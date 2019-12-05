Экономика
REGNUMМедведев ждёт выхода экономики России на устойчивые темпы роста
Запуск нацпроектов привёл к заметным результатам не сразу, и это вполне ожидаемо. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 5 декабря заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев на встрече с представителями телеканалов об итогах работы правительства России в 2019 году.
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Общество
Более 50 исхудавших белых медведей окружили село на Чукотке
Общество
Умер отравившийся «Кротом» преподаватель МГУ
Умер заслуженный преподаватель МГУ, математик Олег Ивашев-Мусатов, который отравился средством для прочистки труб "Крот".
Общество
МВД выступило против снижения нештрафуемого порога превышения скорости
Вопрос о штрафе за превышение ограничения скорости движения более чем на десять километров в час в настоящее время обсуждается на уровне правительственной комиссии по безопасности дорожного движения.
Политика
На Украине сообщили о срыве переговоров по газу с Россией
5 декабря запланированные переговоры между Россией и Украиной по транзиту газа и подписанию нового договора не состоятся.
Космос
Аппарат NASA оказался максимально близко к Солнцу
Космический аппарат NASA Parker подлетел к Солнцу на максимально близкое расстояние.
Футбол
Тихонов обратился к болельщикам в связи с заявлением «Фратрии»
Бывший футболист московского «Спартака» Андрей Тихонов выступил с обращением к болельщикам в связи с заявлением объединения фанатов красно-белых «Фратрия».
Армия и оружие
Командующий Северным флотом предупредил о риске конфликта в Арктике
В ближайшей перспективе возможно наращивание военного присутствия сил НАТО в Арктическом регионе, что приведет к росту конфликтного потенциала, заявил командующий Северным флотом России вице-адмирал Александр Моисеев.
Общество
Павлиашвили ответил Паулсу на слова о навязчивости россиян
Эстрадный певец Сосо Павлиашвили в беседе с каналом "360" ответил на слова Раймонда Паулса о том, что российские поклонники якобы отличаются навязчивостью.
Происшествия
На авиабазе ВМС США во Флориде произошла стрельба
По меньшей мере два человека погибли в результате стрельбы, которую открыл в пятницу неизвестный на территории авиабазы ВМС США Пенсакола в американском штате Флорида.
Общество
Минобороны провело эксперимент в космосе
Общество
В Саратове созданы лучшие в РФ условия для помощи обманутым дольщикам
Власти Саратовской области создали в регионе самые благоприятные во России условия для оказания помощи обманутым дольщикам.
Общество
Лидер "Ногу свело!" заявил о "деградирующей российской нации"
Максим Покровский, уехавший жить в США, рассказал в интервью порталу 66.ru о переезде, отношении к россиянам и концертам на родине.
Авто
Kia сертифицировала кроссовер Seltos для России
Компания Kia сертифицировала новый кроссовер Seltos для российского рынка, получив на модель одобрение типа транспортного средства (ОТТС).
Фигурное катание
Трусова исполнила тройной аксель на тренировке перед финалом Гран-при
Российская фигуристка Александра Трусова исполнила тройной аксель на тренировке в преддверии финала Гран-при по фигурному катанию, передает корреспондент "Газеты.Ru" Эльвира Ондар.
Происшествия
Девушка взяла на тест-драйв автомобиль и разбила 11 машин в Петербурге
Момент аварии попал на видео Девушка в Санкт-Петербурге взяла на тест-драйв новый Audi А7, но не смогла сохранить машину в целости.
Экономика
Допфинансирование снизит долги по ипотеке 12 тысячам многодетных семей
Выступая на заседании правительства в пятницу, Медведев напомнил, что семьи, в которых третий и последующие дети родились после 1 января 2019 года, с сентября текущего года имеют возможность снижения ипотечного долга на 450 тысяч рублей.
Происшествия
В Екатеринбурге загорелось трехэтажное офисное здание
Спасатели передают, что происходит открытое горение в помещениях третьего этажа и кровли здания.
Кино
Вышел новый трейлер фильма Федора Бондарчука «Вторжение»
В Сети появился новый трейлер фильма "Вторжение" режиссера Федора Бондарчука.
Политика
Медведев заверил в отсутствии «антибелорусских элементов» в России
«Хочу вам сказать, скажу и президенту Республики Беларусь, у нас таких антибелорусских элементов нет», — заверил Медведев.
Гаджеты
Xiaomi начала продажи умных телевизоров Mi TV 5 Pro
Xiaomi объявила о официальном запуске новых смарт-телевизоров Xiaomi Mi TV 5 Pro с диагональю 55 и 65 дюйма.
Шоу-бизнес
Светлана Дружинина приняла участие в программе, посвященной Пугачевой
Дружинина была очень рада повидаться в студии программы с другими приглашенными звездами – Аллой Пугачевой, ее дочерью Кристиной Орбакайте, Игорем Николаевым и другими.
Общество
В Сбербанке назвали популярные схемы кражи денег с карт
По данным Сбербанка, злоумышленники, представившись сотрудниками службы безопасности, сообщают, что банк якобы выявил подозрительную операцию с картой, а затем просят назвать ее полные данные, код безопасности на оборотной стороне карты и код из SMS.
Политика
В Болгарии ответили на слова Путина о торможении «Турецкого потока»
Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов отреагировал на слова президента России Владимира Путина о торможении строительства "Турецкого потока" со стороны Софии.
Общество
Ангела Меркель впервые посетила Освенцим
Канцлер Германии Ангела Меркель впервые побывала в музее на месте бывшего нацистского концлагеря Аушвиц-Биркенау в Освенциме.
Экономика
Гендиректор «Уралкалия» попросил средства ФНБ на африканский проект
Гендиректор «Уралкалия» Дмитрий Осипов предложил профинансировать завод компании по производству карбамида и аммиака в Анголе стоимостью $1,2–1,3 млрд из средств Фонда национального благосостояния (ФНБ), а также фабрики проектного финансирования ВЭБ.РФ.
Происшествия
Фигурант «московского дела» Владимир Емельянов получил условный срок
Мещанский суд Москвы приговорил фигуранта «московского дела» Владимира Емельянова к двум годам условно с испытательным сроком в три года за применение насилия в отношении представителя власти, передает корреспондент «Медиазоны».
Общество
Отец Егора Жукова прокомментировал приговор: «Опять кормить обормота»
Отец участника несогласованной с московскими властями акции 27 июля студента Высшей школы экономики Егора Жукова неожиданно отреагировал на приговор суда, пишет РЕН ТВ, "Опять кормить этого обормота", - сказал отец осужденного, узнав про условный срок сыну.
Футбол
CAS сократил трансферный бан «Челси»
Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) сократил срок запрета на подписание новых игроков, который был наложен на лондонский «Челси».