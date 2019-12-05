Экономика
REGNUMМедведев ждёт выхода экономики России на устойчивые темпы роста
Запуск нацпроектов привёл к заметным результатам не сразу, и это вполне ожидаемо. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 5 декабря заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев на встрече с представителями телеканалов об итогах работы правительства России в 2019 году.
Читать в источнике
Оценить130
Подробнее о событии
Показать все источники
Медведев заявил, что экономика и соцсфера РФ в целом прожили 2019 год стабильно
ПРАЙМ05 декабря в 04:23
О лекарствах, допинге и домашнем насилии. Главное из «Разговора с Дмитрием Медведевым»
ТАСС05 декабря в 06:10
Автоматически обработан 7081 источник, обновлено в 02:06, Ашберн
Политика
В Болгарии ответили на слова Путина о торможении «Турецкого потока»
Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов отреагировал на слова президента России Владимира Путина о торможении строительства "Турецкого потока" со стороны Софии.
Футбол
Зенит — Динамо 3:0
В матче 19-го тура российской Премьер-Лиги между «Зенитом» и «Динамо», болельщики хозяев покинули стадион после 40-й минуты встречи.
Происшествия
В Москве автомобиль врезался в станцию МЦК, погибли два человека
Легковой автомобиль врезался в вестибюль станции "Окружная" МЦК на севере Москвы, два человека погибли и трое пострадали, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
Экономика
Сергей Морозов выступил с ежегодным инвестиционным посланием
Традиционно в конце года губернатор Ульяновской области Сергей Морозов обращается к бизнес-сообществу и зарубежным партнерам с инвестиционным посланием.
Единоборства
Стали известны гонорары Джошуа и Руиса за реванш
Происшествия
Умер избитый подростками за украинский язык волонтер
На активиста напали 29 ноября двое подростков в возрасте 16 и 17 лет. Один из них избил Мирошниченко и затем ударил головой о плиту.
Экономика
В Минсельхозе назвали причину повышения цен на гречку
Увеличение цен на гречку связано в тем, что ряд сельхозпроизводителей оказался не готов к увеличению посевов в 2019 году.
Шоу-бизнес
Лобода показала ногу с шестью пальцами
Украинская певица Светлана Лобода опубликовала в Instagram фотографию с шестью пальцами на правой ноге.
Происшествия
В Багдаде в ходе протестов погибли 12 человек
Наука
Ученые нашли ранее неизвестную причину рака
Общество
В России появится новый документ на автомобиль
В России изменится состав сопроводительной документации на автомобили.
Авто
Lada «Нива» получила супертюнинг без крыши и дверей
В салоне «Кабрио-Ниву» оснастили дополнительной шумоизоляцией, автономной радиостанцией, боксом-подлокотником, отдельной нишей для багажа и «скамейками», заменившими собой задний диван.
Энергетика
Украина поставила условие России по газовым спорам
Исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко заявил, что Украина согласна получать газ от России в счет погашения задолженности, присужденной Стокгольмским арбитражем, и на этом условии готова заключить новый транзитный договор.
Общество
Эксперты предлагают выделить спорт в отдельный нацпроект в России
Федеральный проект "Спорт - норма жизни" входит в нацпроект "Демография" наряду с проектами "Финансовая поддержка семей при рождении детей", "Содействие занятости женщин", "Старшее поколение", "Укрепление общественного здоровья".
Экономика
Греф предложил выдавать электронные подписи через крупные банки
Сегодня, 4 декабря 2019 года, стало известно, что председатель правления ПАО «Сбербанк России» Герман Греф предложил выдавать усиленные квалифицированные электронные подписи через крупнейшие банки.
Биатлон
Назван состав мужской сборной РФ по биатлону на эстафету в Швеции
Тренерский штаб мужской сборной России по биатлону определился с составом на первый этап Кубка мира, который стартует завтра в Швеции.
Здоровье
Не довести до рака: Названы разрушающие кишечник продукты
Армия и оружие
Польское СМИ оценило российский гиперзвуковой комплекс «Кинжал»
Российский гиперзвуковой ракетный комплекс "Кинжал" является серьезной угрозой для НАТО, пишет польское издание Defence24.pl.
Происшествия
В отношении зампрокурора Свердловской области начали проверку
Авто
В США начались продажи первого в мире летающего автомобиля
Летающий автомобиль, который получил название Pioneer Personal Air Landing Vehicle или сокращенно PAL-V, поступит в продажу в 2021 году.
Спорт
Российская гимнастка получила тяжелые травмы после падения с 8 метров
Общество
В Совфеде задумались об общей системе оплаты труда учителей
Заместитель председателя комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Виктор Смирнов в разговоре с "Известиями" заявил о необходимости создать общую для всей страны систему оплаты труда учителей.
Общество
В департаменте лесного хозяйства администрации Приморья прошел обыск
"В департаменте лесного хозяйства прошел обыск в служебном кабинете Филатовой Е. А. в рамках расследования уголовного дела по подозрению в получении взятки", - говорится в сообщении.
Общество
СМИ узнали о работе подозреваемого в убийстве в Берлине в спецназе ФСБ
Убийство Зелимхана Хангошвили, этнического чеченца, гражданина Грузии и участника чеченских войн, произошло в Берлине в августе 2019 года: передвигавшийся на велосипеде киллер стрелял из пистолета Glock с глушителем.
Финансы
Курс евро по отношению к доллару США в 10:11 MSK 6 декабря повысился на 0.01%
Курс евро по отношению к доллару США в 10:11 MSK 6 декабря повысился на 0.01% (+0.0001) до $1.1105 с $1.1104 предыдущего закрытия.
Происшествия
Число погибших при пожаре в одесском колледже увеличилось до четырех
В результате пожара в колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса Одессы число погибших достигло уже четырех человек.
Футбол
Фанаты ЦСКА покинут стадион в Краснодаре после первого тайма
Болельщики ЦСКА присоединятся к акции, которую запустила «Фратрия» и покинут стадион матча с «Краснодаром» после первого тайма в знак несогласия с действиями правоохранительных органов по отношению к фанатам.
Шоу-бизнес
Регина Тодоренко показала интимное фото, на котором кормит сына грудью
Регина и Влад год назад стали родителям, а именно, 5 декабря у них родился сын Михаил, которого Регина часто ласково называет в Instagram-аккаунте Майклом.