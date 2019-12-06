Политика

РИА НовостиРИА НовостиМедведев заявил об отсутствии в России «антибелорусских элементов»

Российский премьер-министр Дмитрий Медведев на встрече с белорусским коллегой Сергеем Румасом заверил его, что в России нет никаких "антибелорусских элементов".
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Медведев опроверг существование «антибелорусских элементов» в России

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