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BFM.ru
BFM.ru

Медведев заявил об угрозах для России от углеродного налога ЕС

Россия ответит на готовящийся углеродный налог в Евросоюзе. Об этом заявил Дмитрий Медведев. Зампред Совбеза провел совещание по вопросу обеспечения долгосрочных интересов страны в условиях введения этого налога с 2025 года, пишет «Интерфакс».В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Медведев рассказал об опасности углеродного налога Евросоюза

Ранее Евросоюз заявил о намерении ввести в рамках плана "Зеленая сделка" "углеродный налог" на импортируемые иностранные товары.
РИА Новости07:20
Подробнее о событии
Интерфакс

Медведев пообещал, что РФ ответит на готовящийся углеродный налог в ЕС

Интерфакс07:30
Коммерсантъ

Медведев заявил об угрозе для России от углеродного налога ЕС

Коммерсантъ11:04
РБК

Медведев предупредил о последствиях для бизнеса из-за нового налога ЕС

РБК09:40
RT на русском

Медведев оценил возможные последствия введения углеродного налога в ЕС

RT на русском07:40
ТАСС

Медведев назвал углеродный налог ЕС «скрытым протекционизмом под благовидным предлогом»

ТАСС07:38
Взгляд.ру

Экологический налог втягивает Европу в торговую войну

Взгляд.ру15:25
РИА Новости

Медведев рассказал об опасности углеродного налога Евросоюза

РИА Новости07:20

По делу о хищении электроники на миллиард рублей для МКС прошли обыски

В Московской области полицейские провели обыски у ряда бывших менеджеров ракетно-космической корпорации «Энергия», входящей в государственную корпорацию «Роскосмос», и у представителя руководства компании, входящей в «Ростех».
Lenta.ru13:39
9

Директор певицы МакSим прокомментировала сообщения о ее «исчезновении»

Певица МакSим ограничила общение со знакомыми и проводит время с детьми на море, сообщила «СтарХиту» ее директор Маргарита Соколова, комментируя заявление радиоведущей Аллы Довлатовой о ее «исчезновении».
Rambler News Service07:36
9

СМИ сравнили болезнь Навального с отравлением болгарского бизнесмена Гебрева

Лечащие врачи российского оппозиционера Алексея Навального из германской клиники «Шарите» связались с болгарскими коллегами, занимавшимися лечением бизнесмена Емельяна Гебрева, который был отравлен в 2015 году в Софии.
Коммерсантъ14:50
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Тренер «Локомотива»: Чорлука получил травму в матче с «Ахматом»

Капитан московского "Локомотива" Ведран Чорлука был заменен из-за травмы в матче 5-го тура чемпионата России по футболу с грозненским "Ахматом", рассказал главный тренер "красно-зеленых" Марко Николич.
РИА Новости14:10