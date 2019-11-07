Общество

РИА НовостиРИА НовостиМедведев заявил об успешном переходе России на цифровое телевидение

Россия успешно завершила переход с аналогового на цифровое телевещание, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев на заседании правительства.
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