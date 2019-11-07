Россия успешно завершила переход с аналогового на цифровое телевещание, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев на заседании правительства.

Медведев заявил об успешном переходе России на цифровое телевидение

Происшествия Журналисту «Росбалта» предъявили обвинение в вымогательстве МВД просит суд заочно арестовать журналиста информационного агентства "Росбалт" Александра Шварева по обвинению в вымогательстве.

Кино У Пингвина в новом «Бэтмене» может оказаться лицо Колина Фаррелла Пингвина в новой версии «Бэтмена» может сыграть Колин Фаррелл, пишет Variety. На роль дворецкого претендует Энди Серкис.

Общество Росгвардия представила новую эмблему В проекте приказа об утверждении новой петличной эмблемы, подписанного командующим Росгвардией Виктором Золотовым, не уточняется, в каких случаях будет использоваться старая эмблема, а в каких — новая.

Шоу-бизнес В Instagram Анастасии Заворотнюк появился снимок с мужем В Instagram-аккаунте актрисы Анастасии Заворотнюк появилось совместное фото с ее супругом Петром Чернышевым.

Политика Зеленский назвал главную победу нынешней Верховной рады Президент добавил, что «пока что в парламенте у нас демократия, но это пока».

Политика Захарова раскритиковала неискренность представителя Deutsche Welle На неискренность пресс-секретаря медиахолдинга Deutsche Welle (DW) Кристофа Юмпельта указала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Экономика Ротенберг закрыл сделку по продаже крупнейшего подрядчика «Газпрома» За сколько Ротенберг продал "Стройгазмонтаж" Сделка по продаже подрядчика "Стройгазмонтаж", принадлежавшего Аркадию Ротенбергу, закрыта.

Происшествия Baza: Шамсутдинов объяснил расстрел сослуживцев боязнью изнасилования Расстрелявший 25 октября в военной части в Забайкалье восьмерых сослуживцев солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов рассказал, почему совершил преступление.

Происшествия Украинские и французские фанаты устроили массовую драку во Львове Украинские и французские фанаты устроили массовую драку во Львове, передает РИА "Новости".

Наука Все идет по плану Станислав Струмилин, советский экономист, 1930-е годы 1 31 октября 1961 года XXII съезд КПСС принял новую программу партии — так называемую "Программу построения коммунизма".

Политика Украина пообещала найти способы блокировки «Северного потока – 2» Украина, Польша и страны Балтии найдут другой способ заблокировать «Северный поток – 2», несмотря на намерения властей Германии спасти газопровод.

Космос Российский астроном открыл первую межзвездную комету Астроном добавил, что до Земли комета не доберется, а развернется в Солнечной системе и отправится в обратном направлении.

Общество В Москве мужчину не пустили в самолет из-за толстого кота В Шереметьево мужчину не пустили на борт самолета, следовавшего из Москвы во Владивосток, из-за слишком тяжелого кота.

Культура Павел Деревянко рассказал, когда выйдет 2-й сезон сериала «Дылды» 7 октября на телеканале СТС стартовал комедийный сериал «Дылды» о женской волейбольной команде из Новочепецка, шевство над которыми взял тренер клуба «Динамо».

Общество Социологи не подтвердили предвзятость украинцев к русским В 2018-м ситуация вернулась к уровню 2013 года. В институте отслеживают этнические предрассудки украинцев уже 25 лет.

Экономика Мировой долг достиг рекордных $188 трлн Объем мирового долга - государственного и частного - достиг рекордного значения в $188 трлн, или 230% мирового ВВП, заявила директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева, открывая XX ежегодную конференцию имени Жака Полака в Вашингтоне.

Политика Цемах решился дать показания по делу MH17 следователям из Нидерландов Свидетель по делу крушения малазийского Boeing MH17 Владимир Цемах согласился дать следователям из Нидерландов показания по делу о крушении Boeing MH17.

Происшествия В Москве иностранец заплатил за поездку на такси 41 тысячу рублей В Москве иностранцу пришлось заплатить за поездку в такси 41 тысячу рублей, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.

Шоу-бизнес Дмитрий Тарасов: «Пока жена не беременная, может получить сразу леща» После посещения детского дома Тарасов и Костенко признались, что пока не готовы усыновить ребенка из числа воспитанников заведения.

Политика Кремль отказался проверять призыв Кадырова карать за попрание чести Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не слышали призыва главы Чечни Рамзана Кадырова, «убивая и сажая», наказывать пользователей сети, которые могли оскорбить чью-то честь.

Технологии Популярное приложение для Android собирало информацию о пользователях Новое клавиатурное приложение на Android-устройства под названием ai.type, которое уже успело стать популярным, оказалось опасным.

Путешествия Российским туристам рассказали об изменении цен на отели в Турции Российским туристам рассказали о том, как изменятся цены на отели на популярном курорте.

Политика Медведев и депутаты договорились обсудить четырехдневку в 2020 году На встрече с председателем правительства Дмитрием Медведевым депутаты договорились провести обсуждение о четырехдневной рабочей неделе.