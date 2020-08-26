Медведев заявил об угрозах для России от углеродного налога ЕС
Смотрите также
ФСБ арестовала украинского шпиона в РВСН
Военные США пострадали в столкновении с российским патрулем в Сирии
Состояние Маска впервые превысило $100 млрд
США включили в санкционный список два НИИ Минобороны РФ
ЦБ и Visa предупредили об утечке данных 55 тыс. банковских карт
В Москве прошла премьера фильма «Вратарь галактики» с Ефремовым
Белоруссия не признала нарушение воздушного пространства Литвы
Оскар Кучера ушел из передачи Кудрявцевой на НТВ из-за усталости
Поджог мог стать причиной пожара на борту военного корабля в США
Спасатели вызволили россиянку из ледяной расщелины в Альпах
ФСБ арестовала украинского шпиона в РВСН
Военные США пострадали в столкновении с российским патрулем в Сирии
ЦБ и Visa предупредили об утечке данных 55 тыс. банковских карт
Путин поручил разобраться с ситуацией с Башкирской содовой компанией
Россия ответила на расширение санкций США
Операторы связи отказываются от безлимитных тарифов
Омские медики боролись за жизнь Навального 44 часа
Устроившего стрельбу в Крайстчерче приговорили к пожизненному сроку
Ветеран ВМС США назвал уязвимое место России в случае войны с НАТО
Белорусский ОМОН пресек несанкционированную акцию оппозиции в Минске
Россия ответит на готовящийся углеродный налог в Евросоюзе. Об этом заявил Дмитрий Медведев. Зампред Совбеза провел совещание по вопросу обеспечения долгосрочных интересов страны в условиях введения этого налога с 2025 года, пишет «Интерфакс».В источнике
Подробнее о событии