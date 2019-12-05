Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев начал свое выступление на большом интервью, которое проходит сегодня, 5 декабря, с характеристики темпов развития экономики в стране. По его словам, в целом для России год был вполне успешным.

Медведев дал оценку развитию экономики в России в 2019 году

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Политика Пресс-секретарь Медведева назвал манипуляцией расследование ФБК Пресс секретарь главы правительства РФ Дмитрия Медведева прокомментировал расследование ФБК о полетах его жены на бизнес-джете, связанном с ВТБ через офшор.

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