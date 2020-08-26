Роберт Паттинсон назвал любимую видеоигру, которая довела его до слез

Будущий Бэтмен назвал своей самой любимой видеоигрой Final Fantasy VII и даже признался, что смерть одного из ключевых персонажей японской RPG довела его до слез, хотя, по его словам, за всю жизнь он плакал не больше трех раз.