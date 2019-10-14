Общество
РИА НовостиМедведев ждет разъяснений регионов о медленном строительстве яслей
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в ходе заседания президиума совета по стратегическому развитию и нацпроектам заявил, что ждет разъяснений от глав регионов о причинах недостаточных темпов строительства яслей в регионах. В совещании приняли участие и главы регионов в формате видеосвязи.
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Медведев поручил выяснить причины низких темпов строительства яслей в России
Коммерсантъвчера в 08:40
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Российская артистка Наташа Королева опубликовала в своем Instagram обращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому, в котором попросила его разрешить ей въезд на территорию страны.
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Сын экс-судьи с другом до смерти забили парня в Красноярске
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Сирийские военные встретились с отступающими силами США
Газета.Ru вчера в 22:59
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Во время переговоров с королем Саудовской Аравии Салманом бин Абдель Азизом аль Саудом российский президент отметил, что торговый оборот между двумя странами постоянно увеличивается.
Газета.Ru вчера в 14:55
Политика
Глава МИД Украины рассказал об альтернативе формуле Штайнмайера
Глава МИД Украины Вадим Пристайко рассказал, какая существует альтернатива формуле Штайнмайера.
RT на русском вчера в 16:55
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Отношение россиян к Украине существенно улучшилось с начала года, а восприятие украинцами России ухудшилось в пределах погрешности.
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В Чеченской Республике (ЧР) уже несколько месяцев идет зачистка правящей элиты из-за нелояльности ее главе Рамзану Кадырову, сообщает «Новая газета».
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