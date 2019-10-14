Общество

МОЁ! Оnline ВоронежМОЁ! Оnline ВоронежДмитрий Медведев похвалил Воронежскую область

Премьер-министр России Дмитрий Медведев похвалил Воронежскую область во время рабочего совещания с губернаторами. Сообщение об этом появилось сегодня, 14 октября, в telegram-канале регионального правительства.
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Медведев отчитал губернаторов за недостаточные темпы строительства яслей

Известиявчера в 08:00

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Российская газетавчера в 09:42

Медведев поручил выяснить причины низких темпов строительства яслей в России

Коммерсантъвчера в 08:40

Медведев потребовал разобраться с низкими темпами строительства яслей

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Медведев: меньше трети запланированных мест в ясли создано в 2019 году

РИА Новостивчера в 13:03

Медведев попенял губернаторам на плохие темпы строительства яслей

Росбалтвчера в 07:50

Медведев раскритиковал губернаторов за недостаточные темпы строительства яслей

ТАССвчера в 07:48
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Автоматически обработано 7029 источников, обновлено в 02:18, Ашберн
Футбол

Украинский форвард нелестно высказался о российской сборной

Нападающий сборной Украины Роман Яремчук после победы над Португалией (2:1) в квалификации Евро-2020 поделился эмоциями от успеха.
Газета.Ru вчера в 18:40
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В штабах и у сторонников Навального проходят обыски по делу ФБК

Коммерсантъ 02:12
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Президент России Владимир Путин приехал во дворец короля Саудовской Аравии Сальмана бен Абдель Азиза Аль Сауда, где стороны проведут переговоры.
REGNUM вчера в 08:08
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РБК вчера в 16:07
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Председатель Правительства Дмитрий Медведев поручил изучить возможность расширения программы льготного ипотечного кредитования на вторичный рынок.
Псковское агентство информации вчера в 11:08
Происшествия

В Новосибирске таксист силой высадил из машины женщину с ребенком

Водитель такси в Новосибирске, применив силу, высадил из машины женщину с двухлетним ребенком, возбуждено административное дело о побоях, сообщает во вторник ГУМВД по Новосибирской области.
РИА Новости 02:03
Политика

США пытаются лишить Россию Северного морского пути, пишут сербские СМИ

Новая "Северная доктрина" США нацелена на то, чтобы лишить Россию права на Северный морской путь.
РИА Новости вчера в 20:36
Общество

Мать убитой в Саратове девочки обратилась к россиянам

Мать убитой в Саратове девятилетней девочки Елена Киселева записала видеообращение к жителям и властям города.
Газета.Ru вчера в 13:36
Армия и оружие

Сирийские военные встретились с отступающими силами США

Газета.Ru вчера в 22:59
ЖКХ

В России может появиться единая платежка по ЖКУ

Правительство поддержит законопроект о введении единого платежного документа по ЖКУ при условии его качественной доработки.
Известия вчера в 19:15
Кино

Александр Петров пил в кадре водку во время съемок «Текста»

Благодаря сериалам «Метод» и «Полицейский с Рублевки» карьера Александра Петрова пошла в гору.
Телепрограмма вчера в 11:52
Единоборства

Боксер Патрик Дэй находится в коме после нокаута

ИнфоСМИ вчера в 03:01
Армия и оружие

США ввели санкции против Минобороны и Минэнерго Турции

Вашингтон добавил в список санкций Министерство национальной обороны и Министерство энергетики и природных ресурсов Турции, глав этих ведомств Хулуси Акара и Фатиха Донмеза, а также главу МВД Сулеймана Сойлу.
ТАСС вчера в 19:18
Шоу-бизнес

Наташа Королева опубликовала обращение к Зеленскому

Российская певица Наташа Королева опубликовала обращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой разрешить ей въезд на территорию страны.
РИА Новости вчера в 18:43
Общество

Губернатор и ГФИ представили сотрудникам СГЮА врио ректора

Сегодня, 15 октября, губернатор Валерий Радаев представил коллективу Саратовской государственной юридической академии врио ректора Екатерину Ильгову.
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Кино

Вышел трейлер нового «Доктора Дулиттла» с Робертом Дауни-младшим

Опубликован первый трейлер нового фильма о докторе Дулиттле, роль которого исполняет звезда «Мстителей» Роберт Дауни-младший.
Культуромания вчера в 04:55
Происшествия

В Приморье при обрушении дома погибла женщина

В результате обрушения погибла женщина. В доме насчитывалось 90 квартир.
Коммерсантъ вчера в 20:06
Армия и оружие

В МИД заявили о недопустимости прямых столкновений Турции и Сирии

Прямых столкновений Турции и Сирии из-за операции Анкары быть не должно, идут контакты, чтобы выработать подходы для недопущения этого, заявил замглавы МИД РФ Михаил Богданов.
РИА Новости 01:43
Происшествия

В Сети появилось видео с места гибели мэра Абакана

Телеканал "360" опубликовал видео с места ДТП, в котором погиб мэр Абакана Николай Булакин. На кадрах виден искореженный автомобиль.
Газета.Ru вчера в 09:41
Киберспорт

Вышел первый игровой трейлер STALKER: Legacy of Times

Опубликован первый геймплейный трейлер STALKER: Legacy of Times.
Игромания.ру 13 октября в 16:37
Кино

Фильм «Джокер» собрал в российском прокате больше миллиарда рублей

Красная весна 12 октября в 06:03
Происшествия

Задержаны подозреваемые в убийстве Ксении Каторгиной

Силовики задержали троих подозреваемых в убийстве Ксении Каторгиной.
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Финансы

В ЦБ оценили риски полного отказа от доллара в международных резервах

Глава департамента денежно-кредитной политики Банка России Алексей Заботкин назвал полный отказ от доллара в международных резервах неправильным.
RT на русском вчера в 09:51
Политика

Глава МИД Украины рассказал об альтернативе формуле Штайнмайера

Глава МИД Украины Вадим Пристайко рассказал, какая существует альтернатива формуле Штайнмайера.
RT на русском вчера в 16:55
Общество

Покойник развеселил родственников на своих похоронах

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СМИ нашли Анатолия Чепигу на фото со свадьбы дочери генерала ГРУ

«Радио Свобода» и группа расследователей Bellingcat нашли в открытых источниках фотографии Анатолия Чепиги (Руслана Боширова), которого власти Британии считают причастным к отравлению в Солсбери экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля.
РБК вчера в 14:39
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В аэропорту Барселоны произошли столкновения полиции и протестующих

В аэропорту Барселоны Эль-Прат произошли столкновения между полицией и сторонниками независимости Каталонии, сообщает El Pais.
РБК вчера в 15:43
Наука

Нобелевский лауреат Томас Линдал рассказал о непобедимости рака

Линдал убежден, что возникновение рака связано прежде всего с естественными процессами жизнедеятельности, происходящими внутри клеток.
MedikForum.ru вчера в 12:35
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Сирийская армия начала переброску сил на курдские территории

Сирийские правительственные войска начали переброску сил на север страны, где проходит военная компания турецкой армии и союзных им сил, сообщает сирийское государственное агентство САНА.
РИА Новости 13 октября в 13:35
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«Женщиной-кошкой» в новом «Бэтмене» станет Зои Кравиц

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