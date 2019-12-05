Экономика
NewInformМедведев заявил об объемах роста ВВП России по итогам 2019 года
По словам премьер-министра, ВВП России по итогам 2019 года увеличится на 1,3 — 1,5%. Глава правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев озвучил прогнозы специалистов по объему роста ВВП страны. По его словам, по итогам текущего года рост ВВП России составит около 1,3 — 1,5%.
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О лекарствах, допинге и домашнем насилии. Главное из «Разговора с Дмитрием Медведевым»
ТАСС05 декабря в 06:10
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