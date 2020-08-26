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BFM.ru
BFM.ru

Медведев заявил об угрозах для России от углеродного налога ЕС

Россия ответит на готовящийся углеродный налог в Евросоюзе. Об этом заявил Дмитрий Медведев. Зампред Совбеза провел совещание по вопросу обеспечения долгосрочных интересов страны в условиях введения этого налога с 2025 года, пишет «Интерфакс».В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Медведев рассказал об опасности углеродного налога Евросоюза

Дмитрий Медведев назвал углеродный налог Евросоюза "скрытым протекционизмом под очень благовидным предлогом".
РИА Новостивчера в 07:20
Подробнее о событии
Взгляд.ру

Экологический налог втягивает Европу в торговую войну

Взгляд.рувчера в 15:25
ТАСС

Медведев назвал углеродный налог ЕС «скрытым протекционизмом под благовидным предлогом»

ТАССвчера в 07:38
РБК

Медведев предупредил о последствиях для бизнеса из-за нового налога ЕС

РБКвчера в 09:40
RT на русском

Медведев оценил возможные последствия введения углеродного налога в ЕС

RT на русскомвчера в 07:40
Коммерсантъ

Медведев заявил об угрозе для России от углеродного налога ЕС

Коммерсантъвчера в 11:04
Интерфакс

Медведев пообещал, что РФ ответит на готовящийся углеродный налог в ЕС

Интерфаксвчера в 07:30
РИА Новости

Медведев рассказал об опасности углеродного налога Евросоюза

РИА Новостивчера в 07:20

Белый дом обвинил Россию в нарушении протоколов деконфликтинга в Сирии

Соединенные Штаты утверждают, что российская сторона нарушила протоколы деконфликтинга в ходе инцидента на северо-востоке Сирии, в результате которого, по версии американской стороны, пострадали военнослужащие США.
Белый дом обвинил Россию в нарушении протоколов деконфликтинга в Сирии
ТАСС17:08
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Финляндия составила карту безопасных с точки зрения коронавируса стран. Зелёный свет дан только 17-ти, Россия — в красной зоне

Ведомство здравоохранения и социального развития Финляндии THL использовало светофорную модель, чтобы наглядно показать безопасные для путешествий страны в период пандемии.
Фонтанка.Рувчера в 14:03
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СМИ увидели сходство случая Навального с отравлением бизнесмена Гебрева

Немецкие врачи из клиники «Шарите», которые занимаются лечением оппозиционера Алексея Навального, связались с болгарскими медиками, лечившими бизнесмена Емельяна Гебрева, которого отравили в Болгарии в 2015 году.
РБК17:37
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Netflix выпустил трейлер фильма «Энола Холмс» о сестре Шерлока Холмса

На YouTube-канале Netflix появился официальный трейлер нового фильма «Энола Холмс» (Enola Holmes) - экранизации цикла романов Нэнси Спрингер о младшей сестре знаменитого британского сыщика Шерлока Холмса.
Комсомольская правдавчера в 01:55
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Три матча плей-офф НБА перенесены на фоне ситуации в Висконсине

Все три матча плей-офф НБА, запланированные на среду, не состоятся в этот день на фоне ситуации в американском городе Кеноша (штат Висконсин), где начались акции протеста после того, как полицейские выстрелили в Джейкоба Блейка, сообщается на странице НБА в Twitter.
РИА Новости17:35

При подтоплении Новой Третьяковки произведения искусства не пострадали

В результате протечки крыши здания Новой Третьяковки на Крымском Валу и частичного подтопления выставочных залов произведения искусства не пострадали, сообщили «РИА Новости» в пресс-службе галереи.
Коммерсантъвчера в 12:31
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Пять рекомендуемых врачами продуктов для включения в завтрак при диабете

Врачи констатируют, что завтрак является очень важным приемом пищи для диабетиков, поскольку долгое голодание может быть вредным для них, если они принимают лекарства, регулирующие уровень сахара в крови.
MedikForum.ru23 августа в 23:00

Пригожин выкупил долг Навального и ФБК у «Московского школьника»

Бизнесмен Евгений Пригожин выкупил у комбината питания «Московский школьник» долг оппозиционера Алексея Навального, его соратницы Любови Соболь и Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), который образовался в итоге судебного разбирательства по делу о клевете.
РБКвчера в 04:18
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Разрешен парадокс, связанный с перемычкой нашей Галактики

В настоящее время перемычка как раз встречается с одним из рукавов Млечного пути, поэтому при наблюдениях галактического центра мы видим более крупную и медленную перемычку, в то время как наблюдения движения звезд, расположенных в окрестностях Солнца, выявляют истинные размер и скорость движения перемычки, пояснили авторы свою концепцию.
AstroNews.ruвчера в 06:57
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