белгородского гарнизона нелетальных комплексов под названием «Парализатор».
ГЛАС.RU 19 мая в 07:27
Общество
Мясников назвал потенциальное число переболевших COVID-19 в России
Около 7 миллионов человек в России могли переболеть коронавирусом, такой вывод можно сделать на основе научных исследований в США и Франции, рассказал главный врач Городской клинической больницы №71, представитель информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом Александр Мясников.
РИА Новости 05:34
Общество
Мишустин заявил об отсутствии оснований для задержек выплат медикам
Оснований для задержек выплат медицинским работникам, контактирующим с больными коронавирусной инфекцией, не осталось.
Известия 06:18
Здоровье
В Саратовской области от коронавируса скончались 16 человек
В Саратовской области по состоянию на 21 мая от коронавируса скончались 16 человек.
Регион 64 05:56