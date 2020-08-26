Медведев заявил об угрозах для России от углеродного налога ЕС
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Россия ответит на готовящийся углеродный налог в Евросоюзе. Об этом заявил Дмитрий Медведев. Зампред Совбеза провел совещание по вопросу обеспечения долгосрочных интересов страны в условиях введения этого налога с 2025 года, пишет «Интерфакс».В источнике
С чего всё началось
Медведев рассказал об опасности углеродного налога Евросоюза
Ранее Евросоюз заявил о намерении ввести в рамках плана "Зеленая сделка" "углеродный налог" на импортируемые иностранные товары.
РИА Новости07:20
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