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Медведев заявил о последствиях для Молдавии в случае поддержки санкций против РФ

Вступление Молдавии в Евросоюз (ЕС) растянется на десятилетия, заявил зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев.
Коммерсантъ
В своем телеграм-канале зампред Совета безопасности России подчеркнул, что молдавские власти «побежали впереди паровоза».
Первый Севастопольский
"Если начнется серьезная заваруха вокруг аншлюса Молдовы Румынией, следует иметь в виду, что в Приднестровье проживает около 220 тыс. граждан России," - предупредил он.
ТАСС
В молдавском МИДе, однако, считают невозможным поддерживать санкции против РФ из-за слабой экономики.
Коммерсантъ

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