Экономика

ТК ЗвездаТК ЗвездаМедведев дал оценку развитию экономики в России в 2019 году

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев начал свое выступление на большом интервью, которое проходит сегодня, 5 декабря, с характеристики темпов развития экономики в стране. По его словам, в целом для России год был вполне успешным.
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