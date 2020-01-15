Политика
Городской телеканал (Брянск)Правительство России подало в отставку
В среду, 15 января, правительство Российской Федерации в полном составе ушло в отставку. Об этом стало известно несколько минут назад. Решение принято после обращения президента Путина к Федеральному Собранию.
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Политика
Путин внес кандидатуру главы ФНС на должность премьер-министра
Президент РФ Владимир Путин внес в Госдуму кандидатуру главы ФНС России Михаила Мишустина на должность премьер-министра.
Энергетика
Белоруссия ищет альтернативу поставкам российской нефти
Белоруссию не устраивают условия поставки российской нефти, поэтому власти и нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) взялись за поиск альтернативных маршрутов, в том числе из Польши, стран Балтии, Казахстана, Азербайджана и Украины.
Шоу-бизнес
Влад Топалов перенес с начала года две операции
Политика
Новым главой правительства России станет главный налоговик
Премьером станет Михаил Мишустин, руководитель Федеральной налоговой службы.
Политика
Президент Эстонии рассказала о рухнувшей надежде на Россию
Общество
Путин пообещал продлить программу маткапитала до конца 2026 года
Программа материнского капитала будет продлена в России до конца 2026 года, заявил президент Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию.
Политика
Кадыров назначил исполняющего обязанности главы Чечни
Глава Чечни Рамзан Кадыров назначил исполняющим обязанности руководителя республики председателя правительства региона Муслима Хучиева.
Политика
Глеб Павловский назвал увольнение Медведева «спецоперацией»
Политолог Глеб Павловский прокомментировал послание президента России Владимира Путина Федеральному Собранию и последовавшую вслед за ним отставку премьер-министра Дмитрия Медведева и всего правительства.
Происшествия
Австрия выдала России обвиняемого в убийстве, совершенном в 1998 году
Австрия экстрадировала в Россию обвиняемого в убийстве, которое было совершено в 1998 году, сообщила пресс-служба Генпрокуратуры РФ.
Экономика
Группа «Дело» объявила оферту на выкуп акций «Трансконтейнера»
Группа компаний "Дело" опубликовала обязательное предложение о выкупе акций "Трансконтейнера" у других акционеров компании, стоимость одной ценной бумаги составит 8679 рублей 52 копейки, говорится в сообщении группы.
Общество
Суд взыскал с оппозиционеров более 2,3 млн рублей по иску прокуратуры
Черемушкинский суд Москвы взыскал более 2,3 млн руб. с оппозиционеров в пользу прокуратуры Москвы в связи с несогласованными акциями 27 июля и 3 августа 2019 г. в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму, передает ТАСС.
Финансы
ЦБ предсказал новый максимум долговой нагрузки россиян
В 2019 году уровень долговой нагрузки россиян уже обновил максимум за семь лет: на 1 октября он достиг 10,6%. Чтобы охладить сегмент необеспеченного кредитования, ЦБ ужесточил требования к выдаче беззалоговых кредитов: с 1 октября российские банки и МФО обязаны рассчитывать показатель долговой нагрузки (ПДН) клиента при выдаче ссуды свыше 10 тыс. руб.
Армия и оружие
Опубликован момент столкновения между российскими и американскими военными в Сирии
После появления информации о военном столкновении между российскими и американскими военнослужащими на севере Сирии, была опубликована фотография, которая, предположительно, и демонстрирует момент встречи американских и российских военных, с последующим, как сообщают источники, конфликтом, переросшим в драку.
Армия и оружие
Немецкое СМИ назвало впечатляющим проект российского авианосца
После создания нового атомного авианосца российский морской флот сможет конкурировать с ВМС США, пишет немецкое издание Handelsblatt 14 января.
Гаджеты
Флагман Sony Xperia 5 Plus обзавелся датой анонса
Компания Sony наконец официально объявила дату анонса своих новых смартфонов смартфонов Xperia.
Общество
Учительницу из Ульяновска хотят уволить за покупку нижнего белья
Политика
Симоньян и Канделаки заявили, что Путин начал бескровную революцию
Российские телеведущие и руководители ведущих СМИ очень резко отреагировали на сделанные президентом России Владимиром Путиным заявления в ходе послания Федеральному Собранию РФ.
Происшествия
В Лос-Анджелесе самолёт сбросил авиатопливо на детскую площадку
Почти три десятка детей и взрослых обратились за медицинской помощью после того, как самолёт сбросил авиатопливо над детской площадкой при начальной школе в Лос-Анджелесе (США), сообщили 14 января в пожарной службе города.
Финансы
Средняя ставка по вкладам в России опустилась ниже 6%
В первой декаде января средняя максимальная ставка по вкладам в России снизилась до 5,93%, вновь обновив десятилетний минимум, следует из данных Центробанка.
Политика
Кабмин Украины установил численность населения страны
Напомним, в июне Украина вошла в список стремительно вымирающих стран ООН.
Здоровье
Число отравившихся питьевой водой в Кизляре выросло до 72 человек
В Кизляре с острой кишечной инфекцией госпитализированы 72 человек, в том числе десять детей.
Политика
В «Нафтогазе» поделились впечатлениями от встречи с Путиным
Исполнительный директор «Нафтогаз Украина» Юрий Витренко рассказал о встрече с президентом России Владимиром Путиным в ходе газовых переговоров.
Происшествия
Возле «Черной речки» взорвалась и сгорела машина
Вечером в среду, 15 января, на границе Петроградского и Приморского районов Петербурга, на улице Академика Крылова возле станции метро «Черная речка» прямо на трамвайных путях взорвалась машина с газовым баллоном.
Футбол
Соболев согласовал контракт с ЦСКА
Кино
Создатели фильма «Дау» подадут в суд на Министерство культуры
Создатели фильма «Дау» подадут в суд на Министерство культуры после повторного отказа выдать прокатное удостоверение четырем частям проекта.
Футбол
Василий Березуцкий: в Голландии не особо любят Россию и США
Экс-защитник ЦСКА Василий Березуцкий поведал, как в Нидерландах относятся к России и США.
Политика
Путин поручил не допускать перебоев с поставками лекарств
Президент России Владимир Путин в рамках послания Федеральному Собранию заявил, что ему известно о перебоях с поставками лекарств в российских регионах в 2019 году.
Политика
Стала известна причина недовольства Путина правительством
Президент России Владимир Путин был недоволен работой правительства Дмитрия Медведева из-за хода реализации национальных проектов.