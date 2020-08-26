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BFM.ru
BFM.ru

Медведев заявил об угрозах для России от углеродного налога ЕС

Россия ответит на готовящийся углеродный налог в Евросоюзе. Об этом заявил Дмитрий Медведев. Зампред Совбеза провел совещание по вопросу обеспечения долгосрочных интересов страны в условиях введения этого налога с 2025 года, пишет «Интерфакс».В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Медведев рассказал об опасности углеродного налога Евросоюза

Ранее Евросоюз заявил о намерении ввести в рамках плана "Зеленая сделка" "углеродный налог" на импортируемые иностранные товары.
РИА Новости07:20
Подробнее о событии
RT на русском

Медведев оценил возможные последствия введения углеродного налога в ЕС

RT на русском07:40
Взгляд.ру

Медведев предупредил об опасности для России углеродного налога ЕС

Взгляд.ру07:55
Российская газета

Медведев назвал углеродный налог ЕС «скрытым протекционизмом»

Российская газета07:44
РБК

Медведев предупредил о последствиях для бизнеса из-за нового налога ЕС

РБК09:40
ТАСС

Медведев назвал углеродный налог ЕС «скрытым протекционизмом под благовидным предлогом»

ТАСС07:38
Интерфакс

Медведев пообещал, что РФ ответит на готовящийся углеродный налог в ЕС

Интерфакс07:30
РИА Новости

Медведев рассказал об опасности углеродного налога Евросоюза

РИА Новости07:20

Шойгу рассказал, кто первым получит вакцину от коронавируса в армии

Как передает телеканал "Звезда", по словам главы военного ведомства, первыми вакцину среди российских военнослужащих получат те, кто находится в составе экипажей кораблей дальней морской зоны, а также ракетчики, несущие круглосуточную вахту.
Шойгу рассказал, кто первым получит вакцину от коронавируса в армии
Народные новости04:09
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Оскар Кучера ушел из передачи Кудрявцевой на НТВ из-за усталости

После долгого отсутствия в телеэфире из-за заражения коронавирусом телеведущий Оскар Кучера сообщил о решении уйти с телеканала НТВ, где он на протяжении трех последних лет был соведущим Леры Кудрявцевой в шоу "Звезды сошлись".
Газета.Ruвчера в 14:03
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Путин поручил привлечь финансирование к расселению ветхого жилья

Москва, 26 августа 2020, 18:05 — REGNUM Вопрос использования различных инструментов привлечения финансирования к расселению жителей России из ветхого жилья поручил проработать президент страны Владимир Путин на заседании с членами правительства 26 августа.
REGNUM11:05

Омские медики боролись за жизнь Навального 44 часа

Врачи омской больницы скорой медицинской помощи (БСМП) № 1 боролись за жизнь основателя ФБК Алексея Навального 44 часа, заявили омские медики в открытом письме, опубликованном на странице минздрава Омской области в социальных сетях.
Ведомости09:57
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Путин поручил разобраться в ситуации с Башкирской содовой компанией

Президент России Владимир Путин дал поручение кабмину и руководству Республики Башкортостан разобраться в ситуации с Башкирской содовой компании (БСК) и выводом денег в офшоры, назвав "печальной историей" ситуацию вокруг этого предприятия и шихана Куштау.
Газета.Ru10:53
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NVIDIA показала эталонную GeForce RTX 3090. Подтверждён необычный дизайн и 12-контактный разъём питания

Добавим, что NVIDIA обещает поставлять в комплекте с видеокартами переходник на 12-контактный разъём с пары 8-контактных, так что покупать новый блок питания для GeForce RTX 3090 не придётся.
3DNews09:55

В России изменили правила надбавки за классное руководство

Надбавка в пять тысяч рублей за классное руководство учителям будет отделена от зарплаты, эта выплата пойдет отдельно, заявил министр просвещения Сергей Кравцов в ходе онлайн-встречи с главой партии "Справедливая Россия" Сергеем Мироновым.
РИА Новости03:24
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