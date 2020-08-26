Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика
BFM.ru
BFM.ru

Медведев заявил об угрозах для России от углеродного налога ЕС

Россия ответит на готовящийся углеродный налог в Евросоюзе. Об этом заявил Дмитрий Медведев. Зампред Совбеза провел совещание по вопросу обеспечения долгосрочных интересов страны в условиях введения этого налога с 2025 года, пишет «Интерфакс».В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Медведев рассказал об опасности углеродного налога Евросоюза

Ранее Евросоюз заявил о намерении ввести в рамках плана "Зеленая сделка" "углеродный налог" на импортируемые иностранные товары.
РИА Новости07:20
Подробнее о событии
РБК

Медведев предупредил о последствиях для бизнеса из-за нового налога ЕС

РБК09:40
Взгляд.ру

Медведев предупредил об опасности для России углеродного налога ЕС

Взгляд.ру07:55
РИА Новости

Медведев рассказал об опасности углеродного налога Евросоюза

РИА Новости07:20
RT на русском

Медведев оценил возможные последствия введения углеродного налога в ЕС

RT на русском07:40
ТАСС

Медведев назвал углеродный налог ЕС «скрытым протекционизмом под благовидным предлогом»

ТАСС07:38
Интерфакс

Медведев пообещал, что РФ ответит на готовящийся углеродный налог в ЕС

Интерфакс07:30
Российская газета

Медведев назвал углеродный налог ЕС «скрытым протекционизмом»

Российская газета07:44

Apple Watch Series 6 и следующие модели iPad засветились в документах ЕЭК

В поданных сегодня в ЕЭК списках устройств фигурируют как уже представленные и вышедшие на рынок Apple Watch Series 3 и Series 5 под управлением watchOS 7, так и неизвестные смарт-часы со следующими номерами моделей: A2291, A2292, A2351, A2352, A2375, A2376, A2355 и A2356.
3DNews12:48

Минздрав рассказал, когда в Россию придет вторая волна COVID-19

По словам главного инфекциониста Минздрава РФ Владимира Челанова, в ближайшее время в России ожидается некритичный рост заболеваемости – динамика КОВИД-19 вырастет в осенне-зимний период на фоне других респираторных вирусных инфекций.
Evo-rus.com08:11
65

«Новые мутанты» остались без рецензий из-за коронавируса

Ряд кинокритиков американских изданий отказались писать рецензии на хоррор «Новые мутанты» в связи с тем, что для них не устроили специальные пресс-показы, а предложили смотреть фильм на обычных киносеансах.
Культуромания10:30

С Навального взыскали более 3 млн рублей по иску мясокомбината

В столице суд взыскал с основателя Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального 3 346 554 рублей за оплату адвокатов АБ «Падва и партнеры» по иску об ущербе деловой репутации комбината «Дружба народов», пишет Интерфакс со ссылкой на картотеку суда.
9111.ru12:57
2