Российский премьер-министр Дмитрий Медведев на встрече с белорусским коллегой Сергеем Румасом заверил его, что в России нет никаких "антибелорусских элементов".

Медведев заявил об отсутствии в России «антибелорусских элементов»

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