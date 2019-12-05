Экономика

REGNUMREGNUMМедведев ждёт выхода экономики России на устойчивые темпы роста

Запуск нацпроектов привёл к заметным результатам не сразу, и это вполне ожидаемо. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 5 декабря заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев на встрече с представителями телеканалов об итогах работы правительства России в 2019 году.
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ТАСС05 декабря в 06:10
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В России назвали «провокацией» «Марш достоинства» Чубарова на Крым

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РИА Новости вчера в 23:42
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Традиционно в конце года губернатор Ульяновской области Сергей Морозов обращается к бизнес-сообществу и зарубежным партнерам с инвестиционным посланием.
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Lenta.ru вчера в 12:16
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Увеличение цен на гречку связано в тем, что ряд сельхозпроизводителей оказался не готов к увеличению посевов в 2019 году.
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Украинская певица Светлана Лобода опубликовала в Instagram фотографию с шестью пальцами на правой ноге.
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В России появится новый документ на автомобиль

В России изменится состав сопроводительной документации на автомобили.
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Энергетика

Украина поставила условие России по газовым спорам

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Эксперты предлагают выделить спорт в отдельный нацпроект в России

Федеральный проект "Спорт - норма жизни" входит в нацпроект "Демография" наряду с проектами "Финансовая поддержка семей при рождении детей", "Содействие занятости женщин", "Старшее поколение", "Укрепление общественного здоровья".
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СК предъявил обвинения по делу об убийстве главы центра «Э» Ингушетии

РБК вчера в 22:27
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Сегодня, 4 декабря 2019 года, стало известно, что председатель правления ПАО «Сбербанк России» Герман Греф предложил выдавать усиленные квалифицированные электронные подписи через крупнейшие банки.
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Биатлон

Назван состав мужской сборной РФ по биатлону на эстафету в Швеции

Тренерский штаб мужской сборной России по биатлону определился с составом на первый этап Кубка мира, который стартует завтра в Швеции.
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Не довести до рака: Названы разрушающие кишечник продукты

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Российский гиперзвуковой ракетный комплекс "Кинжал" является серьезной угрозой для НАТО, пишет польское издание Defence24.pl.
РИА Новости вчера в 08:25
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В отношении зампрокурора Свердловской области начали проверку

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Авто

В США начались продажи первого в мире летающего автомобиля

Летающий автомобиль, который получил название Pioneer Personal Air Landing Vehicle или сокращенно PAL-V, поступит в продажу в 2021 году.
32CARS.ru 04 декабря в 07:30
Спорт

Российская гимнастка получила тяжелые травмы после падения с 8 метров

РИА Новости 04 декабря в 12:26
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В Совфеде задумались об общей системе оплаты труда учителей

Заместитель председателя комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Виктор Смирнов в разговоре с "Известиями" заявил о необходимости создать общую для всей страны систему оплаты труда учителей.
РИА Новости вчера в 01:43
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В департаменте лесного хозяйства администрации Приморья прошел обыск

"В департаменте лесного хозяйства прошел обыск в служебном кабинете Филатовой Е. А. в рамках расследования уголовного дела по подозрению в получении взятки", - говорится в сообщении.
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СМИ узнали о работе подозреваемого в убийстве в Берлине в спецназе ФСБ

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Курс евро по отношению к доллару США в 10:11 MSK 6 декабря повысился на 0.01%

Курс евро по отношению к доллару США в 10:11 MSK 6 декабря повысился на 0.01% (+0.0001) до $1.1105 с $1.1104 предыдущего закрытия.
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Футбол

Фанаты ЦСКА покинут стадион в Краснодаре после первого тайма

Болельщики ЦСКА присоединятся к акции, которую запустила «Фратрия» и покинут стадион матча с «Краснодаром» после первого тайма в знак несогласия с действиями правоохранительных органов по отношению к фанатам.
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