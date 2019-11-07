Общество
РИА НовостиМедведев заявил об успешном переходе России на цифровое телевидение
Россия успешно завершила переход с аналогового на цифровое телевещание, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев на заседании правительства.
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Правительство подвело итоги перехода на цифровое телевещание в России
Общественное телевидение России08:33
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Транспорт
Названа стоимость билетов на поезда в Крым
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В бундестаге назвали способ защитить «Северный поток — 2» от санкций
Депутат бундестага Вальдемар Гердт рассказал, что партия "Альтернатива для Германии" (AfD) пытается защитить "Северный поток — 2" от американских санкций.
РИА Новости 11:51
Политика
Украинская националистка назвала главное условие победы над Россией
Украина одержит победу над Россией, если нынешний украинский президент Владимир Зеленский наладит сотрудничество со своим предшественником Петром Порошенко - это заявила националистка, участница войны в Донбассе Маруся Зверобой.
Газета.Ru вчера в 15:20
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В Instagram Анастасии Заворотнюк появился снимок с мужем
В Instagram-аккаунте актрисы Анастасии Заворотнюк появилось совместное фото с ее супругом Петром Чернышевым.
Lenta.ru 08:54
Авто
Новый Toyota RAV4 начали собирать в России
Процесс сборки стал более автоматизированным благодаря установке на конвейере 133 новых роботов и появлению 100 новых механизмов каракури для подачи и перемещения деталей нового Toyota RAV4.
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Космос
В NASA вскрыли капсулу с лунным грунтом, собранным в 1972 году
В США ученые распечатали капсулу с лунным грунтом, доставленным на Землю в 1972 году астронавтами из миссии «Аполлон-17», сообщили в NASA.
Аргументы и Факты 07:02
Общество
В Центробанке раскрыли схему работы телефонных мошенников
Первый замглавы департамента информационной безопасности ЦБ России Артем Сычев рассказал о том, как чаще всего мошенники получают необходимую информацию о своих жертвах.
Газета.Ru 10:57
Политика
Захарова раскритиковала неискренность представителя Deutsche Welle
На неискренность пресс-секретаря медиахолдинга Deutsche Welle (DW) Кристофа Юмпельта указала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Российская газета 07:37
Общество
Ветхие дома в России предложили ремонтировать за счет граждан
Ветхое жилье предлагают ремонтировать за счет граждан до тех пор, пока оно не получит статус аварийного.
Известия вчера в 16:41
Происшествия
В Австрии задержали бывшего чиновника Минкультуры России
Ранее о задержании в Австрии экс-чиновника Минкультуры заявили в Национальной полиции Испании.
РИА Новости 10:30
Армия и оружие
Россия завладела секретной израильской ракетой
Российские военные получили секретную израильскую ракету-перехватчик после неудачного боевого пуска, сообщает Sina.
Газета.Ru вчера в 12:41
Общество
Арестованные картины Ананьевых нашли на складе в Подмосковье
Сотрудники Следственного комитета обнаружили на территории складского помещения в городском округе Домодедово более 200 картин, а также финансовые документы, связанные с Дмитрием и Алексеем Ананьевыми, указывается в сообщении Промсвязьбанка, поступившем в РБК.
РБК 09:47
Технологии
Популярное приложение для Android собирало информацию о пользователях
Новое клавиатурное приложение на Android-устройства под названием ai.type, которое уже успело стать популярным, оказалось опасным.
Мойка78 12:31
Шоу-бизнес
Наташа Королева потеряла ребенка после интимного скандала
Наташа Королева по праву считается одной из самых привлекательных певиц российского шоу-бизнеса.
Комсомольская правда вчера в 09:38
Общество
Гидрометцентр предупредил о резком похолодании
Непривычно теплая для ноября погода в центральной части России продлится до конца недели, заявила "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина.
РИА Новости 01:33
Общество
В Москве прошло шествие в честь 102-й годовщины Октябрьской революции
Демонстрация коммунистов, посвященная 102-й годовщине Октябрьской революции, прошла по центру Москвы от Страстного бульвара по Петровке до Площади Революции.
ТАСС 09:02
Общество
МВД заглушит сотовую связь в тюрьмах
В ведомстве полагают, что установка "блокираторов" поможет снизить число преступлений с применением информационно-телекоммуникационных технологий, в частности позволит бороться с дистанционным мошенничеством.
Газета.Ru вчера в 00:33
Наука
Впервые за 20 лет обнаружен новый штамм ВИЧ
БИЗНЕС Online 00:14
Политика
Меркель и Столтенберг не согласились с Макроном о смерти мозга НАТО
Канцлер Германии Ангела Меркель осудила высказывание президента Франции Эммануэля Макрона о «смерти мозга» НАТО.
РБК 12:19
Космос
Российский астроном открыл первую межзвездную комету
Астроном добавил, что до Земли комета не доберется, а развернется в Солнечной системе и отправится в обратном направлении.
Комсомольская правда 05 ноября в 09:34
Футбол
Черчесов прокомментировал ошибку Гильерме в матче с «Ювентусом»
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов — про ошибку голкипера «Локомотива» Маринату Гильерме в матче Лиги чемпионов с «Ювентусом» (1:2). Вратарь не сумел удержать мяч в руках после штрафного от Криштиану Роналду, после чего забил Аарон Рэмси.
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Актриса и телеведущая Екатерина Стриженова очень сильно похудела. За последние полгода она скинула 12 килограмм.
ToDay News Ufa вчера в 11:14
Авто
Названы самые красивые и страшные автомобили
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Политика
«Газпром» поставил жесткие условия нового контракта по газу с Украиной
Глава российской корпорации «Газпром» Алексей Миллер выдвинул «Нафтогазу» Украины жесткое условие заключения нового контракта на транзит газа - взаимный отказ от претензий и судебных разбирательств.
Ридус вчера в 23:03
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В детдоме Челябинской области забеременели три воспитанницы
Челябинск Сегодня вчера в 04:33
Культура
В сети появился документальный фильм про Децла
В сети появился документальный фильм про рэпера Кирилла "Децла" Толмацкого, ушедшего из жизни в феврале этого года.
Газета.Ru 11:01