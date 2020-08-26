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BFM.ru
BFM.ru

Медведев заявил об угрозах для России от углеродного налога ЕС

Россия ответит на готовящийся углеродный налог в Евросоюзе. Об этом заявил Дмитрий Медведев. Зампред Совбеза провел совещание по вопросу обеспечения долгосрочных интересов страны в условиях введения этого налога с 2025 года, пишет «Интерфакс».В источнике
Подробнее о событии
РБК

Медведев предупредил о последствиях для бизнеса из-за нового налога ЕС

РБК09:40
Взгляд.ру

Медведев предупредил об опасности для России углеродного налога ЕС

Взгляд.ру07:55
Интерфакс

Медведев пообещал, что РФ ответит на готовящийся углеродный налог в ЕС

Интерфакс07:30
RT на русском

Медведев оценил возможные последствия введения углеродного налога в ЕС

RT на русском07:40
ТАСС

Медведев назвал углеродный налог ЕС «скрытым протекционизмом под благовидным предлогом»

ТАСС07:38
Российская газета

Медведев назвал углеродный налог ЕС «скрытым протекционизмом»

Российская газета07:44
РИА Новости

Медведев рассказал об опасности углеродного налога Евросоюза

РИА Новости07:20

В Германии указали сферу применения обнаруженных у Навального веществ

Немецкие государственные ведомства, регулирующие вопросы безопасности пищевой и непищевой продукции, раскрыли сферу применения веществ из группы ингибиторов холинэстеразы, которые ранее были обнаружены в организме Алексея Навального.
В Германии указали сферу применения обнаруженных у Навального веществ
Газета.Ru08:44
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Синод РПЦ сменил главу православной церкви в Белоруссии

"Священный Синод принял прошение патриаршего экзарха всея Беларуси митрополита Минского и Заславского Павла об освобождении от должности и выразил ему благодарность за понесенные труды", - отметил он.
РЕН ТВвчера в 10:09
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Титов назвал главной помехой восстановлению бизнеса в России нехватку спроса

"Больше половины респондентов отметили, что штатная численность сотрудников их компании на текущий момент по отношению к тому же периоду 2019 года составила 80-100%", – отмечается в документе.
ПРАЙМ10:10

Алексиевич отказалась давать показания в СК Белоруссии

Нобелевский лауреат и член президиума координационного совета (КС) Светлана Алексиевич заявила, что воспользовалась правом не свидетельствовать против себя на допросе в Следственном комитете (СК), передает Tut.by.
РБК08:59
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МИД Белоруссии провёл переговоры с Италией

Глава МИД Белоруссии Владимир Макей в процессе телефонного разговора со итальянским коллегой Луиджи Ди Майо, заявил готовность к диалогу с зарубежными коллегами по вопросам ситуации в стране, сообщает «РИА Новости».
Мойка7809:51