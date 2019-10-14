Общество

РИА НовостиРИА НовостиМедведев ждет разъяснений регионов о медленном строительстве яслей

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в ходе заседания президиума совета по стратегическому развитию и нацпроектам заявил, что ждет разъяснений от глав регионов о причинах недостаточных темпов строительства яслей в регионах. В совещании приняли участие и главы регионов в формате видеосвязи.
Читать в источнике
Комментировать7

Подробнее о событии

Медведев: меньше трети запланированных мест в ясли создано в 2019 году

РИА Новости13:03

Медведев попенял губернаторам на плохие темпы строительства яслей

Росбалт07:50

Медведев поручил выяснить причины низких темпов строительства яслей в России

Коммерсантъ08:40

Медведев потребовал разобраться с низкими темпами строительства яслей

Интерфакс08:32

Медведев отчитал губернаторов за недостаточные темпы строительства яслей

Известия08:00

Проверка на темпы

Российская газета09:42

Медведев раскритиковал губернаторов за недостаточные темпы строительства яслей

ТАСС07:48
Показать все источники
Автоматически обработано 7029 источников, обновлено в 18:37, Вашингтон
Политика

США добавили в санкционный список Минобороны и Минэнерго Турции

Вашингтон добавил в список санкций Министерство национальной обороны и Министерство энергетики и природных ресурсов Турции, глав этих ведомств Хулуси Акара и Фатиха Донмеза, а также главу МВД Сулеймана Сойлу.
ТАСС 18:26
Киберспорт

Blitzchung поблагодарил Blizzard за смягчение наказания

Нг Blitzchung Вай Чунг прокомментировал сокращение срока блокировки за политическое высказывание на GrandMasters 2019 по Hearthstone.
CyberSport.ru вчера в 08:53
Шоу-бизнес

В Instagram Анастасии Заворотнюк опубликовано новое фото

В официальном аккаунте актрисы Анастасии Заворотнюк в сервисе Instagram появилась новая фотография — в честь 11-й годовщины венчания с ее супругом Петром Чернышевым.
РИА Новости 12 октября в 08:06
Происшествия

Посольство сообщило о застрявших в аэропорту Барселоны россиянах

«В посольство России в Испании и генконсульство в Барселоне поступает информация о том, что в аэропорту Барселоны «Эль-Прат» находятся пассажиры московского рейса, прилетевшего туда сегодня днем», — сообщили в дипведомстве.
РБК 17:35
Общество

В Госдуме обсудили угрозу даркнета для российской молодежи

Председатель слушаний, депутат Борис Чернышов напомнил, что два года назад в России вступил в силу закон о запрете анонимайзеров – средств, которые помогают скрыть IP-адрес пользователя, однако на практике такие бразуеры "не придерживаются исполнения законов".
Газета.Ru 12:27
Футбол

Матч Болгария – Англия прерывался из-за расизма

Матч отборочного цикла на чемпионат Европы 2020 года между сборными Болгарии и Англии прерывался из-за расистских выкриков с трибун стадиона.
Евро-футбол.ру 15:58
Здоровье

В Роспотребнадзоре назвали способы снижения риска развития рака

Для профилактики рака специалисты в Роспотребнадзоре рекомендуют отказаться от алкогольных напитков и курения, есть меньше красного мяса и употреблять рыбий жир.
Gazeta.SPb 12 октября в 05:47
Происшествия

Отец Туватина выступил за возвращение смертной казни

РИА Новости 10:09
Экономика

Половину ТРЦ «Галерея» в центре Петербурга выкупит арабская компания

REGNUM 06:55
Армия и оружие

Кто отдаст приказ уничтожить фашистов на Украине?

На Украине в районе Донбасса сложилась идеальная ситуация для уничтожения фашиствующих националистов.
REGNUM вчера в 12:37
Космос

Астрономы заявили о высоком давлении на краю Солнечной системы

Астрономы заявили, что запущенные несколько десятилетий назад космические аппараты "Вояджер-1" и "Вояджер-2" зафиксировали высокое давление на границе Солнечной системы.
Народные новости 00:41
Политика

Новую дату отвода войск на Донбассе обсудит контактная группа

Представители контактной группы по урегулированию ситуации к Донбассе обсудят новую дату отвода войск в Золотом и Петровском.
РЕН ТВ 17:21
Армия и оружие

Приобретение российских танков Т-90 вместо Abrams объяснили в Египте

Египет может стать первым зарубежным оператором российского танка Т-90МС, сообщает Defense Arabic.
Российская газета 10:04
Культура

