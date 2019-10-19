Политика
Газета.RuМедведев заявил об ответных мерах на размещение баз НАТО около России
Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил о готовности отвечать на размещение баз НАТО около границ страны. Об этом сообщает газета Večernje novosti. Он подчеркнул, что Россия заинтересована в обеспечении своей безопасности, как и другие страны.
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Медведев назвал ответные меры при размещении баз НАТО вблизи границ РФ
Аргументы и Фактывчера в 20:09
Медведев объяснил сербам, почему Россию не устраивает желание НАТО «понатыкать базы»
Царьградвчера в 18:33
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Общество
Forbes включил семь российских компаний в рейтинг лучших работодателей
Семь российских компаний вошли в топ-500 лучших работодателей мира по версии американского журнала Forbes и компании Statista, сообщает издание.
РБК вчера в 16:04
Происшествия
Число жертв прорыва дамбы в Красноярском крае возросло до 12
В результате прорыва дамбы в населённом пункте Щетинкино (Курганский район, Красноярский край) погибли 12 человек.
REGNUM 00:17
Финансы
Банк России допустил более решительное снижение ключевой ставки
Центробанк предпочитает регулировать ключевую ставку умеренными темпами, однако возможно ее более активное снижение, рассказала в интервью CNBC глава регулятора Эльвира Набиуллина.
РИА Новости вчера в 05:27
Политика
Прокуратура США заинтересовалась бывшей компанией Олега Дерипаски
Всего в расследовании фигурируют 18 различных физических лиц и компаний, - сообщает агентство Bloomberg.
Эхо Москвы 00:04
Футбол
«Шахтер» забил шесть безответных голов «Колосу» в чемпионате Украины
«Горняки» смогли забить сопернику шесть голов, не пропустив ни одного в свои ворота. По дублю оформили Жуниор Мораес и Тайсон.
Bookmaker-ratings.ru вчера в 14:15
Политика
Молдавия отправит в Россию 20 тонн боеприпасов через Украину
Власти Молдавии хотят отправить в Россию около 20 тонн боеприпасов из Приднестровья. Поставки намерены осуществить через территорию Украины.
Телеканал 360° вчера в 14:12
Шоу-бизнес
Мать Тимати показала лицо внука от Решетовой
Мать рэпера Тимати Симона Юнусова опубликовала фотографии из роддома, где позавчера у ее сына родился сын.
Московский Комсомолец вчера в 09:04
Общество
Девы, сделайте правильный выбор, и звезды не обделят вас богатством
Вениамин Иванович, вам, как Деве, звезды советуют навести порядок в административных кругах, начиная с сегодняшнего «Часа Контроля» и в дорожной отрасли, работников которой вы сегодня будете чествовать.
Живая Кубань 16 октября в 23:56
Единоборства
Артур Бетербиев нокаутировал Александра Гвоздика
Только что в США завершился объединительный поединок в полутяжелом весе, в котором встретились чемпион IBF 34-летний россиянин Артур Бетербиев и чемпион WBC 32-летний украинец Александр Гвоздик.
Allboxing.ru 00:28
Шоу-бизнес
Бывшая жена Романа Абрамовича вышла замуж за миллиардера
Даша Жукова вышла замуж за Ставроса Ниархоса. Свадьба бывшей жены Романа Абрамовича и греческого миллиардера прошла в Париже.
Комсомольская правда 17 октября в 11:45
Общество
Илон Маск выступил в Краснодаре после шуточного приглашения
Газета.Ru вчера в 16:55
Кино
В Китае отложили премьеру фильма Тарантино «Однажды в Голливуде»
РБК вчера в 13:12
Космос
Планеты у других звезд оказались похожи на Землю составом
Московский Комсомолец вчера в 10:58
Энергетика
Возведение сербского участка «Турецкого потока» проходит по графику
Возведение сербского участка газопровода "Турецкий поток" осуществляется по графику, до конца года строительство будет закончено.
Московский Комсомолец вчера в 23:13
Происшествия
Россиянка выпрыгнула из окна после восьми часов изнасилований
Lenta.ru вчера в 09:30
Теннис
Андрей Рублёв стал полуфиналистом турнира «ВТБ Кубок Кремля»
Прежде оппоненты не встречались. В полуфинале соревнований "ВТБ Кубок Кремля" Рублёв сыграет с хорватом Марином Чиличем.
GoTennis.ru вчера в 15:54
Общество
Фомин день: что запрещено делать 19 октября
19 октября называют Фомин день.
Волгоград Онлайн вчера в 15:43
Происшествия
Почти 90 человек пострадали в ходе протестов в Каталонии
Накануне более полумиллиона человек вышли на манифестацию в столице Каталонии, приуроченной ко всеобщей забастовке.
Эхо Москвы 00:02
Общество
В Нью-Йорке закроют самую большую тюрьму в мире
Городской совет Нью-Йорка принял решение о закрытии самой крупной тюрьмы в мире Райкерс и строительстве четырех новых тюрем, 18 октября сообщает газета New York Times.
Красная весна вчера в 04:22
Музыка
Леди Гага упала со сцены во время танца с фанатом
Известная певица, исполнительница популярных хитов, Леди Гага упала со сцены во время своего концерта Enigma.
7 новостей вчера в 05:48
Музыка
Меладзе раскритиковал талантливого певца на шоу «Голос»
iReactor вчера в 23:21
Шоу-бизнес
Юлия Высоцкая устроила недельную голодовку
Ведущий «Вечернего Урганта» поинтересовался, как будет выходить из своей голодовки актриса, и предположил, что первым делом она попробует эклер.
Телепрограмма 17 октября в 19:38
Происшествия
Суд смягчил приговор бывшему полковнику Захарченко
Ведомости 17 октября в 15:17
Гаджеты
Huawei Watch GT 2 приехали в Россию
Компания Huawei объявила о старте предзаказов на умные часы Huawei Watch GT 2, продажа которых в России стартует 24 октября.
Профиль 17 октября в 13:57
Шоу-бизнес
Волочкова показала неудачное декольте до пояса
Большинство звезд, надевая декольте до пояса, пользуются самыми разными хитростями — от скотча до вшитых в ткань лифа поддерживающих элементов.
Wday.ru вчера в 00:01
Общество
Калашникова пришла на премьеру сериала с Пореченковым в платье-бюстье
Телепрограмма 17 октября в 15:12
Политика
Во Франции выступили за приостановление членства Турции в НАТО
Меры, по мнению депутатов, могут доходить вплоть до приостановления членства страны в НАТО.
Комсомольская правда вчера в 20:04
Происшествия
СК займется делом об избиении школьницы одноклассниками на Сахалине
РИА Новости 17 октября в 06:32
Политика
Кубанское казачье войско: депутаты Украины совершенно не знают историю
Казаки Кубанского казачьего войска выразили свою отрицательную позицию по этому вопросу и выразили обеспокоенность тем, что депутаты используют практику голословных заявлений от имени всего украинского народа, не опираются на исторические факты и преследуют меркантильные интересы.
Кубань 24 вчера в 09:56
Общество
На Украине снизилась численность населения
Численность населения Украины с января по август 2019 года сократилась на 177 тыс. человек, и к 1 сентября этот показатель находился на уровне 41,976 млн человек.
RT на русском вчера в 13:45