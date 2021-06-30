Медведев заявил о росте количества экстремистских преступлений на 45%
Количество зарегистрированных экстремистских преступлений в России, по словам заместителя председателя Совбеза РФ Дмитрия Медведева, выросло с января по май почти на 45%. Господин Медведев призвал в этом свете продолжать бороться с пропагандой насилия, ксенофобии и национализма.В источнике
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