Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев считает правильным на фоне оглашенных президентом предложений об изменении Конституции подать в отставку правительству в действующем составе. Об этом он сообщил в ходе встречи президента Владимира Путина с кабинетом министров.

с чего всё началось

Премьер Дмитрий Медведев заявил об отставке правительства в действующем составе. На встрече с президентом Владимиром Путиным он заявил, что считает такой шаг правильным на фоне оглашенных главой государства предложений об изменении конституции, передает ТАСС.

Наше время (г. Ростов-на-Дону)

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