Кирилл Серебренников получил французский орден Искусств и литературы

DP.RU 14:54
Общество

СМИ нашли Анатолия Чепигу на фото со свадьбы дочери генерала ГРУ

«Радио Свобода» и группа расследователей Bellingcat нашли в открытых источниках фотографии Анатолия Чепиги (Руслана Боширова), которого власти Британии считают причастным к отравлению в Солсбери экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля.
РБК 14:39
Армия и оружие

Армия Сирии начала перебрасывать войска на территорию курдов

Подконтрольная президенту Сирийской Арабской Республики Башару Асаду армия начала перебрасывать силы на север страны, чтобы "противостоять агрессии со стороны Турции".
Planet Today 03:02
Футбол

«Спартак» назначил Тедеско главным тренером

Предыдущий главный тренер московского клуба Олег Кононов ушел в отставку 29 сентября после завершения матча 11-го тура чемпионата России, в котором «Спартак» проиграл «Оренбургу» со счетом 1:2. Для красно-белых это было четвертым подряд поражением в национальном первенстве.
Коммерсантъ 11:12
Музыка

Группа «Кино» выступит в Петербурге после 30-летнего перерыва

На экране показали трейлер с информацией о том, что голос Цоя не звучал со сцены 30 лет, и 31 октября будущего года это произойдет снова в Санкт-Петербурге в Ледовом дворце.
Neva.Today 11 октября в 16:20
Игры

Digital Foundry о третьем «Ведьмаке» на Switch: невозможное возможно

Выход третьего «Ведьмака» на Nintendo Switch ещё полгода назад казался невозможным, но уже завтра состоится релиз порта, а сегодня своими впечатлениями от него поделились многие журналисты, в том числе и специалисты Digital Foundry.
Игромания.ру 12:22
Армия и оружие

Пентагон: Эрдоган несёт ответственность за возможное усиление ИГИЛ

Московский Комсомолец 17:53
Происшествия

В Приморье частично обрушился жилой дом из-за взрыва боеприпаса

RT на русском 15:07
Футбол

Неста: «„Милан“ стал смертельной ловушкой для тренеров»

Бывший защитник «Милана» Алессандро Неста прокомментировал курс развития россонери.
Sport24.ru 12:30
Общество

Мама убитой в Саратове девочки выступила с видеообращением

Мама убитой в Саратове 9-летней школьницы выступила с видеобращением в социальных сетях.
Российская газета 11:42
Общество

Postal 4: No Regerts быть. Пачка скриншотов и трейлер

Srnsk 14:12
Теннис

Российский теннисист Медведев стал победителем турнира в Шанхае

Интерфакс-Спорт вчера в 06:16
Политика

Партия Качиньского выиграла выборы в Сейме Польши

Правящая в Польше с 2015 года национал-консервативная партия Ярослава Качиньского "Закон и справедливость" (ЗиС) по итогам состоявшихся в Польше 13 октября очередных парламентских выборов получила большинство мандатов в Сейме (нижняя палата парламента), но потеряла преимущество в Сенате (верхней палате).
ТАСС 15:59
Гаджеты

Не только камера на 108 Мп. Загадочный смартфон Xiaomi Mi Mix 4 окажется «народной» версией революционного Mi Mix Alpha

Фактически, получается, что Xiaomi Mi Mix 4 окажется «народной» версией революционного Mi Mix Alpha.
iXBT.com 11:59
Футбол

УЕФА не обсуждает вопрос о лишении Стамбула права проведения финала ЛЧ

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) не обсуждает вопрос о лишении Стамбула права проведения финала Лиги чемпионов 2020 года в свете ситуации с военной операцией Анкары в Сирии.
RT на русском 05:58
Футбол

Яремчук: «Россия всем рассказывает, что возьмёт ЕВРО, Украине так нельзя, а то получим пинок»

Один из героев матч отбора на ЕВРО-2020 Украина - Португалия Роман Яремчук, ставший автором первого мяча в ворота действующих чемпионов Европы, подчеркнул, что расслабляться его команде нельзя, так как впереди ещё много работы.
Sport.ru 18:29
Политика

Глава МИД Украины пояснил, какими мерами ЕС должен «дожимать» Россию

Ранее Пристайко заявил, что намерен на заседании Совета министров ЕС по иностранным делам 14 октября в Люксембурге призвать партнеров "дожать" Россию в вопросе урегулирования конфликта в Донбассе.
РИА Новости 11:40
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное