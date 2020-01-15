Политика

BFM.ruBFM.ruМедведев заявил об отставке правительства

Премьер Дмитрий Медведев заявил об отставке правительства в действующем составе. На встрече с президентом Владимиром Путиным он заявил, что считает такой шаг правильным на фоне оглашенных главой государства предложений об изменении конституции, передает ТАСС.
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Правительство России подало в отставку

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев считает правильным на фоне оглашенных президентом предложений об изменении Конституции подать в отставку правительству в действующем составе. Об этом он сообщил в ходе встречи президента Владимира Путина с кабинетом министров.
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