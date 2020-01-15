Политика
RT на русскомПравительство России ушло в отставку
Премьер-министр России Дмитрий Медведев на встрече с главой государства Владимиром Путиным после оглашения послания президента Федеральному собранию заявил, что правительство в полном составе уходит в отставку.
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Президент России Владимир Путин ходе послания Федеральному собранию предложил запретить высокопоставленным чиновникам и государственным служащим иметь иностранное гражданство или вид на жительство в другой стране.
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В список новых обладателей «золотых паспортов» Мальты вошли в том числе россияне.
Экономика
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Министр финансов России Антон Силуанов рассказал RT, в какую сумму обойдутся бюджету объявленные российским президентом Владимиром Путиным социальные меры.
Происшествия
Австрия выдала России обвиняемого в убийстве 21-летней давности
В Россию из Австрии экстрадирован выходец из Армении Гарри Григорянц, обвиняемый в убийстве на территории Красноярского края, сообщили "Интерфаксу" в Генпрокуратуре РФ.
Политика
Новый посол США Салливан в четверг прибудет в Россию
Джон Салливан, как ожидается, в четверг прибудет в Москву, где приступит к исполнению обязанностей посла США в России.
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Число пострадавших при взрыве в Испании возросло до восьми
Число пострадавших в результате взрыва на нефтехимическом заводе в каталонской провинции Таррагона увеличилось до восьми, сообщила в Twitter служба экстренной медицинской помощи.
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Путин: "За президентом остается право отстранять премьер-министра".
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Действие «Вечных» развернётся после событий фильма «Мстители: Финал»
Судя по описанию, действие ленты будет разворачиваться после событий, описанных в фильме "Мстители: Финал": в тексте говорится, что после "неожиданной трагедии" Вечные вынуждены "выйти из тени" и объединиться против древнейшего врага человечества – Девиантов.Marvel также представил краткие описания персонажей.
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В перенесенном 15-м туре чемпионата Франции «ПСЖ» разгромил «Монако» (4:1). Голами отметились Неймар и Сарабия, Мбаппе оформил дубль.
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