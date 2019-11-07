Общество

РИА НовостиРИА НовостиМедведев заявил об успешном переходе России на цифровое телевидение

Россия успешно завершила переход с аналогового на цифровое телевещание, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев на заседании правительства.
Читать в источнике
Комментировать69

Подробнее о событии

Медведев заявил об успешном переходе России на цифровое вещание

РБК06:25

Медведев подвел итог перехода России на цифровое телевидение

Lenta.ru05:21

Кабмин РФ обсудит итоги перехода на цифровое телевизионное вещание в России

ПРАЙМвчера в 16:18

Медведев поддержал идею наградить ответственных за переход на цифровое ТВ

РИА Новости05:42

Глава Минкомсвязи попросил Медведева наградить регионы за переход на цифровое ТВ

ТАСС05:31

Материалы к заседанию Правительства России 7 ноября 2019 года

Глас Народа00:15

Медведев заявил об успешном переходе России на цифровое ТВ

Московский Комсомолец05:25
Показать все источники
Автоматически обработаны 7082 источника, обновлено в 08:20, Ашберн
Шоу-бизнес

Тарасов: «Пока жена не беременная, может получить сразу леща»

РЕН ТВ 07:59
Политика

На Украине заявили о готовности к отводу сил в Петровском

Ранее в самопровозглашённой Донецкой народной республике предложили начать отвод сил в районе Петровского 9 ноября.
RT на русском 06:05
Политика

Макрон констатировал «смерть мозга» НАТО

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что в Европе больше не могут рассчитывать на то, что США будут защищать союзников по НАТО.
РИА Новости 07:33
Технологии

«Яндекс» представил робота-доставщика

Тестовые роботы возят документы от дверей штаб-квартиры «Яндекса» до автобуса, который доставляет их в другие офисы компании в Москве, на этапе испытаний за ними дистанционно присматривает оператор.
Коммерсантъ 07:00
Экономика

Малый бизнес приблизился к стагнации

Снижение индекса до 50,9 указывает фактически на остановку роста деловой активности в сегменте малого и среднего бизнеса, отмечается в материалах исследования.
РБК вчера в 22:04
Армия и оружие

В ДНР заявили о попытке провокации у Петровского в Донбассе

Управление Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики заявляет о попытке провокации в районе разведения сил и средств на участке у населенного пункта Петровское.
РИА Новости 06:31
Футбол

Петров: в конце матча с Порту спросил капитана, устраивает ли нас счёт

Защитник «Краснодара» Сергей Петров рассказал об эмоциях команды после победного матча с «Порту» в рамках 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов (2:3), который проходил 13 августа 2019 года.
Чемпионат 07:54
Общество

Москва посодействует в передаче Парижу останков соратника Наполеона

Известия 07:34
Политика

В Кремле не обсуждали идею ремонта ветхих домов за счет жителей

Предложение о ремонте ветхих домов за счет средств жильцов не обсуждалось в администрации президента РФ.
REGNUM 07:38
Общество

Счетная палата предупредила о сокращении населения в России

В России четвертый год подряд фиксируется естественная убыль населения, говорится в докладе Счетной палаты о ходе исполнения федерального бюджета за январь-сентябрь 2019 года.
РИА Новости 02:13
Общество

На Красной площади начался марш в честь парада 1941 года

Только что на Красной площади начался торжественный марш в честь 78-й годовщины военного парада 1941 года.
Российская газета 02:00
Политика

Кремль отказался проверять призыв Кадырова карать за попрание чести

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не слышали призыва главы Чечни Рамзана Кадырова, «убивая и сажая», наказывать пользователей сети, которые могли оскорбить чью-то честь.
Lenta.ru 08:00
Происшествия

