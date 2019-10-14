Общество

РИА НовостиРИА НовостиМедведев ждет разъяснений регионов о медленном строительстве яслей

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в ходе заседания президиума совета по стратегическому развитию и нацпроектам заявил, что ждет разъяснений от глав регионов о причинах недостаточных темпов строительства яслей в регионах. В совещании приняли участие и главы регионов в формате видеосвязи.
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