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BFM.ru
BFM.ru

Медведев заявил об угрозах для России от углеродного налога ЕС

Россия ответит на готовящийся углеродный налог в Евросоюзе. Об этом заявил Дмитрий Медведев. Зампред Совбеза провел совещание по вопросу обеспечения долгосрочных интересов страны в условиях введения этого налога с 2025 года, пишет «Интерфакс».В источнике
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Взгляд.ру

Экологический налог втягивает Европу в торговую войну

Взгляд.рувчера в 15:25
Коммерсантъ

Медведев заявил об угрозе для России от углеродного налога ЕС

Коммерсантъвчера в 11:04
РИА Новости

Медведев рассказал об опасности углеродного налога Евросоюза

РИА Новостивчера в 07:20
RT на русском

Медведев оценил возможные последствия введения углеродного налога в ЕС

RT на русскомвчера в 07:40
ТАСС

Медведев назвал углеродный налог ЕС «скрытым протекционизмом под благовидным предлогом»

ТАССвчера в 07:38
Интерфакс

Медведев пообещал, что РФ ответит на готовящийся углеродный налог в ЕС

Интерфаксвчера в 07:30
РБК

Медведев предупредил о последствиях для бизнеса из-за нового налога ЕС

РБКвчера в 09:40

Устроившего стрельбу в Крайстчерче приговорили к пожизненному сроку

Австралиец Брентон Таррант, устроивший стрельбу в двух мечетях в городе Крайстчерч в Новой Зеландии, приговорён к пожизненному тюремному заключению без права на условно-досрочное освобождение.
Устроившего стрельбу в Крайстчерче приговорили к пожизненному сроку
RT на русском22:31
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Три матча плей-офф НБА перенесены на фоне ситуации в Висконсине

Все три матча плей-офф НБА, запланированные на среду, не состоятся в этот день на фоне ситуации в американском городе Кеноша (штат Висконсин), где начались акции протеста после того, как полицейские выстрелили в Джейкоба Блейка, сообщается на странице НБА в Twitter.
РИА Новости17:35

Бывший вице-премьер Алтая Пальталлер задержан за превышение полномочий

Правоохранительные органы задержали бывшего первого заместителя председателя правительства Республики Алтай Роберта Пальталлера по подозрению в превышении полномочий в период пребывания на должности.
Газета.Ru01:26
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Сенатор прокомментировал новые планы Зеленского по Крыму

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что сегодня не существует действенной площадки для обсуждения вопроса о "возвращении" полуострова в состав Украины, а в "нормандском формате", по его словам, "никто не хочет говорить о Крыме, тем более Россия".
РИА Новости23:50