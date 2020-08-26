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BFM.ru
BFM.ru

Медведев заявил об угрозах для России от углеродного налога ЕС

Россия ответит на готовящийся углеродный налог в Евросоюзе. Об этом заявил Дмитрий Медведев. Зампред Совбеза провел совещание по вопросу обеспечения долгосрочных интересов страны в условиях введения этого налога с 2025 года, пишет «Интерфакс».В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Медведев рассказал об опасности углеродного налога Евросоюза

Ранее Евросоюз заявил о намерении ввести в рамках плана "Зеленая сделка" "углеродный налог" на импортируемые иностранные товары.
РИА Новости07:20
Подробнее о событии
РБК

Медведев предупредил о последствиях для бизнеса из-за нового налога ЕС

РБК09:40
Взгляд.ру

Медведев предупредил об опасности для России углеродного налога ЕС

Взгляд.ру07:55
РИА Новости

Медведев рассказал об опасности углеродного налога Евросоюза

РИА Новости07:20
RT на русском

Медведев оценил возможные последствия введения углеродного налога в ЕС

RT на русском07:40
ТАСС

Медведев назвал углеродный налог ЕС «скрытым протекционизмом под благовидным предлогом»

ТАСС07:38
Интерфакс

Медведев пообещал, что РФ ответит на готовящийся углеродный налог в ЕС

Интерфакс07:30
Российская газета

Медведев назвал углеродный налог ЕС «скрытым протекционизмом»

Российская газета07:44

Минторг США внес в черный список два НИИ Минобороны России

Бюро по вопросам промышленности и безопасности Министерства торговли США внесло в свой черный список 33-й Центральный научно-исследовательский испытательный институт (33-й ЦНИИИ) и 48-й Центральный научно-исследовательский институт (48-й ЦНИИ) Министерства обороны России, а также московский Государственный научно-исследовательский институт органической химии и технологии (ГосНИИОХТ).
Минторг США внес в черный список два НИИ Минобороны России
ТАСС10:47
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Путин поручил разобраться в ситуации с Башкирской содовой компанией

Президент России Владимир Путин дал поручение кабмину и руководству Республики Башкортостан разобраться в ситуации с Башкирской содовой компании (БСК) и выводом денег в офшоры, назвав "печальной историей" ситуацию вокруг этого предприятия и шихана Куштау.
Газета.Ru10:53
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Роберт Паттинсон назвал любимую видеоигру, которая довела его до слез

Будущий Бэтмен назвал своей самой любимой видеоигрой Final Fantasy VII и даже признался, что смерть одного из ключевых персонажей японской RPG довела его до слез, хотя, по его словам, за всю жизнь он плакал не больше трех раз.
Российская газета09:45

Алексиевич отказалась давать показания в СК Белоруссии

Нобелевский лауреат и член президиума координационного совета (КС) Светлана Алексиевич заявила, что воспользовалась правом не свидетельствовать против себя на допросе в Следственном комитете (СК), передает Tut.by.
РБК08:59
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Месси обсудил с Гвардиолой переход в «Манчестер Сити»

Ранее стало известно, что решение об уходе Месси принял после того, как новый главный тренер Рональд Куман не слишком красиво объявил другу аргентинца Луису Суаресу о том, что в его услугах клуб больше не нуждается.
Российская газета01:55

На Кубани число действующих лесных пожаров сократилось до трех

В Краснодарском крае на утро 26 августа действуют три лесных пожара под Анапой, Геленджиком и Новороссийском, два из них локализованы, сообщает пресс-служба регионального управления МЧС России.
Деловая газета. Юг02:35
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Песков прокомментировал решение Пригожина по долгу Навального и ФБК

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал сообщения о том, что директор компании «Конкорд менеджмент и консалтинг» Евгений Пригожин выкупил у комбината питания «Московский школьник» долг Алексея Навального, Любови Соболь и «Фонда борьбы с коррупцией» (ФБК)*.
RT на русском06:25
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45-летняя Татьяна Навка спровоцировала слухи о третьей беременности

Татьяна Навка спровоцировала слухи о третьей беременности Источники из окружения Татьяны Навки, предпочитающие оставаться анонимными, подтвердили, что Татьяна Навка и Дмитрий Песков готовятся вновь стать родителями.
Вокруг ТВ05:26
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