Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил о том, что, несмотря на информацию о наличии в России «антибелорусских элементов», влияющих на госполитику РФ, таковых на российской территории нет. Соответствующее заявление Медведев сделал в ходе переговоров с премьер-министром Белоруссии Сергеем Румасом.

Медведев заявил об отсутствии «антибелорусских элементов» в России

Экономика Всемирный банк отвел России 100 лет на развитие человеческого капитала Экономисты Всемирного банка называют удивительным то, что доля человеческого капитала в совокупном богатстве России значительно ниже, чем в странах ОЭСР, «поскольку показатели образования в России, по-видимому, находятся на одном уровне и даже лучше, чем показатели ОЭСР в некоторых областях».

Шоу-бизнес Познер отказался реагировать на нападки Певцова Телеведущий Владимир Познер отказался отвечать на высказывания актера Дмитрия Певцова, осудившего журналиста за высказывание о противниках абортов.

Общество Генпрокуратура Германии начала расследование дела Скрипалей Генпрокуратура Германии начала собственное расследование дела об отравлении Сергея и Юлии Скрипалей в Солсбери.

Шоу-бизнес 51-летняя Екатерина Стриженова вышла в свет в прозрачной блузке Публика не скрывала своего восхищения, тихонько шушукаясь: "Какая красавица!", "Смело, в ее-то возрасте в такой блузке выходить в свет!", "Красивая пара", "Катюша просто великолепна, а ведь уже не девочка", "Какая она молоденькая, вот это бабушка!".

Общество Украина поставила России условие по газовым спорам Витренко отметил, что Еврокомиссия попросила стороны обсудить урегулирование вопросов прошлого и текущего судебных споров, поскольку «Газпром» включает это в пакет для переговоров по транзиту.

Футбол Арсенал (Тула) — Локомотив 4:0 Тульский "Арсенал" одержал оглушительную победу в матче против московского "Локомотива". Клубы встретились в Туле 6 декабря.

Шоу-бизнес Наталья Ветлицкая вернулась в Испанию Недавно звезда 90-х объявила о триумфальном возвращении на сцену: более десяти лет Наталья Ветлицкая прожила за границей, забросив профессионально заниматься музыкой.