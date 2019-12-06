Политика
REGNUMМедведев заявил об отсутствии «антибелорусских элементов» в России
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил о том, что, несмотря на информацию о наличии в России «антибелорусских элементов», влияющих на госполитику РФ, таковых на российской территории нет. Соответствующее заявление Медведев сделал в ходе переговоров с премьер-министром Белоруссии Сергеем Румасом.
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Общество
Стал известен главный цвет 2020 года
Политика
Зеленский отказался от прямых переговоров с республиками Донбасса
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не намерен вести прямые переговоры с представителями народных республик Донбасса.
Гаджеты
Раскрыт уровень производительности флагманских смартфонов 2020 года
Буквально на днях американская компания Qualcomm анонсировала новое поколение фирменных флагманских процессоров — Snapdragon 865.
Экономика
Всемирный банк отвел России 100 лет на развитие человеческого капитала
Экономисты Всемирного банка называют удивительным то, что доля человеческого капитала в совокупном богатстве России значительно ниже, чем в странах ОЭСР, «поскольку показатели образования в России, по-видимому, находятся на одном уровне и даже лучше, чем показатели ОЭСР в некоторых областях».
Шоу-бизнес
Познер отказался реагировать на нападки Певцова
Телеведущий Владимир Познер отказался отвечать на высказывания актера Дмитрия Певцова, осудившего журналиста за высказывание о противниках абортов.
Армия и оружие
В Китае обвинили РФ в хищении технологии гиперзвуковых ракет «Циркон»
В Китае медиа-издание Sina Military опубликовало статью, в которой РФ обвиняют в хищении технологии гиперзвуковых ракет «Циркон».
Политика
На Украине объявили о подготовке «марша на Крым»
Участники запрещенного в России Меджлиса крымскотатарского народа намерены организовать шествие с территории Украины в Крым.
Фигурное катание
Трусова с падением откатала короткую программу в финале Гран-при
Российская фигуристка Александра Трусова упала в короткой программе в финале Гран-при в Турине.
Футбол
Евгений Калешин рассказал, что ушёл из «Урожая» из-за панических атак
Футбольный тренер Евгений Калешин рассказал со страниц издания Sports.ru о том, что причиной его ухода из ФК «Урожай» стали психологические проблемы.
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Генпрокуратура Германии начала расследование дела Скрипалей
Генпрокуратура Германии начала собственное расследование дела об отравлении Сергея и Юлии Скрипалей в Солсбери.
Футбол
Эдгард Запашный: Главного дрессировщика выбираем раз в шесть лет
Кино
Вышел первый тизер-трейлер фильма «Последний богатырь: Корень зла»
Студия Disney опубликовала в своей группе в «Одноклассниках» первый тизер-трейлер фильма «Последний богатырь: Корень зла».
Политика
Китай ввел визовые ограничения в отношении американских дипломатов
Китай вводит в отношении США ответные ограничительные меры, которые касаются американских дипломатов, работающих в КНР.
Происшествия
Число погибших при пожаре в одесском колледже увеличилось до двух
Здание постепенно разбирают от завалов и обнаруживают отдельные очаги тления. Пожар в одесском колледже произошел днем 4 декабря.
Шоу-бизнес
51-летняя Екатерина Стриженова вышла в свет в прозрачной блузке
Публика не скрывала своего восхищения, тихонько шушукаясь: "Какая красавица!", "Смело, в ее-то возрасте в такой блузке выходить в свет!", "Красивая пара", "Катюша просто великолепна, а ведь уже не девочка", "Какая она молоденькая, вот это бабушка!".
Гаджеты
Apple выпустит пять iPhone в 2020 году
Кино
Критики рассказали, почему фильм «Сиротский Бруклин» – не шедевр
Кино
«Яндекс» собирается снимать кино и сериалы по сценариям BBC
Выбрали ли в компании конкретные форматы для будущего производства, и кто именно будет снимать новые сериалы или фильмы, пока не сообщается.
Общество
Украина поставила России условие по газовым спорам
Витренко отметил, что Еврокомиссия попросила стороны обсудить урегулирование вопросов прошлого и текущего судебных споров, поскольку «Газпром» включает это в пакет для переговоров по транзиту.
Футбол
Арсенал (Тула) — Локомотив 4:0
Тульский "Арсенал" одержал оглушительную победу в матче против московского "Локомотива". Клубы встретились в Туле 6 декабря.
Политика
Зеленский предлагает создать на Донбассе «муниципальную стражу»
По замыслу украинского президента, на неподконтрольных киевской власти территориях Донбасса следует создать «муниципальную стражу».
Футбол
Сергей Семак: «Мы провели хороший матч сегодня»
Главный тренер «Зенита» рассказал, что игра с «Динамо» удалась его команде.
Наука
Ученые создали модель, помогающую лучше понять тектонические процессы
Специалисты Федеральной политехнической школы Лозанны и Института Вейцмана создали модель скольжения между двумя телами.
Шоу-бизнес
Наталья Ветлицкая вернулась в Испанию
Недавно звезда 90-х объявила о триумфальном возвращении на сцену: более десяти лет Наталья Ветлицкая прожила за границей, забросив профессионально заниматься музыкой.
Происшествия
Директора ФБК Ивана Жданова арестовали на 10 суток
Хамовнический суд Москвы назначил руководителю Фонда борьбы с коррупцией Ивану Жданову 10 суток административного ареста, сообщил РБК адвокат подсудимого Владимир Воронин.
Армия и оружие
Трофейный украинский танк «Булат» модернизировали в ЛНР
В социальных сетях появилась фотография модернизированного луганскими ополченцами трофейного украинского танка Т-64БМ "Булат".
Общество
В США умер бежавший из СССР экс-майор КГБ Виктор Шеймов
Бежавший из СССР с помощью американских спецслужб бывший майор КГБ Виктор Шеймов скончался в США.