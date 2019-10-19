Политика
Газета.RuМедведев заявил об ответных мерах на размещение баз НАТО около России
Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил о готовности отвечать на размещение баз НАТО около границ страны. Об этом сообщает газета Večernje novosti. Он подчеркнул, что Россия заинтересована в обеспечении своей безопасности, как и другие страны.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Медведев объяснил сербам, почему Россию не устраивает желание НАТО «понатыкать базы»
Царьградвчера в 18:33
Автоматически обработано 7035 источников, обновлено в 02:11, Ашберн
Наука
Иранцы испытали собственный учебный самолет
Пытаясь повысить боеспособность своей авиации Иран на протяжении последних нескольких лет ведет разработку собственной авиационной техники, причем зачастую иранские инженеры прибегают и к копированию.
N+1 вчера в 05:37
Происшествия
Названа предварительная причина прорыва дамбы под Красноярском
Прорыв дамбы в населённом пункте Щетинкино (Курагинский район, Красноярский край), вероятно, произошёл из-за подмыва после дождей, сообщили 19 октября в администрации местного сельсовета.
REGNUM 00:11
Политика
Молдавия хочет получать поставки российского газа в обход Украины
В соответствии с действующими правилами операторы газовых систем двух государств обязаны обеспечить поставку газа до границы с Молдавией.
Общественная служба новостей вчера в 08:59
Армия и оружие
Российским журналистам показали заброшенную американскую базу в Сирии
Журналисты российских федеральных телеканалов посетили заброшенную военную базу США в Сирии.
Lenta.ru 00:57
Общество
Глава Росстандарта рассказал об отмене документов на поверку счетчиков
Порядок поверки счетчиков изменится: юридическое значение будет иметь только запись в специальной базе данных Росстандарта.
Российская газета 00:00
Единоборства
Рейес нокаутировал Вайдмана, Родригес победил Стивенса
В Бостоне завершился турнир UFC on ESPN 6. В главном событии турнира Доминик Рейес одержал победу нокаутом над Крисом Вайдманом.
Чемпионат вчера в 23:54
Общество
Фомин день: что запрещено делать 19 октября
19 октября называют Фомин день.
Волгоград Онлайн вчера в 15:43
Происшествия
Число пострадавших в ходе беспорядков в Каталонии увеличилось до 89
В ходе беспорядков в Каталонии в пятницу, 18 октября, пострадали по меньшей мере 89 человек, ещё 31 участник акций задержан.
RT на русском вчера в 21:35
Политика
Глава ЕС считает, что история расширения Евросоюза еще не окончена
Отсутствие решения о начале переговоров по вступлению со Скопье и Тираной еще не означает, что процесс расширения ЕС закончился, заявил в пятницу глава Евросовета Дональд Туск.
РИА Новости вчера в 10:12
Футбол
«Локомотив» обыграл «Ахмат» в матче 13-го тура чемпионата России
Московский "Локомотив" в матче 13-го тура чемпионата России одержал победу над грозненским "Ахматом", сообщает "Газета.ru".
Радио Sputnik вчера в 15:01
Происшествия
Вооруженный грабитель застрелил посетителя в банке Екатеринбурга
В Екатеринбург в отделении одного из банков произошла стрельба, сообщают местные СМИ.
Газета.Ru вчера в 05:05
Единоборства
Отец Нурмагомедова ждет боя Хабиба с Макгрегором в Москве
Абдулманап Нурмагомедов, являющийся отцом и тренером российского чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова, признался, что не прочь еще раз увидеть бой сына с ирландским спортсменом Конором Макгрегором.
iReactor вчера в 09:54
Футбол
Хавбек «Ростова» рассказал о шутках про Мамаева
Полузащитник "Ростова" Хорен Байрамян рассказал, шутят ли в команде по поводу перехода Павла Мамаева и его тюремного прошлого, передает Sportbox.
Газета.Ru 00:17
Политика
Минэнерго США отказалось предоставить документы в рамках импичмента
Министерство энергетики США отказалось предоставить демократам из палаты представителей конгресса документы, которые были запрошены ими в связи с расследованием в рамках процедуры импичмента президента Дональда Трампа.
Российская газета вчера в 20:09
Космос
Впервые в истории в открытый космос с борта МКС вышли две женщины
Примерно в 14.40 по московскому времени впервые в истории мировой космонавтики сразу две женщины вышли для работы в открытый космос.
Российская газета вчера в 07:45
Армия и оружие
Минобороны назвало основную цель создания Путиным военной компании
Военно-строительная компания (ВСК), созданная по указу президента Владимира Путина, призвана избавиться от лишних подрядчиков и вывести военное строительство из коммерческого сектора.
РИА Новости вчера в 19:09
Хоккей
Передача Овечкина помогла «Вашингтону» победить «Рейнджерс» Панарина
Российские хоккеисты "Вашингтона" Александр Овечкин и Дмитрий Орлов стали авторами результативных передач.
Газета.Ru вчера в 21:47
Политика
Пушков оценил письмо Трампа Эрдогану
Член Совета Федерации Алексей Пушков прокомментировал тон письма, которое президент США Дональд Трамп направил турецкому лидеру Реджепу Тайипу Эрдогану в связи с началом военной операции Анкары в Сирии.
Rambler News Service 17 октября в 09:12
Музыка
Константин Меладзе раскритиковал талантливого участника шоу «Голос»
Продюсер Константин Меладзе, принимающий участие в новом сезоне шоу «Голос» на Первом канале в качестве наставника, раскритиковал вызвавшего восторг у зрителей во время «слепых» прослушиваний 30-летнего певца из Твери Рината Альбикова.
News.ru вчера в 18:59
Происшествия
Суд смягчил приговор бывшему полковнику Захарченко
Ведомости 17 октября в 15:17
Армия и оружие
В Германии начались учения НАТО со сценарием атомной войны
Известия вчера в 20:53
Экономика
В Госдуме начинают решать вопрос о компенсации советских вкладов
В свою очередь, первый замглавы комитета Госдумы по финрынку Игорь Дивинский («Единая Россия») заявил, что ежегодный перенос сроков выплаты компенсации уже «стал системой».
REGNUM 17 октября в 09:15
Армия и оружие
Минобороны рассекретило документы об освобождении Белграда
Минобороны России опубликовало рассекреченные документы к 75-летию освобождения Белграда от немецко-фашистских захватчиков.
РЕН ТВ 17 октября в 17:00
Общество
Исследование: россияне едят слишком много яиц
Рекомендованную норму жители страны превышают на 8 %. РБК сообщает, что в среднем россиянин съедает 280 яиц в год при рекомендованной норме в 260.
Бел.Ру вчера в 07:06
Армия и оружие
Эрдоган назвал главную цель переговоров с Путиным по ситуации в Сирии
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что целью его прибытия в Россию является достижение соглашения с Москвой по выводу курдских формирований из сирийского Манбиджа.
Gazeta.SPb вчера в 13:41
Политика
Украинский нардеп Гончаренко пообещал добраться до Ольги Скабеевой
Новому объединению предстоит заниматься возвращением в культурное и социальное поле украинских этнических территорий и этнических украинцев.
Вести.Ru вчера в 08:14