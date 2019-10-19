Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил о готовности отвечать на размещение баз НАТО около границ страны. Об этом сообщает газета Večernje novosti. Он подчеркнул, что Россия заинтересована в обеспечении своей безопасности, как и другие страны.

Медведев заявил об ответных мерах на размещение баз НАТО около России

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