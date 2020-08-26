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BFM.ru
BFM.ru

Медведев заявил об угрозах для России от углеродного налога ЕС

Россия ответит на готовящийся углеродный налог в Евросоюзе. Об этом заявил Дмитрий Медведев. Зампред Совбеза провел совещание по вопросу обеспечения долгосрочных интересов страны в условиях введения этого налога с 2025 года, пишет «Интерфакс».В источнике
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Взгляд.ру

Экологический налог втягивает Европу в торговую войну

Взгляд.рувчера в 15:25
Коммерсантъ

Медведев заявил об угрозе для России от углеродного налога ЕС

Коммерсантъвчера в 11:04
РИА Новости

Медведев рассказал об опасности углеродного налога Евросоюза

РИА Новостивчера в 07:20
RT на русском

Медведев оценил возможные последствия введения углеродного налога в ЕС

RT на русскомвчера в 07:40
ТАСС

Медведев назвал углеродный налог ЕС «скрытым протекционизмом под благовидным предлогом»

ТАССвчера в 07:38
Интерфакс

Медведев пообещал, что РФ ответит на готовящийся углеродный налог в ЕС

Интерфаксвчера в 07:30
РБК

Медведев предупредил о последствиях для бизнеса из-за нового налога ЕС

РБКвчера в 09:40

Белоруссия и Казахстан захотели торговать с Россией по-своему

Сразу две страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) — Белоруссия и Казахстан — захотели добиться корректировки правил участия в российских госзакупках, чтобы иметь возможность торговать с Москвой по-своему, пишет «Коммерсантъ».
Lenta.ru02:33

В Германии указали сферу применения обнаруженных у Навального веществ

Немецкие государственные ведомства, регулирующие вопросы безопасности пищевой и непищевой продукции, раскрыли сферу применения веществ из группы ингибиторов холинэстеразы, которые ранее были обнаружены в организме Алексея Навального.
Газета.Ruвчера в 08:44
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Бывший вице-премьер Алтая Пальталлер задержан за превышение полномочий

Правоохранительные органы задержали бывшего первого заместителя председателя правительства Республики Алтай Роберта Пальталлера по подозрению в превышении полномочий в период пребывания на должности.
Газета.Ru01:26
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Белоруссия не признала нарушение воздушного пространства Литвы

Исполняющий обязанности заместителя командующего ВВС и ВПО Белоруссии полковник Олег Орлов отмечает, что летчики управляли самолётами в соответствии с белорусским и международным законодательством.
Evo-rus.com25 августа в 02:01
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В США оценили рассекреченное видео испытаний советской «Царь-бомбы»

Вашингтон, 27 августа 2020, 08:37 — REGNUM Статью, которая посвящена рассекреченном фильму об испытаниях Советским Союзом 50-мегатонной термоядерной бомбы, названной на Западе «Царь-бомбой», опубликовало 27 августа американское издание The Drive.
REGNUM01:37
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96 случаев коронавируса выявили в Кузбассе за сутки

Новые инфицирование зарегистрированы в Новокузнецке (29), Кемерове (27), Прокопьевске (13), Анжеро-Судженске (8), Ленинск-Кузнецком (7), Белово (3), Кемеровском МО (3), Новокузнецком МР (3), Краснобродском (1), Полысаево (1), Мысках (1), Ленинск-Кузнецком МО (1). На 27 августа в Кузбассе у 6 156 человек диагностирован коронавирус.
Kursk.com02:13
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Оскар Кучера ушел из передачи Кудрявцевой на НТВ из-за усталости

После долгого отсутствия в телеэфире из-за заражения коронавирусом телеведущий Оскар Кучера сообщил о решении уйти с телеканала НТВ, где он на протяжении трех последних лет был соведущим Леры Кудрявцевой в шоу "Звезды сошлись".
Газета.Ru25 августа в 14:03
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Три матча плей-офф НБА перенесены на фоне ситуации в Висконсине

Все три матча плей-офф НБА, запланированные на среду, не состоятся в этот день на фоне ситуации в американском городе Кеноша (штат Висконсин), где начались акции протеста после того, как полицейские выстрелили в Джейкоба Блейка, сообщается на странице НБА в Twitter.
РИА Новости17:35

РИАМО разыгрывает билеты на акустический концерт Krec в Москве

Региональное информационное агентство Московской области (РИАМО) разыграет среди своих подписчиков в соцсети «ВКонтакте» пару билетов на акустический концерт питерских хип-хоп романтиков Krec.
РИАМО24 августа в 07:42

Пропавшего 1 июля в Новосибирске подростка с аутизмом нашли мертвым

Пропавший в начале июля в Новосибирске 14-летний подросток найден мертвым в лесном массиве, сообщила журналистам старший помощник следственного управления СК РФ по Новосибирской области Анастасия Кулешова.
ТАСС03:02
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