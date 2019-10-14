Общество
РИА НовостиМедведев ждет разъяснений регионов о медленном строительстве яслей
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в ходе заседания президиума совета по стратегическому развитию и нацпроектам заявил, что ждет разъяснений от глав регионов о причинах недостаточных темпов строительства яслей в регионах. В совещании приняли участие и главы регионов в формате видеосвязи.
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Политика
США добавили в санкционный список Минобороны и Минэнерго Турции
Вашингтон добавил в список санкций Министерство национальной обороны и Министерство энергетики и природных ресурсов Турции, глав этих ведомств Хулуси Акара и Фатиха Донмеза, а также главу МВД Сулеймана Сойлу.
Киберспорт
Blitzchung поблагодарил Blizzard за смягчение наказания
Нг Blitzchung Вай Чунг прокомментировал сокращение срока блокировки за политическое высказывание на GrandMasters 2019 по Hearthstone.
Шоу-бизнес
В Instagram Анастасии Заворотнюк опубликовано новое фото
В официальном аккаунте актрисы Анастасии Заворотнюк в сервисе Instagram появилась новая фотография — в честь 11-й годовщины венчания с ее супругом Петром Чернышевым.
Происшествия
Посольство сообщило о застрявших в аэропорту Барселоны россиянах
«В посольство России в Испании и генконсульство в Барселоне поступает информация о том, что в аэропорту Барселоны «Эль-Прат» находятся пассажиры московского рейса, прилетевшего туда сегодня днем», — сообщили в дипведомстве.
Общество
В Госдуме обсудили угрозу даркнета для российской молодежи
Председатель слушаний, депутат Борис Чернышов напомнил, что два года назад в России вступил в силу закон о запрете анонимайзеров – средств, которые помогают скрыть IP-адрес пользователя, однако на практике такие бразуеры "не придерживаются исполнения законов".
Футбол
Матч Болгария – Англия прерывался из-за расизма
Матч отборочного цикла на чемпионат Европы 2020 года между сборными Болгарии и Англии прерывался из-за расистских выкриков с трибун стадиона.
Здоровье
В Роспотребнадзоре назвали способы снижения риска развития рака
Для профилактики рака специалисты в Роспотребнадзоре рекомендуют отказаться от алкогольных напитков и курения, есть меньше красного мяса и употреблять рыбий жир.
Происшествия
Отец Туватина выступил за возвращение смертной казни
Армия и оружие
Кто отдаст приказ уничтожить фашистов на Украине?
На Украине в районе Донбасса сложилась идеальная ситуация для уничтожения фашиствующих националистов.
Космос
Астрономы заявили о высоком давлении на краю Солнечной системы
Астрономы заявили, что запущенные несколько десятилетий назад космические аппараты "Вояджер-1" и "Вояджер-2" зафиксировали высокое давление на границе Солнечной системы.
Политика
Новую дату отвода войск на Донбассе обсудит контактная группа
Представители контактной группы по урегулированию ситуации к Донбассе обсудят новую дату отвода войск в Золотом и Петровском.
Армия и оружие
Приобретение российских танков Т-90 вместо Abrams объяснили в Египте
Египет может стать первым зарубежным оператором российского танка Т-90МС, сообщает Defense Arabic.
Общество
СМИ нашли Анатолия Чепигу на фото со свадьбы дочери генерала ГРУ
«Радио Свобода» и группа расследователей Bellingcat нашли в открытых источниках фотографии Анатолия Чепиги (Руслана Боширова), которого власти Британии считают причастным к отравлению в Солсбери экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля.
Армия и оружие
Армия Сирии начала перебрасывать войска на территорию курдов
Подконтрольная президенту Сирийской Арабской Республики Башару Асаду армия начала перебрасывать силы на север страны, чтобы "противостоять агрессии со стороны Турции".
Футбол
«Спартак» назначил Тедеско главным тренером
Предыдущий главный тренер московского клуба Олег Кононов ушел в отставку 29 сентября после завершения матча 11-го тура чемпионата России, в котором «Спартак» проиграл «Оренбургу» со счетом 1:2. Для красно-белых это было четвертым подряд поражением в национальном первенстве.
Музыка
Группа «Кино» выступит в Петербурге после 30-летнего перерыва
На экране показали трейлер с информацией о том, что голос Цоя не звучал со сцены 30 лет, и 31 октября будущего года это произойдет снова в Санкт-Петербурге в Ледовом дворце.
Игры
Digital Foundry о третьем «Ведьмаке» на Switch: невозможное возможно
Выход третьего «Ведьмака» на Nintendo Switch ещё полгода назад казался невозможным, но уже завтра состоится релиз порта, а сегодня своими впечатлениями от него поделились многие журналисты, в том числе и специалисты Digital Foundry.
Армия и оружие
Пентагон: Эрдоган несёт ответственность за возможное усиление ИГИЛ
Происшествия
В Приморье частично обрушился жилой дом из-за взрыва боеприпаса
Футбол
Неста: «„Милан“ стал смертельной ловушкой для тренеров»
Бывший защитник «Милана» Алессандро Неста прокомментировал курс развития россонери.
Общество
Мама убитой в Саратове девочки выступила с видеообращением
Мама убитой в Саратове 9-летней школьницы выступила с видеобращением в социальных сетях.
Теннис
Российский теннисист Медведев стал победителем турнира в Шанхае
Политика
Партия Качиньского выиграла выборы в Сейме Польши
Правящая в Польше с 2015 года национал-консервативная партия Ярослава Качиньского "Закон и справедливость" (ЗиС) по итогам состоявшихся в Польше 13 октября очередных парламентских выборов получила большинство мандатов в Сейме (нижняя палата парламента), но потеряла преимущество в Сенате (верхней палате).
Гаджеты
Не только камера на 108 Мп. Загадочный смартфон Xiaomi Mi Mix 4 окажется «народной» версией революционного Mi Mix Alpha
Фактически, получается, что Xiaomi Mi Mix 4 окажется «народной» версией революционного Mi Mix Alpha.
Футбол
УЕФА не обсуждает вопрос о лишении Стамбула права проведения финала ЛЧ
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) не обсуждает вопрос о лишении Стамбула права проведения финала Лиги чемпионов 2020 года в свете ситуации с военной операцией Анкары в Сирии.
Футбол
Яремчук: «Россия всем рассказывает, что возьмёт ЕВРО, Украине так нельзя, а то получим пинок»
Один из героев матч отбора на ЕВРО-2020 Украина - Португалия Роман Яремчук, ставший автором первого мяча в ворота действующих чемпионов Европы, подчеркнул, что расслабляться его команде нельзя, так как впереди ещё много работы.
Политика
Глава МИД Украины пояснил, какими мерами ЕС должен «дожимать» Россию
Ранее Пристайко заявил, что намерен на заседании Совета министров ЕС по иностранным делам 14 октября в Люксембурге призвать партнеров "дожать" Россию в вопросе урегулирования конфликта в Донбассе.