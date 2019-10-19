Политика

Газета.RuГазета.RuМедведев заявил об ответных мерах на размещение баз НАТО около России

Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил о готовности отвечать на размещение баз НАТО около границ страны. Об этом сообщает газета Večernje novosti. Он подчеркнул, что Россия заинтересована в обеспечении своей безопасности, как и другие страны.
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Медведев: Россия не оставит без ответа размещение баз НАТО близ границ

Комсомольская правда01:01

Медведев заявил об ответных мерах на размещение баз НАТО около России

Газета.Ruвчера в 18:58

«Не только политически»: Россия ответит на размещение баз НАТО у своих границ

ТК Звездавчера в 17:00

Медведев заявил о готовности ответить на размещение баз НАТО около России

Lenta.ruвчера в 17:22

Медведев осудил попытки «затянуть» в НАТО страны с внутренним конфликтом

РИА Новостивчера в 17:08

Медведев: Россия будет отвечать на появление баз НАТО у своих границ

Российская газетавчера в 17:01

Медведев объяснил сербам, почему Россию не устраивает желание НАТО «понатыкать базы»

Царьградвчера в 18:33
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Автоматически обработано 7035 источников, обновлено в 02:11, Ашберн
Единоборства

Бетербиев нокаутировал Гвоздика в бою за титулы WBC и IBF

РИА Новости 00:52
Наука

Иранцы испытали собственный учебный самолет

Пытаясь повысить боеспособность своей авиации Иран на протяжении последних нескольких лет ведет разработку собственной авиационной техники, причем зачастую иранские инженеры прибегают и к копированию.
N+1 вчера в 05:37
Происшествия

Названа предварительная причина прорыва дамбы под Красноярском

Прорыв дамбы в населённом пункте Щетинкино (Курагинский район, Красноярский край), вероятно, произошёл из-за подмыва после дождей, сообщили 19 октября в администрации местного сельсовета.
REGNUM 00:11
Политика

Молдавия хочет получать поставки российского газа в обход Украины

В соответствии с действующими правилами операторы газовых систем двух государств обязаны обеспечить поставку газа до границы с Молдавией.
Общественная служба новостей вчера в 08:59
Армия и оружие

Российским журналистам показали заброшенную американскую базу в Сирии

Журналисты российских федеральных телеканалов посетили заброшенную военную базу США в Сирии.
Lenta.ru 00:57
Общество

Глава Росстандарта рассказал об отмене документов на поверку счетчиков

Порядок поверки счетчиков изменится: юридическое значение будет иметь только запись в специальной базе данных Росстандарта.
Российская газета 00:00
Единоборства

Рейес нокаутировал Вайдмана, Родригес победил Стивенса

В Бостоне завершился турнир UFC on ESPN 6. В главном событии турнира Доминик Рейес одержал победу нокаутом над Крисом Вайдманом.
Чемпионат вчера в 23:54
Происшествия

В Киеве убили внука азербайджанского композитора

Известия 00:43
Общество

Фомин день: что запрещено делать 19 октября

19 октября называют Фомин день.
Волгоград Онлайн вчера в 15:43
Происшествия

На борту летевшего из Пхукета в Москву самолета погиб ребенок

РБК вчера в 10:44
Происшествия

При пожаре в Ярославской области погибли пятеро детей и один взрослый

REGNUM 01:46
Происшествия

Число пострадавших в ходе беспорядков в Каталонии увеличилось до 89

В ходе беспорядков в Каталонии в пятницу, 18 октября, пострадали по меньшей мере 89 человек, ещё 31 участник акций задержан.
RT на русском вчера в 21:35
Политика

Глава ЕС считает, что история расширения Евросоюза еще не окончена

Отсутствие решения о начале переговоров по вступлению со Скопье и Тираной еще не означает, что процесс расширения ЕС закончился, заявил в пятницу глава Евросовета Дональд Туск.
РИА Новости вчера в 10:12
Футбол

«Локомотив» обыграл «Ахмат» в матче 13-го тура чемпионата России

Московский "Локомотив" в матче 13-го тура чемпионата России одержал победу над грозненским "Ахматом", сообщает "Газета.ru".
Радио Sputnik вчера в 15:01
Происшествия

Вооруженный грабитель застрелил посетителя в банке Екатеринбурга

В Екатеринбург в отделении одного из банков произошла стрельба, сообщают местные СМИ.
Газета.Ru вчера в 05:05
Единоборства

Отец Нурмагомедова ждет боя Хабиба с Макгрегором в Москве

Абдулманап Нурмагомедов, являющийся отцом и тренером российского чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова, признался, что не прочь еще раз увидеть бой сына с ирландским спортсменом Конором Макгрегором.
iReactor вчера в 09:54
Футбол

Хавбек «Ростова» рассказал о шутках про Мамаева

Полузащитник "Ростова" Хорен Байрамян рассказал, шутят ли в команде по поводу перехода Павла Мамаева и его тюремного прошлого, передает Sportbox.
Газета.Ru 00:17
Политика

Минэнерго США отказалось предоставить документы в рамках импичмента

Министерство энергетики США отказалось предоставить демократам из палаты представителей конгресса документы, которые были запрошены ими в связи с расследованием в рамках процедуры импичмента президента Дональда Трампа.
Российская газета вчера в 20:09
Космос

Впервые в истории в открытый космос с борта МКС вышли две женщины

Примерно в 14.40 по московскому времени впервые в истории мировой космонавтики сразу две женщины вышли для работы в открытый космос.
Российская газета вчера в 07:45
Армия и оружие

Минобороны назвало основную цель создания Путиным военной компании

Военно-строительная компания (ВСК), созданная по указу президента Владимира Путина, призвана избавиться от лишних подрядчиков и вывести военное строительство из коммерческого сектора.
РИА Новости вчера в 19:09
Хоккей

Передача Овечкина помогла «Вашингтону» победить «Рейнджерс» Панарина

Российские хоккеисты "Вашингтона" Александр Овечкин и Дмитрий Орлов стали авторами результативных передач.
Газета.Ru вчера в 21:47
Политика

Пушков оценил письмо Трампа Эрдогану

Член Совета Федерации Алексей Пушков прокомментировал тон письма, которое президент США Дональд Трамп направил турецкому лидеру Реджепу Тайипу Эрдогану в связи с началом военной операции Анкары в Сирии.
Rambler News Service 17 октября в 09:12
Музыка

Константин Меладзе раскритиковал талантливого участника шоу «Голос»

Продюсер Константин Меладзе, принимающий участие в новом сезоне шоу «Голос» на Первом канале в качестве наставника, раскритиковал вызвавшего восторг у зрителей во время «слепых» прослушиваний 30-летнего певца из Твери Рината Альбикова.
News.ru вчера в 18:59
Происшествия

Суд смягчил приговор бывшему полковнику Захарченко

Ведомости 17 октября в 15:17
Армия и оружие

В Германии начались учения НАТО со сценарием атомной войны

Известия вчера в 20:53
Экономика

В Госдуме начинают решать вопрос о компенсации советских вкладов

В свою очередь, первый замглавы комитета Госдумы по финрынку Игорь Дивинский («Единая Россия») заявил, что ежегодный перенос сроков выплаты компенсации уже «стал системой».
REGNUM 17 октября в 09:15
Армия и оружие

Минобороны рассекретило документы об освобождении Белграда

Минобороны России опубликовало рассекреченные документы к 75-летию освобождения Белграда от немецко-фашистских захватчиков.
РЕН ТВ 17 октября в 17:00
Общество

Исследование: россияне едят слишком много яиц

Рекомендованную норму жители страны превышают на 8 %. РБК сообщает, что в среднем россиянин съедает 280 яиц в год при рекомендованной норме в 260.
Бел.Ру вчера в 07:06
Армия и оружие

Эрдоган назвал главную цель переговоров с Путиным по ситуации в Сирии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что целью его прибытия в Россию является достижение соглашения с Москвой по выводу курдских формирований из сирийского Манбиджа.
Gazeta.SPb вчера в 13:41
Политика

Украинский нардеп Гончаренко пообещал добраться до Ольги Скабеевой

Новому объединению предстоит заниматься возвращением в культурное и социальное поле украинских этнических территорий и этнических украинцев.
Вести.Ru вчера в 08:14
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