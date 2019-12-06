Политика

REGNUMREGNUMМедведев заявил об отсутствии «антибелорусских элементов» в России

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил о том, что, несмотря на информацию о наличии в России «антибелорусских элементов», влияющих на госполитику РФ, таковых на российской территории нет. Соответствующее заявление Медведев сделал в ходе переговоров с премьер-министром Белоруссии Сергеем Румасом.
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