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BFM.ru
BFM.ru

Медведев заявил об угрозах для России от углеродного налога ЕС

Россия ответит на готовящийся углеродный налог в Евросоюзе. Об этом заявил Дмитрий Медведев. Зампред Совбеза провел совещание по вопросу обеспечения долгосрочных интересов страны в условиях введения этого налога с 2025 года, пишет «Интерфакс».В источнике
Подробнее о событии
ТАСС

Медведев назвал углеродный налог ЕС «скрытым протекционизмом под благовидным предлогом»

ТАССвчера в 07:38
Коммерсантъ

Медведев заявил об угрозе для России от углеродного налога ЕС

Коммерсантъвчера в 11:04
РБК

Медведев предупредил о последствиях для бизнеса из-за нового налога ЕС

РБКвчера в 09:40
RT на русском

Медведев оценил возможные последствия введения углеродного налога в ЕС

RT на русскомвчера в 07:40
Взгляд.ру

Экологический налог втягивает Европу в торговую войну

Взгляд.рувчера в 15:25
Интерфакс

Медведев пообещал, что РФ ответит на готовящийся углеродный налог в ЕС

Интерфаксвчера в 07:30
РИА Новости

Медведев рассказал об опасности углеродного налога Евросоюза

РИА Новостивчера в 07:20

Омские врачи не признают наличие у Навального признаков отравления

Главный токсиколог Омской области и Сибирского федерального округа, заведующий отделением острых отравлений бюджетного учреждения здравоохранения Омской области "Городская клиническая больница скорой медицинской помощи № 1", доктор медицинских наук Александр Сабаев прокомментировал информацию немецких коллег о том, что причиной тяжелого состояния политика Алексея Навального стало отравление.
Омские врачи не признают наличие у Навального признаков отравления
Континент Сибирь Online25 августа в 02:43
1,5K

Омские медики боролись за жизнь Навального 44 часа

Врачи омской больницы скорой медицинской помощи (БСМП) № 1 боролись за жизнь основателя ФБК Алексея Навального 44 часа, заявили омские медики в открытом письме, опубликованном на странице минздрава Омской области в социальных сетях.
Ведомостивчера в 09:57
2,9K

Устроившего стрельбу в Крайстчерче приговорили к пожизненному сроку

Австралиец Брентон Таррант, устроивший стрельбу в двух мечетях в городе Крайстчерч в Новой Зеландии, приговорён к пожизненному тюремному заключению без права на условно-досрочное освобождение.
RT на русском22:31
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РЖД возобновили движение 80 % поездов, отменённых из-за коронавируса

Mossovetinfo.ru - ОАО «РЖД» возобновило движение почти 80% поездов дальнего следования, курсировавших до пандемии коронавируса, сообщил в интервью РИА Новости генеральный директор компании Олег Белозеров.
Моссовет01:27

Задержан представитель Рамзана Кадырова в Ивановской области

Оперативниками ФСБ в Крыму задержан представитель главы Чеченской республики в Ивановской области Иса Эдильсултанов Об этом сообщает 1000inf.ru/ Представительство Главы Чеченской Республики в Ивановской области было образовано в мае 2013 года.
Частник.Ruвчера в 08:08
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