Автобус въехал в торговые ряды на востоке Москвы

ТАСС 07:07
Общество

Глава Комитета солдатских матерей отказалась уйти в отставку

Председательница «Комитета солдатских матерей России» Флера Салиховская, заявившая о влиянии компьютерных игр на психологическое здоровье расстрелявшего сослуживцев в воинской части в Забайкалье солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова, отказалась уходить должности.
Lenta.ru 08:15
Общество

Коммунисты Кинешмы отметили 102-ю годовщину Октябрьской революции

Сегодня, 7 ноября, коммунисты Кинешмы отметили 102-ю годовщину Октября.
Кинешемец.RU 05:37
Футбол

Черышев не поможет сборной России в матчах с Бельгией и Сан-Марино

Евро-футбол.ру 05:30
Экономика

Банк России лишил лицензии «Чувашкредитпромбанк»

Центробанк РФ с 7 ноября отозвал лицензию у АКБ «Чувашкредитпромбанк» (Чебоксары, Чувашия).
REGNUM 01:20
Армия и оружие

В России нашли способ уничтожить сразу все американские авианосцы

В случае военного конфликта удар может быть нанесен крылатыми ракетами в обычном снаряжении, пишет Сивков для «Военно-промышленного курьера».
REGNUM 01:09
ЖКХ

В Минстрое не исключили пересмотра стоимости капремонта

Министерство строительства и ЖКХ не исключает возможности пересмотра подходов в вопросе стоимости капремонта в многоквартирных домах, заявил замглавы ведомства Максим Егоров.
Парламентская газета 06:39
Культура

В сети появился первый документальный фильм про Децла

It`s My City 05:56
Космос

В NASA вскрыли капсулу с лунным грунтом, собранным в 1972 году

В США ученые распечатали капсулу с лунным грунтом, доставленным на Землю в 1972 году астронавтами из миссии «Аполлон-17», сообщили в NASA.
Аргументы и Факты 07:02
Происшествия

Новосибирская школа запретила чаепития после инцидента с девочкой

Известия вчера в 08:43
Происшествия

Отец расстрелявшего сослуживцев солдата встретился с ним в СИЗО

Отец тюменского срочника Рамиля Шамсутдинова, убившего в забайкальской части восьмерых человек, впервые после инцидента поговорил с сыном.
Радио Комсомольская правда вчера в 03:27
Экономика

Названа причина бедности большинства людей

Расплачиваются за такую политику, по его словам, бедные люди, например, пенсионеры или получатели социальных пособий.
Lenta.ru вчера в 06:27
Спорт

Колобков опроверг манипуляции с базой данных московской лаборатории

Антон Новодережкин / ТАСС Министр спорта России Павел Колобков заявил, что никаких изменений в базу данных московской лаборатории не вносилось.
РЕН ТВ 03:50
Наука

Впервые за 19 лет обнаружен новый штамм ВИЧ

Специалисты американской химико-фармацевтической корпорации Abbott Laboratories совместно с сотрудниками университета Миссури обнаружили новый штамм ВИЧ.
Российская газета 00:36
Здоровье

Первые симптомы рака печени назвали врачи

Врачи перечислили первые симптомы, на которые жалуются пациенты с раком печени, об этом проинформировали медицинские специалисты сотрудники центра Исследования рака (Великобритания).
Ugpressa.ru 05 ноября в 11:54
Технологии

Росатом планирует создать квантовый компьютер за 24 млрд рублей

Как отмечается, на разработку компьютера будет выделено 24 млрд рублей.
Газета.Ru 05:14
Авто

BYD и Toyota создадут СП по разработке электромобилей

REUTERS / Aly Song Совместное предприятие с равной долей участия партнёров и штаб-квартирой в Китае будет создано в следующем году.
3DNews 07:21
Шоу-бизнес

У дочери Ларисы Гузеевой обнаружили опухоль

Ольга Бухарова сообщила своём stories, что к ней вернулась опухоль, не уточнив точный диагноз.
Bimru.ru вчера в 07:26
Как работают Яндекс.Новости?
Главное