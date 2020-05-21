Коронавирус

RT на русскомRT на русскомМедведев заявил об изменении мира из-за пандемии

Замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что пандемия коронавируса, скорее всего, изменила мир окончательно.
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Медведев: после пандемии глобальный мир станет другим

РИА Новости06:47

Медведев спрогнозировал сохранение глобализации после пандемии

РБК07:35

Медведев предрек изменение мира и предложил этим воспользоваться

Комсомольская правда07:05

Медведев заявил об изменении мира из-за пандемии

Газета.Ru09:48

Медведев заявил об изменении мира из-за пандемии

RT на русском05:30

Медведев: пандемия, скорее всего, изменила мир навсегда

ТАСС05:29

Медведев увидел навечно изменившийся мир

Lenta.ru05:25
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СМИ сообщают о выходе США из договора по открытому небу

Соединенные Штаты выходят из договора по открытому небу.
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Курс биткоина опускался ниже $9000 впервые за неделю

В четверг, 21 мая, курс биткоина на бирже Binance на короткий промежуток времени опустился ниже отметки в $9000 впервые с 13 мая.
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Новый налоговый режим начнет действовать в Иркутской области с 1 июля

Специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» начнет действовать на территории Иркутской области с 1 июля, сообщает 21 мая 2020 года пресс-служба регионального правительства.
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Путин объявил о выдаче школьных аттестатов независимо от сдачи ЕГЭ

Аттестаты об окончании школы получат все выпускники 11-х классов вне зависимости от того, будут они сдавать ЕГЭ или нет, заявил президент России Владимир Путин на совещании о ситуации в системе образования.
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В 2021 году кинопремию «Оскар» могут перенести

Напомним, что в феврале в Лос-Анджелесе состоялась 92-я церемония вручения престижной кинопремии «Оскар».
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Минздрав Тульской области применил дисциплинарное взыскание к медсестре областной клинической больницы, которая пришла на работу в прозрачном защитном костюме, надетом поверх купальника.
Известия вчера в 12:50
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В России могут смягчить условия выхода на пенсию

В России могут смягчить условия досрочного выхода на пенсию, сообщили "Известия" со ссылкой на источник.
РИА Новости вчера в 05:07
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Ввести в России новые налоги предложили в Совфеде

Рабочая группа предлагает вице-премьеру разработать и ряд других налоговых новаций.
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Собянин объявил о первом этапе смягчения ограничений в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о первом этапе смягчения ограничений в столице. Заявление градоначальника приводится на его сайте.
Lenta.ru 12:27
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Общество

В Краснодарском крае продлили ограничения из-за коронавируса

В Краснодарском крае до 6 июня продлеваются ограничения, которые ввели из-за коронавируса, — в регионе пока не готовы массово принимать на курорт гостей.
Известия 08:10
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Экономика

Moody’s предсказало рост миграции внутри России из-за коронавируса

Ухудшение ситуации в российской экономике из-за пандемии коронавируса и обвала цен на нефть приведет к ускорению миграции внутри страны в ближайшие два года, говорится в докладе агентства Moody’s.
Ведомости вчера в 08:21
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Общество

Госдума приняла закон о создании единого ресурса с данными о россиянах

Госдума одобрила закон о создании единого регистра сведений о гражданах России, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 11:46
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В Брянске полковник МВД задержан за взятку в пять миллионов рублей

17 октября начальник отдела был задержан с поличным при получении 1,1 миллиона рублей.
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В Петербурге коронавирус нашли у штрафных чиновников Смольного

В Петербурге коронавирусом заразились два сотрудника управления по контролю за соблюдением законодательства об административных правонарушениях.
DP.RU 12:20
Общество

В Воронежской области запущен первый этап выхода из ограничений

Воронеж, 20 мая 2020, 12:21 — REGNUM Первый этап выхода из ограничений, введённых из-за пандемии коронавируса, стартовал в Воронежской области с 20 мая.
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Происшествия

Трагически погиб 15-летний сын актрисы Юлии Дробот

Пятнадцатилетний сын российской актрисы театра и ТВ Юлии Дробот Даниил трагически погиб в Москве.
Российская газета 10:51
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Общество

Ростуризм назвал сроки выхода туристической отрасли из карантина

Первый этап выхода из карантинных мер по коронавирусу начнется с 1 июня. Об этом сообщила глава Ростуризма Зарина Догузова.
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Появились первые кадры сериала «Противостояние» по Стивену Кингу

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Мясников назвал возможное число переболевших коронавирусом россиян

Врач Александр Мясников назвал потенциальное число переболевших новой коронавирусной инфекцией.
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Политика

МИД России прокомментировал заявление Японии о принадлежности Курил

Решение Японии внести вопрос о принадлежности Южных Курил в «Синюю книгу по дипломатии» не способствует улучшению двусторонних отношений, сообщила представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.
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Новый выпуск программы Михалкова «Бесогон ТВ» не выйдет на госканале

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Определена группа людей с повышенным риском смерти от коронавируса

Людям с нарушением обмена веществ член-корреспондент Российской академии наук посоветовала соблюдать режим сна и питания, а также следить за водным балансом и принимать витамины.
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Футбол

Минспорт поддерживает решение исполкома РФС о возобновлении РПЛ

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Лавров оценил план США по размещению ядерных ракет в Польше

В российском МИД прокомментировали намерение Штатов переместить ядерное оружие из Германии в Польшу.
Городовой вчера в 06:31
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