Экономика

REGNUMREGNUMМедведев ждёт выхода экономики России на устойчивые темпы роста

Запуск нацпроектов привёл к заметным результатам не сразу, и это вполне ожидаемо. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 5 декабря заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев на встрече с представителями телеканалов об итогах работы правительства России в 2019 году.
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