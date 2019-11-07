Россия успешно завершила переход с аналогового на цифровое телевещание, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев на заседании правительства.

Медведев заявил об успешном переходе России на цифровое телевидение

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