Коронавирус
RT на русскомМедведев заявил об изменении мира из-за пандемии
Замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что пандемия коронавируса, скорее всего, изменила мир окончательно.
Читать в источнике
Оценить384
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7224 источника, обновлено в 07:59, Ашберн
Общество
Путин предложил начать ЕГЭ 29 июня
Президент России Владимир Путин предложил начать проведение Единого государственного экзамена (ЕГЭ) с 29 июня.
РБК 07:59
Кино
Российских зрителей «Великой» разозлил чернокожий князь Ростов
Зрителей комедийного сериала «Великая» про российскую императрицу Екатерину II разозлил актерский состав шоу, в котором оказались чернокожие артисты.
Lenta.ru 02:30
Общество
Власти Кубани продлевают карантин до 6 июня
В Краснодарском крае решено продлить карантин по коронавирусной инфекции до 6 июня.
Вести.Ru 06:57
Общество
Госдума приняла закон о едином регистре сведений о населении России
Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон о едином федеральном информационном регистре, который будет содержать сведения о населении России.
RT на русском 06:12
Общество
В России могут смягчить условия выхода на пенсию
В России могут смягчить условия досрочного выхода на пенсию, сообщили "Известия" со ссылкой на источник.
РИА Новости вчера в 05:07
Общество
Как в Европе отслеживают потенциальных переносчиков коронавируса
Опыт Германии показывает, что есть другой эффективный, хотя и трудоемкий, способ выявить потенциальных переносчиков вируса.
Ведомости 18 мая в 12:21
Здоровье
AP: почти 9,5 тысяч российских медиков заразились коронавирусом
«В прошлом месяце по меньшей мере 9 479 медицинских работников из 70 регионов России заразились коронавирусом и более 70 человек умерли, следует из данных местных чиновников и сообщений прессы», — подсчитало агентство.
Медиазона 04:06
Авто
Дед хранил «шестерку» 30 лет в гараже, но она все равно начала гнить
Автомобиль, по словам хозяина, был загнан в гараж и не эксплуатировался.
Российская газета 07:00
Общество
Депздрав отрицает планы по изоляции москвичей с иммунитетом к COVID-19
Департамент здравоохранения Москвы опроверг в четверг планы изолировать жителей столицы, у которых выявлен иммунитет к коронавирусу.
Газета.Ru 07:15
Общество
Татьяна Навка вылечилась от коронавируса
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Навка сообщила, что выписалась из больницы после лечения от коронавирусной инфекции.
РБК 06:09
Происшествия
Полицейские в России станут «всемогущими»
Стрелять на поражение Раньше полицейские применяли оружие, только если правонарушитель пытается выхватить оружие, отказывается подчиняться или посягает на жизнь сотрудника или граждан.
НовостиВолгограда.ру 07:42
Авто
Стартовали продажи тягачей КамАЗ нового поколения
«КамАЗ» начал продажи магистрального тягача «КамАЗ-54901» – первой модели нового семейства грузовиков с кабинами К5.
Автоновости дня вчера в 10:00
Происшествия
В Липецкой области более 400 человек вылечились от коронавируса
Более 400 пациентов, у которых был выявлен коронавирус, выздоровели в Липецкой области, из них 61 - за последние сутки, сообщает администрация региона.
РИА Новости 07:13
Общество
Суд в США разрешил достать телеграф с затонувшего парохода «Титаник»
Частная американская компания RMS Titanic Inc. получила разрешение суда на извлечение и подъём из-под воды беспроводного телеграфа фирмы «Маркони», известного как «голос "Титаника"».
News.ru вчера в 04:40
Происшествия
В Донбассе погиб командир батальона «Луганск-1»
Газета.Ru 03:59
Общество
«Северный поток» освободили от газовой директивы ЕС
Федеральное сетевое агентство Германии (BNA) освободило газопровод "Северный поток" от правил Газовой директивы Евросоюза на территории Германии на 20 лет, сообщил оператор Nord Stream AG.
РИА Новости вчера в 13:24
Кино
Актриса из фильма «Лёд» ответила на критику Тарасовой
RT на русском 04:37
Шоу-бизнес
Тодоренко отдала награду «Женщина года» лишившейся кистей рук Грачевой
Телеведущая Регина Тодоренко отправила свою награду "Женщина года" Маргарите Грачевой, которой бывший муж из ревности отрубил кисти рук.
Газета.Ru 19 мая в 18:38
Кино
Питер Динклэйдж сыграет Ван Хельсинга в новом приключенческом фильме
Актёры сыграют в новой приключенческой ленте «Хороший, плохой, неживой» (Good Bad & Undead), постановщиком которой выступит Макс Барбаков («Палм-Спрингс»).
Игромания.ру 07:21
Шоу-бизнес
Сергей Соседов сообщил о состоянии Бориса Моисеева
Певец Борис Моисеев уже примерно год не появлялся на публике, а о его здоровье иногда рассказывает его друг и менеджер Сергей Горох.
RuNews24.ru вчера в 22:41
Общество
Тульская медсестра надела купальник под прозрачный защитный костюм
В Тульской областной клинической больнице одна из медсестер пришла в палату к пациентам в купальнике, поверх которого надела полупрозрачный защитный костюм.
Город55.ру вчера в 02:05
Происшествия
Отец пилота сгоревшего SSJ100 потребовал независимого расследования
Отец пилота отметил, что он сам, коллеги его сына и вся авиационная общественность надеются, что правоохранительные органы все-таки расследуют именно техническую составляющую дела.
РБК 07:45
Кино
Появились первые кадры сериала «Противостояние» по Стивену Кингу
Игромания.ру вчера в 07:31
Общество
В Совфеде предложили уголовное наказание за выплаты серых зарплат
В России могут ввести уголовную ответственность за начисление серой зарплаты.
РБК 06:51
Игры
Serious Sam 4 выйдет в августе, о чём сказали в 52-секундном трейлере
Игромания.ру вчера в 13:15
Шоу-бизнес
Бывший муж Лолиты попал в больницу
REGNUM 05:46
Энергетика
Предсказан новый виток нефтяной войны России и Саудовской Аравии
При повышении стоимости нефти до уровня 50-55 доллара за баррель может начаться новый виток ценовой войны между Россией и Саудовской Аравией.
Lenta.ru 02:36
Политика
У пяти депутатов Госдумы обнаружили антитела к коронавирусу
Экспресс-тесты выявили антитела к коронавирусу у пяти депутатов Госдумы, о заболевании которых ранее не было известно.
РБК 07:48