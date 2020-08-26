В Екатеринбурге фигуранту дела об АУЕ грозит восемь лет тюрьмы

Сторона обвинения запросила Николаю Бабарике, который обвиняется в организации сообщества, восемь лет заключения, а его супруге Наталье — четыре года, их другу Артему Зуеву — четыре года.