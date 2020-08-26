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BFM.ru
BFM.ru

Медведев заявил об угрозах для России от углеродного налога ЕС

Россия ответит на готовящийся углеродный налог в Евросоюзе. Об этом заявил Дмитрий Медведев. Зампред Совбеза провел совещание по вопросу обеспечения долгосрочных интересов страны в условиях введения этого налога с 2025 года, пишет «Интерфакс».В источнике
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Взгляд.ру

Экологический налог втягивает Европу в торговую войну

Взгляд.рувчера в 15:25
РИА Новости

Медведев рассказал об опасности углеродного налога Евросоюза

РИА Новостивчера в 07:20
РБК

Медведев предупредил о последствиях для бизнеса из-за нового налога ЕС

РБКвчера в 09:40
RT на русском

Медведев оценил возможные последствия введения углеродного налога в ЕС

RT на русскомвчера в 07:40
ТАСС

Медведев назвал углеродный налог ЕС «скрытым протекционизмом под благовидным предлогом»

ТАССвчера в 07:38
Интерфакс

Медведев пообещал, что РФ ответит на готовящийся углеродный налог в ЕС

Интерфаксвчера в 07:30
Коммерсантъ

Медведев заявил об угрозе для России от углеродного налога ЕС

Коммерсантъвчера в 11:04

Пригожин выкупил долг Навального и ФБК у «Московского школьника»

Бизнесмен Евгений Пригожин выкупил у комбината питания «Московский школьник» долг оппозиционера Алексея Навального, его соратницы Любови Соболь и Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), который образовался в итоге судебного разбирательства по делу о клевете.
Пригожин выкупил долг Навального и ФБК у «Московского школьника»
РБКвчера в 04:18
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В Кремле прокомментировали инцидент между военными России и США в САР

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал инцидент между российскими и американскими военнослужащими на северо-востоке Сирии, в результате которого пострадали военные США.
RT на русском17:51
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Оскар Кучера ушел из передачи Кудрявцевой на НТВ из-за усталости

После долгого отсутствия в телеэфире из-за заражения коронавирусом телеведущий Оскар Кучера сообщил о решении уйти с телеканала НТВ, где он на протяжении трех последних лет был соведущим Леры Кудрявцевой в шоу "Звезды сошлись".
Газета.Ru25 августа в 14:03
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ЦБ и Visa предупредили банки об утечке данных 55 тыс. карт

Компания сообщала о ней еще в марте, но тогда речь шла только об именах, адресах, номерах телефона и данных электронной почты (без информации о банковских картах) "как минимум 1 тыс. пользователей" в России и Белоруссии, а не о 55 тысячах.
РБК17:00
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