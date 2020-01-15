В среду, 15 января, правительство Российской Федерации в полном составе ушло в отставку. Об этом стало известно несколько минут назад. Решение принято после обращения президента Путина к Федеральному Собранию.

Энергетика Белоруссия ищет альтернативу поставкам российской нефти Белоруссию не устраивают условия поставки российской нефти, поэтому власти и нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) взялись за поиск альтернативных маршрутов, в том числе из Польши, стран Балтии, Казахстана, Азербайджана и Украины.

Общество Путин пообещал продлить программу маткапитала до конца 2026 года Программа материнского капитала будет продлена в России до конца 2026 года, заявил президент Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию.

Политика Кадыров назначил исполняющего обязанности главы Чечни Глава Чечни Рамзан Кадыров назначил исполняющим обязанности руководителя республики председателя правительства региона Муслима Хучиева.

Политика Глеб Павловский назвал увольнение Медведева «спецоперацией» Политолог Глеб Павловский прокомментировал послание президента России Владимира Путина Федеральному Собранию и последовавшую вслед за ним отставку премьер-министра Дмитрия Медведева и всего правительства.

Экономика Группа «Дело» объявила оферту на выкуп акций «Трансконтейнера» Группа компаний "Дело" опубликовала обязательное предложение о выкупе акций "Трансконтейнера" у других акционеров компании, стоимость одной ценной бумаги составит 8679 рублей 52 копейки, говорится в сообщении группы.

Общество Суд взыскал с оппозиционеров более 2,3 млн рублей по иску прокуратуры Черемушкинский суд Москвы взыскал более 2,3 млн руб. с оппозиционеров в пользу прокуратуры Москвы в связи с несогласованными акциями 27 июля и 3 августа 2019 г. в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму, передает ТАСС.

Финансы ЦБ предсказал новый максимум долговой нагрузки россиян В 2019 году уровень долговой нагрузки россиян уже обновил максимум за семь лет: на 1 октября он достиг 10,6%. Чтобы охладить сегмент необеспеченного кредитования, ЦБ ужесточил требования к выдаче беззалоговых кредитов: с 1 октября российские банки и МФО обязаны рассчитывать показатель долговой нагрузки (ПДН) клиента при выдаче ссуды свыше 10 тыс. руб.

Армия и оружие Опубликован момент столкновения между российскими и американскими военными в Сирии После появления информации о военном столкновении между российскими и американскими военнослужащими на севере Сирии, была опубликована фотография, которая, предположительно, и демонстрирует момент встречи американских и российских военных, с последующим, как сообщают источники, конфликтом, переросшим в драку.

Политика Симоньян и Канделаки заявили, что Путин начал бескровную революцию Российские телеведущие и руководители ведущих СМИ очень резко отреагировали на сделанные президентом России Владимиром Путиным заявления в ходе послания Федеральному Собранию РФ.

Происшествия В Лос-Анджелесе самолёт сбросил авиатопливо на детскую площадку Почти три десятка детей и взрослых обратились за медицинской помощью после того, как самолёт сбросил авиатопливо над детской площадкой при начальной школе в Лос-Анджелесе (США), сообщили 14 января в пожарной службе города.

Финансы Средняя ставка по вкладам в России опустилась ниже 6% В первой декаде января средняя максимальная ставка по вкладам в России снизилась до 5,93%, вновь обновив десятилетний минимум, следует из данных Центробанка.

Происшествия Возле «Черной речки» взорвалась и сгорела машина Вечером в среду, 15 января, на границе Петроградского и Приморского районов Петербурга, на улице Академика Крылова возле станции метро «Черная речка» прямо на трамвайных путях взорвалась машина с газовым баллоном.

Политика Путин поручил не допускать перебоев с поставками лекарств Президент России Владимир Путин в рамках послания Федеральному Собранию заявил, что ему известно о перебоях с поставками лекарств в российских регионах в 2019 году.