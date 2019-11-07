Общество
РИА НовостиМедведев заявил об успешном переходе России на цифровое телевидение
Россия успешно завершила переход с аналогового на цифровое телевещание, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев на заседании правительства.
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Правительство подвело итоги перехода на цифровое телевещание в России
Общественное телевидение России08:33
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Происшествия
Журналисту «Росбалта» предъявили обвинение в вымогательстве
МВД просит суд заочно арестовать журналиста информационного агентства "Росбалт" Александра Шварева по обвинению в вымогательстве.
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У Пингвина в новом «Бэтмене» может оказаться лицо Колина Фаррелла
Пингвина в новой версии «Бэтмена» может сыграть Колин Фаррелл, пишет Variety. На роль дворецкого претендует Энди Серкис.
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Общество
Росгвардия представила новую эмблему
В проекте приказа об утверждении новой петличной эмблемы, подписанного командующим Росгвардией Виктором Золотовым, не уточняется, в каких случаях будет использоваться старая эмблема, а в каких — новая.
Коммерсантъ 13:57
Шоу-бизнес
В Instagram Анастасии Заворотнюк появился снимок с мужем
В Instagram-аккаунте актрисы Анастасии Заворотнюк появилось совместное фото с ее супругом Петром Чернышевым.
Lenta.ru 08:54
Политика
Зеленский назвал главную победу нынешней Верховной рады
Президент добавил, что «пока что в парламенте у нас демократия, но это пока».
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Политика
Захарова раскритиковала неискренность представителя Deutsche Welle
На неискренность пресс-секретаря медиахолдинга Deutsche Welle (DW) Кристофа Юмпельта указала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Российская газета 07:37
Экономика
Ротенберг закрыл сделку по продаже крупнейшего подрядчика «Газпрома»
За сколько Ротенберг продал "Стройгазмонтаж" Сделка по продаже подрядчика "Стройгазмонтаж", принадлежавшего Аркадию Ротенбергу, закрыта.
РБК 12:03
Происшествия
Baza: Шамсутдинов объяснил расстрел сослуживцев боязнью изнасилования
Расстрелявший 25 октября в военной части в Забайкалье восьмерых сослуживцев солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов рассказал, почему совершил преступление.
Газета.Ru вчера в 04:16
Происшествия
Украинские и французские фанаты устроили массовую драку во Львове
Украинские и французские фанаты устроили массовую драку во Львове, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 10:34
Наука
Все идет по плану
Станислав Струмилин, советский экономист, 1930-е годы 1 31 октября 1961 года XXII съезд КПСС принял новую программу партии — так называемую "Программу построения коммунизма".
N+1 вчера в 12:03
Политика
Украина пообещала найти способы блокировки «Северного потока – 2»
Украина, Польша и страны Балтии найдут другой способ заблокировать «Северный поток – 2», несмотря на намерения властей Германии спасти газопровод.
Известия 09:05
Футбол
Представлена форма сборной России на Евро-2020
Чемпионат 11:34
Космос
Российский астроном открыл первую межзвездную комету
Астроном добавил, что до Земли комета не доберется, а развернется в Солнечной системе и отправится в обратном направлении.
Комсомольская правда 05 ноября в 09:34
Общество
В Москве мужчину не пустили в самолет из-за толстого кота
В Шереметьево мужчину не пустили на борт самолета, следовавшего из Москвы во Владивосток, из-за слишком тяжелого кота.
РИА Новости 10:13
Культура
Павел Деревянко рассказал, когда выйдет 2-й сезон сериала «Дылды»
7 октября на телеканале СТС стартовал комедийный сериал «Дылды» о женской волейбольной команде из Новочепецка, шевство над которыми взял тренер клуба «Динамо».
Вокруг ТВ 05:50
Общество
Социологи не подтвердили предвзятость украинцев к русским
В 2018-м ситуация вернулась к уровню 2013 года. В институте отслеживают этнические предрассудки украинцев уже 25 лет.
Росбалт 08:29
Экономика
Мировой долг достиг рекордных $188 трлн
Объем мирового долга - государственного и частного - достиг рекордного значения в $188 трлн, или 230% мирового ВВП, заявила директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева, открывая XX ежегодную конференцию имени Жака Полака в Вашингтоне.
ТАСС 09:02
Политика
Цемах решился дать показания по делу MH17 следователям из Нидерландов
Свидетель по делу крушения малазийского Boeing MH17 Владимир Цемах согласился дать следователям из Нидерландов показания по делу о крушении Boeing MH17.
Газета.Ru 09:20
Общество
Гидрометцентр предупредил о резком похолодании к концу недели
В Центральной России ожидается резкое похолодание.
Lenta.ru 04:04
Происшествия
В Москве иностранец заплатил за поездку на такси 41 тысячу рублей
В Москве иностранцу пришлось заплатить за поездку в такси 41 тысячу рублей, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
РИА Новости 05:10
Шоу-бизнес
Дмитрий Тарасов: «Пока жена не беременная, может получить сразу леща»
После посещения детского дома Тарасов и Костенко признались, что пока не готовы усыновить ребенка из числа воспитанников заведения.
StarHit.ru вчера в 13:00
Политика
Кремль отказался проверять призыв Кадырова карать за попрание чести
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не слышали призыва главы Чечни Рамзана Кадырова, «убивая и сажая», наказывать пользователей сети, которые могли оскорбить чью-то честь.
Lenta.ru 08:00
Транспорт
Продажа билетов на поезда в Крым начнется 8 ноября
Российская газета 09:40
Технологии
Популярное приложение для Android собирало информацию о пользователях
Новое клавиатурное приложение на Android-устройства под названием ai.type, которое уже успело стать популярным, оказалось опасным.
Мойка78 12:31
Путешествия
Российским туристам рассказали об изменении цен на отели в Турции
Российским туристам рассказали о том, как изменятся цены на отели на популярном курорте.
OAnews 07:15
Политика
Медведев и депутаты договорились обсудить четырехдневку в 2020 году
На встрече с председателем правительства Дмитрием Медведевым депутаты договорились провести обсуждение о четырехдневной рабочей неделе.
Известия 12:41
Авто
Показали заднеприводный суперкар Audi R8 V10 RWD
Новые конструктивные особенности прекрасно подчеркивают динамику Audi R8 V10 RWD, который доступен как в кузове «купе», так и «Spyder».
SpeedMe вчера в 05:10
Космос
Исследователи поставили под сомнение теорию о плоской Вселенной
Суть событий 05 ноября в 13:08