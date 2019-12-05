Экономика

NewInformNewInformМедведев заявил об объемах роста ВВП России по итогам 2019 года

По словам премьер-министра, ВВП России по итогам 2019 года увеличится на 1,3 — 1,5%. Глава правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев озвучил прогнозы специалистов по объему роста ВВП страны. По его словам, по итогам текущего года рост ВВП России составит около 1,3 — 1,5%.
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Якутия: ускоренный рост промышленности и лидерство по инвестициям

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Создание проблем для страны и людей: в чём преуспел кабинет Медведева

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ПРАЙМ05 декабря в 04:23

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ТАСС05 декабря в 06:10
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Автоматически обработан 7081 источник, обновлено в 15:18, Ашберн
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Во время встречи президента России Владимира Путина и президента Белоруссии Александра Лукашенко удалось достигнуть прогресса по некоторым вопросам.
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Массовая авария произошла в Нижнем Новгороде

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Число погибших при пожаре в одесском колледже возросло до семи

Спасатели нашли тела еще двух погибших при пожаре в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса.
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Российские спортсмены поедут на ОИ как команда ОКР

Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков сообщил в эфире телеканала "Россия-24", что российские спортсмены на Олимпиаде-2020 в Токио будут выступать в составе команды ОКР.
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