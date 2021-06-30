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Медведев заявил о росте количества экстремистских преступлений на 45%

Количество зарегистрированных экстремистских преступлений в России, по словам заместителя председателя Совбеза РФ Дмитрия Медведева, выросло с января по май почти на 45%. Господин Медведев призвал в этом свете продолжать бороться с пропагандой насилия, ксенофобии и национализма.В источнике

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Царьградвчера в 10:11

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ТАССвчера в 09:36

Медведев заявил о росте количества экстремистских преступлений на 45%

Коммерсантъвчера в 10:17

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Медведев заявил о росте числа экстремистских преступлений на 45% за пять месяцев текущего года

РИА Новостивчера в 09:56

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Москва 24вчера в 09:53
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В Донбассе заметили солдат ВСУ, переодетых в форму НМ ЛНР

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